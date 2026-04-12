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Preocupación para Scaloni: Cuti Romero recibió un fuerte golpe y fue reemplazado entre lágrimas en el partido del Tottenham

El defensor de la selección argentina no pudo seguir tras un duro cruce con el arquero de los Spurs, Antonín Kinsky

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Una escena de alta tensión dominó el partido entre Sunderland y Tottenham por la jornada 32 de la Premier League. Cristian Romero, defensor central del club londinense y pieza clave de la Selección Argentina, abandonó el campo de juego entre lágrimas tras sufrir una lesión inesperada durante un choque en su propia área, situación que desató la preocupación inmediata en en su equipo y entre los fanáticos albicelestes.

El incidente ocurrió cuando transcurrían 64 minutos del encuentro en el Estadio de Luz. Romero intentó cubrir una pelota en su área ante la presión del delantero rival Brian Brobbey. Un empujón del atacante provocó que el argentino chocara violentamente con su propio arquero, Antonin Kinsky, quien lo impactó con la cabeza en la zona cercana a la rodilla.

El zaguero cayó al césped y, tras varios minutos de atención médica, intentó incorporarse, pero sus gestos de dolor y frustración indicaron que no podría continuar. El futbolista se retiró con el rostro cubierto y entre lágrimas mientras recibía el apoyo de sus compañeros y la ovación de los aficionados, consciente de la gravedad del momento: a dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026 y en plena lucha con su equipo por salir de la zona de descensos.

El argentino abandonó el campo entre lágrimas (Reuters)
El argentino abandonó el campo entre lágrimas (Reuters)

Esta lesión se sumó a una jornada en la que también el arquero campeón del mundo Emiliano Dibu Martínez protagonizó un episodio similar, tra quedar fuera del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, al lesionarse durante la entrada en calor.

El alcance y gravedad de la lesión de Martínez todavía no fue precisado, es por esto que se espera que en el transcurso de la jornada, o mismo en los próximos días, Dibu se realice estudios para ver qué fue lo que sucedió. En las imágenes de ESPN, se pudo ver al ex Independiente ejercitándose con el balón y, en varias ocasiones, mostrar una molestía que, al parecer, sería muscular.

Cabe destacar que la derrota del Tottenham agravó el difícil presente del equipo londinense, que inició la jornada en la zona de descenso directo tras el triunfo de West Ham ante Wolverhampton. Con el marcador de 1-0 a favor de Sunderland, la salida de su referente defensivo dejó al conjunto dirigido por Roberto De Zerbi sin capacidad de reacción.

Romero se marchó del campo entre lágrimas (Reuters)
Romero se marchó del campo entre lágrimas (Reuters)

Al finalizar la fecha, los Spurs permanecen en el puesto 18° de la tabla con 30 puntos, comprometidos en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés. La temporada pondrá punto final el próximo 24 de mayo y el cuadro inglés deberá afrontar seis finales en lo que resta del torneo con el objetivo de sumar para salir de la zona de descensos.

El próximo sábado el Tottenham será local ante el Brighton, mientras que los duelos más complejos serán ante el Aston Villa y el Chelsea de Enzo Fernández, en cuarto y sexto lugar, respectivamente. Hasta el momento, Romero había disputado 23 partidos de la Premier League sumando cuatro goles y una asistencia.

En el plano internacional, el episodio adquiere mayor trascendencia por la cercanía con la cita mundialista del próximo mes de junio, la cual convierte la lesión de Romero y Martinez en motivo de seguimiento permanente para el cuerpo técnico argentino. Hasta el momento, ni el club ni la selección han emitido un parte médico definitivo sobre la gravedad de la lesión sufrida por el defensor cordobés.

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