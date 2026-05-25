Convocatoria de la selección Colombia - EN VIVO: se definen los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA

Bienvenidos al minuto a minuto en el que se dará a conocer la lista de los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para disputar la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.
La rueda de prensa en la que se hará pública la convocatoria fue citada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para las 11:45 a. m. (hora de Colombia).
La selección Colombia se concentrá en la ciudad de Bogotá
Infobae Colombia conoció que de manera oficial el lunes 25 de mayo se dará inicio a la concentración de la selección Colombia. La altitud fue parte clave para tomar la decisión de concentrar en la ciudad de Bogotá, en donde además jugará el 1 de junio el partido de despedida en el estadio Nemesio Camacho El Campín contra Costa Rica.
Colombia jugará contra Uzbekistán en la primera fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México (2.240 metros sobre el nivel del mar) y luego se trasladará a Guadalajara para el partido contra la República Democrática del Congo (1.566 metros sobre el nivel del mar).
Colombia viajará el 2 de junio a San Diego, California, Estados Unidos, para el último amistoso de preparación antes de la Copa del Mundo, contra Jordania.
Estos son los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Fecha 1
- 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).
Fecha 2
- 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).
Fecha 3
- 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
Estos son los 55 jugadores de la prelista de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU).
- Álvaro Angulo - Pumas Unam (MEX).
- Álvaro Montero - Vélez Sarsfield (ARG).
- Andrés Mosquera - Independiente Santa Fe (COL).
- Andrés Román - Atlético Nacional (COL).
- Camilo Vargas - Atlas F.c. (MEX).
- Carlos Gómez - Vasco Da Gama (BRA).
- Carlos Cuesta - Vasco Da Gama (BRA).
- Cristian Borja - Club América (MEX).
- Daniel Muñoz - Crystal Palace F.c. (ENG).
- David Ospina - Atlético Nacional (COL).
- Dávinson Sánchez - Galatasaray Sk (TUR).
- Deiver Machado - F.C Nantes (FRA).
- Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps F.c. (CAN).
- Edwin Cetré - Estudiantes De La Plata (ARG).
- Gustavo Puerta - Racing Santander (ESP).
- James Rodríguez - Minnesota United F.c. (USA).
- Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG).
- Jefferson Lerma - Crystal Palace F.c. (ENG).
- Jhojan Romaña - San Lorenzo (ARG).
- Jhon Arias - Palmeiras (BRA).
- Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS).
- Jhon Solís - Birmingham City F.c. (ENG).
- Jhon Jáder Durán - Zenit St. Petersburg (RUS).
- Jhon Lucumí - Bologna F.c. (ITA).
- Johan Mojica - Mallorca (ESP).
- Johan Rojas - Vasco Da Gama (BRA).
- Johan Carbonero - S.C. Internacional (BRA).
- John Steven Mendoza - Athletico Paranaense (BRA).
- Jordan Barrera - Botafogo Sport Club (BRA).
- Jorge Carrascal - Flamengo (BRA).
- Juan Camilo Hernández - Real Betis (ESP).
- Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense (BRA).
- Juan David Cabal - Juventus (ITA).
- Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG).
- Juan Guillermo Cuadrado - Pisa 1909 (ITA).
- Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional (COL).
- Junior Hernández - Deportes Tolima (COL).
- Kevin Castaño - River Plate (ARG).
- Kevin Viveros - Athletico Paranaense (BRA).
- Kevin Mier - Cruz Azul (MEX).
- Luis Díaz - Bayern München (GER).
- Luis Suárez - Sporting C.p. (POR).
- Neyser Villarreal - Cruzeiro E.c. (BRA).
- Nelson Deossa - Real Betis (ESP).
- Rafael Santos Borré - S.C Internacional (BRA).
- Richard Ríos - Benfica (POR).
- Santiago Arias - Independiente (ARG).
- Sebastián Gómez - Coritiba F.c. (BRA).
- Sebastián Villa - Independiente Rivadavia (ARG).
- Willer Ditta - Cruz Azul (MEX).
- Wilmar Barrios - Zenit St. Petersburg (RUS).
- Yáser Asprilla - Galatasaray Sk (TUR).
- Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA).
- Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers (ENG).