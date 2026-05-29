“¡Salió la lista oficial!“: la reacción del Flaco López al enterarse en una nota post partido de su citación para el Mundial 2026 con Argentina

El Flaco López, durante la entrevista, recibe la noticia de su inclusión en la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial 2026.

“¡Salió la lista oficial!“, le remarcó el periodista tras su extensa pregunta que había sido respondida por José Manuel López con un respuesta protocolar sobre respetar los tiempos de publicación. El delantero argentino había sido la figura del Palmeiras en el partido que había finalizado hacía segundos con tres asistencias para el 4-1 sobre Junior por la Copa Libertadores y todavía desconocía la noticia.

“¿En qué momento te enteraste de tu convocatoria para la selección argentina? Vas al Mundial. ¿Te enteraste en el descanso?“, le consultó el cronista en el campo de juego al atacante de 25 años. ”¿En qué medida te ayudó el Palmeiras a conseguir esta convocatoria? ¿Fue importante para que te convocaran? ¿Te parece mal que le pregunte a Messi: ‘¿Será un orgullo jugar junto a Flaco López?’“, fue la extensa consulta que le realizó.

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“Todavía no salió la lista oficial...”, fue la incómoda respuesta que comenzó a dar antes de ser interceptado. “¡Salió la lista oficial, salió!“, lo cortó el periodista. ”Ah, no lo vi todavía...“, aseguró López. ”Tienes la plaza asegurada. Felicitaciones", volvió a insistir el periodista.

“Gracias... Estoy sabiéndolo ahora. Muy feliz por el trabajo que he estado haciendo. El Palmeiras fue fundamental. Desde el primer momento creyeron en mí, en mi trabajo. Trato de devolverles, partido a partido, toda esa confianza que Abel (Ferreira) me dio. Estoy feliz, cumpliendo ahora el sueño de disputar un Mundial con mi país. Son muchas cosas. Ahora a descansar y mañana ya pensar un poco en todo lo que va a venir”, dijo el ex Lanús.

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El partido del elenco brasileño en el Allianz Parque de Sao Paulo comenzó con el pitazo del árbitro chileno Cristián Garay segundos después de las 19, apenas 15 minutos luego de la difusión oficial de la lista de Argentina que salió por redes sociales a las 18.45.

“Fue muy especial. Creo que no hay mejor momento para que pase todo esto y por eso mismo digo que estoy muy agradecido”, declaró en la zona mixta luego del encuentro. “Ni en mis mejores sueños imaginé que todo iba a pasar de la manera en que está pasando. Entonces, es eso: me preparo al máximo para cuando llegue la oportunidad, tratar de aprovechar de la mejor forma. Creo que eso es lo más importante. Me preparo mucho, trabajo muchísimo y sé que estoy preparado para este desafío”, agregó.

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Y le mandó un mensaje a Lionel Scaloni: “Más que nada, estoy agradecido por la confianza y por la oportunidad que me está dando el entrenador de la selección argentina. Estoy disfrutando, es lo más importante. Vemos que todo pasa tan rápido que, a veces, nos olvidamos mucho de disfrutar. Y yo sólo quiero disfrutar, compartir estos días con mi familia y ya el sábado viajar para cumplir otro sueño más y también conquistar otro objetivo”.

José Manuel López dio tres asistencias en la victoria de Palmeiras por 4-1 ante Junior de Barranquilla en el Allianz Parque y empujó la clasificación del club brasileño a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en una destacada actuación que llegó inmediatamente después de la confirmación de su lugar en la lista de Argentina para el Mundial de 2026.

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El equipo dirigido por Abel Ferreira cerró la fase de grupos en el segundo puesto con 11 puntos, dos menos que Cerro Porteño. Sporting Cristal terminó con seis unidades y accedió a la repesca de la Copa Sudamericana, mientras que Junior de Barranquilla quedó eliminado con cuatro.

La actuación del delantero argentino explicó buena parte de esa clasificación. López participó de manera directa en tres goles y fue la figura central del triunfo que aseguró el paso de Palmeiras a la siguiente ronda.

A los cinco minutos, el atacante desbordó por la banda derecha y lanzó un centro al área que Jhon Arias convirtió en el primer tanto. La jugada marcó desde el inicio el peso de López en el frente ofensivo y su capacidad para generar peligro desde distintos sectores del campo.

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Junior encontró el empate a los 35 minutos con un gol de Luis Muriel. El desarrollo parecía equilibrarse, pero antes del descanso Palmeiras recuperó la ventaja cuando López armó una acción personal dentro del área, intentó definir y, tras un despeje rival, la pelota quedó para Allan, que firmó el 2-1.

La respuesta central de la noche fue esa: José Manuel López fue determinante en la goleada porque intervino en tres anotaciones y sostuvo el ataque de Palmeiras en el partido que confirmó su clasificación, apenas después de quedar oficialmente incluido en la nómina definitiva de la selección argentina para el Mundial de 2026.

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En la segunda mitad, el delantero volvió a irrumpir con una acción individual que desembocó en el tercer gol de Arias. Esa nueva intervención amplió su influencia sobre el marcador y sobre el funcionamiento ofensivo del conjunto brasileño.

El público del Allianz Parque reconoció su rendimiento cuando dejó la cancha a los 77 minutos para el ingreso de Paulinho. La ovación acompañó una actuación que ya había inclinado el partido y que quedó cerrada poco después con el cuarto gol, convertido por Andreas Pereira.

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El Flaco López brilló con el Palmeiras tras ser convocado para el Mundial 2026 (Foto: Reuters/Jean Carniel)

La convocatoria al Mundial apareció como el otro dato central de la jornada. La inclusión de López en la lista definitiva de la selección argentina para 2026 llegó como premio a su regularidad en el fútbol brasileño y a su capacidad para incidir en partidos de alto valor competitivo.

En la consideración del entrenador Lionel Scaloni, el delantero aparece por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Esa ubicación en la estructura ofensiva de la selección no impidió su ingreso en la nómina para la Copa del Mundo.

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El atacante surgido de Lanús ya había sido convocado por la selección argentina en septiembre, octubre y noviembre de 2025. En ese recorrido acumuló dos partidos con la camiseta albiceleste antes de asegurarse un lugar en la lista para la próxima Copa del Mundo.

La competencia principal que tenía para entrar en la convocatoria era Joaquín Panichelli, del Racing de Estrasburgo, pero la lesión ligamentaria del delantero del equipo francés lo marginó poco antes de la lista final, ya que le demandará una recuperación estimada de entre seis y ocho meses.

López llega a esa cita internacional después de una temporada en la que sostuvo su crecimiento en Palmeiras y mostró una versión versátil en ataque. Con sus 190 centímetros, irá en busca del bicampeonato con Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.