Convocatoria de la selección Colombia - EN VIVO: se definen los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA

El técnico Néstor Lorenzo eligió Guadalajara como la base de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto en el que se dará a conocer la lista de los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para disputar la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

La rueda de prensa en la que se hará pública la convocatoria fue citada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para las 11:45 a. m. (hora de Colombia).