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9 frases de Úbeda tras la eliminación de Boca de la Libertadores: de los problemas físicos de Paredes a la frase sobre su futuro

El entrenador xeneize reconoció que la clasificación se perdió ante Cruzeiro y Barcelona, evitó excusas y dejó en el aire su continuidad al frente del equipo tras la eliminación en la fase de grupos

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Claudio Úbeda no esquivó el golpe. Tras la derrota de Boca Juniors por 1-0 ante Universidad Católica de Chile en La Bombonera, que dejó al Xeneize eliminado de la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos, el entrenador se presentó ante los medios con un mensaje sin eufemismos: “No es momento de excusas y disculpas. Asumimos la total responsabilidad del resultado”.

El equipo de Úbeda cerró el Grupo D con 7 puntos, tercero en la tabla, y deberá conformarse con disputar los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins, también de Chile. El único gol de la noche lo convirtió Clemente Montes a los 33 minutos del primer tiempo, con un remate cruzado desde la puerta del área tras un contragolpe que nació en un tiro libre mal resuelto por los locales.

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“En este momento uno no encuentra palabras para decir lo que realmente sentimos en relación a la impotencia que nos da haber avanzado y quedarnos con esa angustia”, expresó el técnico en la sala de prensa de La Bombonera. La derrota cerró una racha de cuatro partidos sin victorias para Boca en el certamen continental, con tres caídas en ese tramo.

Úbeda señaló que la clasificación se perdió en las dos fechas previas: “En los partidos con Cruzeiro y con Barcelona perdimos la clasificación. Quizá un poco más en el de Barcelona, por las condiciones del campo y las sanciones que tuvimos”. El Xeneize cayó 1-0 ante el equipo ecuatoriano en la Fecha 5 y 1-0 ante el brasileño en la Fecha 4, ambos como visitante.

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Sobre su continuidad al frente del equipo, el DT fue escueto y directo: “Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro”. La frase dejó abierta la puerta a una salida y anticipó que las definiciones llegarán en los próximos días, luego de que el cuerpo técnico y los jugadores procesen la eliminación.

“Pasan estas situaciones y hay mucho más de cautela y de silencio. Ahora lo vamos a hablar”, agregó Úbeda, al precisar que todavía no hubo una reunión con el plantel tras el partido. El técnico también reconoció que las lesiones afectaron el rendimiento del equipo a lo largo de la fase de grupos, aunque evitó convertir ese factor en una justificación.

Uno de los puntos que Úbeda eligió resaltar en la conferencia fue la actitud de Leandro Paredes. El volante arrastró una carga en el isquiotibial durante todo el partido y, pese a las consultas del cuerpo técnico, insistió en continuar dentro del campo. “No se cuidó para nada. Valoro la intención de él de estar adentro de la cancha en el momento difícil que estábamos pasando”, dijo el entrenador.

Boca vs. U Católica, Copa Libertadores
Leandro Paredes jugó con una contractura (Fotobaires)

Paredes fue uno de los jugadores con mayor participación en el juego de Boca durante el encuentro, aunque el equipo no logró traducir esa presencia en llegadas de peligro real. La formación inicial incluyó a Ander Herrera junto al capitán en la mitad de la cancha, una elección táctica que Úbeda explicó con precisión: “El ingreso de Ander era para tener una conexión con los delanteros, para que recibieran pases más verticales y que no fuera solo Leandro el que trasladara la pelota”.

Al inicio del segundo tiempo, el técnico reemplazó a Herrera por Alan Velasco con el objetivo de profundizar más el juego. “El cambio lo hicimos porque necesitábamos verticalizar más, por eso entró Alan Velasco”, explicó. La modificación no alcanzó para revertir el marcador: Boca generó algunas aproximaciones, incluso un tanto de Ángel Romero que el árbitro anuló por fuera de juego en el minuto 40 del complemento, pero no pudo perforar la valla de Vicente Bernedo.

Úbeda también admitió que el equipo fue advertido sobre el peligro de los contragolpes del rival, el mecanismo con el que justamente llegó el gol de Montes. “Habíamos hablado de las posibilidades del rival de poder lastimarnos con algunos contragolpes”, dijo, y reconoció que la falta de eficacia fue determinante: “Es labor nuestra lograr eficacia en las opciones de gol y minimizar el margen de error. Hay que achicar ese margen a cero”.

El sorteo de los playoffs de la Copa Sudamericana, donde Boca medirá fuerzas con O’Higgins, quedó pautado para este viernes a las 12. La ida en La Bombonera se disputará entre el 21 y el 23 de julio, con la vuelta en Rancagua una semana después.

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