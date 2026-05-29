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Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

El capitán xeneize reconoció que jugó con una sobrecarga en el isquiotibial y fue tajante al evaluar el rendimiento del equipo, que cayó ante la U Católica y se despidió de la Libertadores

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Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 al caer 0-1 ante Universidad Católica en La Bombonera, en la última fecha del Grupo D. El gol de Clemente Montes, a los 33 minutos del primer tiempo, selló el destino del equipo de Claudio Úbeda, que terminó tercero y deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana. Fue la primera eliminación del Xeneize en la fase de grupos de la Libertadores en 32 años.

Leandro Paredes, capitán y referente del plantel, salió al campo de juego con una sobrecarga en el isquiotibial que ya arrastraba antes del partido. Lo admitió él mismo en zona mixta: “Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio, pero no era un partido para no jugarlo”. El mediocampista completó los 90 minutos visiblemente limitado, con señales de dolor y escasa movilidad, aunque se negó a abandonar la cancha en ningún momento. El propio Úbeda lo confirmó desde el otro lado: “Leandro no se cuidó para nada. Le preguntamos varias veces y quiso seguir jugando. Valoro sus ganas de estar en el momento difícil que atravesábamos”.

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La autocrítica de Paredes fue directa y sin atenuantes. “Los objetivos que teníamos no los logramos. Duele porque teníamos ilusión, muchas ganas de pelear esta competición, la anterior también”, dijo el capitán, en referencia también a la eliminación de 2025 ante Alianza Lima en la fase previa. “Queda mejorar, hacer autocrítica, no estuvimos a la altura. Hay que pensar en lo que viene", agregó.

Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores (REUTERS/Rodrigo Valle)
Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores (REUTERS/Rodrigo Valle)

El volante también se refirió a la racha adversa que el equipo acumuló en los últimos compromisos de local. “Ligamos muy poco. En los últimos partidos en casa, contra Huracán y Cruzeiro, hoy nos llegaron solo una vez e hicieron el gol. Creamos ocasiones, no son excusas, pero estamos ligando poco", señaló. Los números respaldan esa percepción: Boca ganó apenas uno de sus últimos seis partidos, con caídas ante Barcelona de Ecuador y el propio Cruzeiro en el camino de la fase de grupos.

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Sobre la continuidad de Úbeda al frente del cuerpo técnico —cuyo contrato vence con esta eliminación—, Paredes fue escueto pero claro: “No sabemos nada de la continuidad de Úbeda, son decisiones que debe tomar el club. No somos quienes tomamos la decisión”. El DT, por su parte, también eludió el tema en la conferencia de prensa: “No creo que sea el momento para hablar de mi continuidad. Debemos reunirnos y ver todo lo que pasó para luego tomar una decisión. Siempre dependemos de los resultados”.

El capitán xeneize sí mencionó que existe comunicación fluida con la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme. “Siempre hablamos con el Presidente. Somos todos conscientes de que hay que mejorar y crecer. Así no podemos cumplir lo que queremos“, afirmó. La derrota ante Universidad Católica encadenó la eliminación en octavos del Torneo Apertura ante Huracán con la caída continental, y dejó a Boca sin títulos ni competencia de fondo en el primer semestre del año.

La única buena noticia de la jornada para Paredes llegó horas antes del partido, cuando Lionel Scaloni lo confirmó entre los 26 jugadores convocados para el Mundial 2026. Pero esa distinción quedó opacada por el golpe deportivo colectivo: el Xeneize, que había comenzado la fase de grupos con una victoria 2-1 sobre el mismo rival en Chile, terminó sin margen para revertir la clasificación y se despidió de la Copa con un balance de dos triunfos, un empate y tres derrotas.

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