Nuevo capítulo del escándalo familiar entre Ralf Schumacher y su ex esposa: la grave acusación del hijo de la pareja contra su madre

David Schumacher salió en defensa de su padre

En un contexto de controversia familiar, David Schumacher, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Ralf y hermano de la leyenda Michael Schumacher, ha decidido hablar abiertamente para defender a su padre de las recientes acusaciones de su madre, Cora Brinkmann. La situación se tornó mediática tras la revelación de Ralf sobre la nuneva relación con su novio.

Hace tres meses, el ex corredor de 49 años sorprendió al mundo al declarar públicamente su homosexualidad y presentar a su pareja en las redes sociales. Este anuncio generó diversas reacciones, incluida una polémica familiar que involucra a su ex esposa Cora Brinkmann, con quien estuvo casado desde 2001 hasta 2015 y tuvo a su hijo David.

Días después del anuncio de Ralf, Cora expresó su descontento con la forma en que se enteró de la revelación. “Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”, afirmó Brinkmann en una entrevista que le concedió al medio Der Spiegel y agregó: “Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”.

En respuesta a la controversia, David Schumacher decidió expresar sus sentimientos a través de un mensaje en Instagram, que luego eliminó, en el cual manifestó su deseo de poner fin a las discusiones públicas sobre su familia. “Normalmente no me gustaría hablar de asuntos familiares en público porque estos temas no tienen por qué hablarse en internet. Desafortunadamente, mi madre parece ver esto de otra manera. Ahora es el momento de ponerle fin. Solo quiero vivir mi vida en paz y alcanzar mis metas sin que me pregunten sobre todas las cosas de las que mi madre nos acusa a mí y a mi padre”, expresó David.

David Schumacher apuntó contra su madre

Además, el joven piloto reveló algunos aspectos sobre las dificultades que ha enfrentado en su relación familiar. Indicó que su madre ha sufrido “problemas mentales desde que tengo uso de razón”. Recordó momentos complicados tras el divorcio de sus padres en 2015: “Mi madre me amenazó con que si no vivía con ella destruiría el sueño de mi vida, es decir, mi sueño de ser piloto de carreras se destruiría porque, debido a la custodia de ambos padres, ya no firmaría los documentos necesarios”.

Según información recopilada por medios internacionales como el Daily Mail, David relató otras experiencias difíciles, señalando que su madre no estaba en el “estado mental adecuado para cuidar de mí”, lo que lo llevó a alejarse: “Como ella no estaba en el estado mental adecuado para cuidar de mí, y yo no quería crecer en un ambiente donde lo único que importaba todo el día era lo mala persona que era mi padre, simplemente no quería estar cerca de ella nunca más”.

David también compartió un incidente específico en el que su madre intentó separarlo de su padre en contra de su voluntad, situación que se agravó al punto de requerir la intervención policial: “Hubo un incidente en el que ella quería separarme de mi propio padre en contra de mi voluntad y se salió tanto de control que tuvimos que llamar a la policía porque ella golpeaba a mi padre sin parar”.

En su declaración, David dejó claro que su padre Ralf Schumacher, siempre intentó fomentar una buena relación entre él y su madre. “Las constantes acusaciones contra mi padre de que me metió todo en la cabeza y solo habla mal de ella no son ni remotamente ciertas. Mi padre siempre hizo todo lo posible para que yo tuviera una buena relación con mi madre. Durante años, papá me convenció repetidamente para que le diera otra oportunidad”, afirmó.

Finalmente, el joven piloto expresó su deseo de cerrar este capítulo de enfrentamientos familiares, pidiendo alivio a una situación que considera innecesaria: “Mis padres están divorciados desde hace 9 años. Por favor, déjanos en paz y déjanos vivir nuestras vidas. Te dejaremos en paz también”.

Cora apuntó contra Ralf tras tomar la decisión de presentar a su novio

Es importante recordar que David siguió los pasos de su padre y su tío en el mundo del automovilismo. El joven de 22 años compite en las categorías inferiores desde el 2017 y actualmente participa en la Fórmula 3, haciendo un buen papel y sumando puntos. Si bien su principal objetivo es ascender a la Fórmula 1, recientemente reconoció que es un camino difícil no solo por el nivel de manejo sino también por la parte económica ya que hay que conseguir patrocinadores.

Ralf, en tanto, siempre estuvo ligado al automovilismo no solo por sus logros en la Fórmula 1 sino también por su rol como analista durante las transmisiones, cuyas opiniones raramente pasan desapercibidas entre los fanáticos de la F1.

El ex piloto es seis años menor que su hermano Michael y logró correr once temporadas seguidas en la Fórmula 1 (Jordan, Williams y Toyota) en las que consiguió seis victorias. Su mejor momento fue con Williams en el primer lustro de los años 2000, cuando terminó cuarto en los campeonatos de pilotos 2001 y 2002, pero en 2003 fue uno de los que estuvo en la conversación para terminar con el reinado de su hermano, que igual en esa temporada se consagró campeón y plasmó su sexta corona, lo que le permitió superar a Juan Manuel Fangio como el corredor más laureado de la historia antes de sumar lo que fue el séptimo y último título de su gloriosa carrera en la F1.

El posteo de David Schumacher que luego borró