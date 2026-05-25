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Cristhian Mosquera rechazó a Colombia por jugar con España y tampoco lo convocaron para la Copa Mundial de la FIFA

El jugador del Arsenal FC de la Premier League de Inglaterra conformó una convocatoria a la selección Colombia Sub-20, pero rechazó el llamado para defender a la Roja

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Cristhian Mosquera es una opción para Mikel Arteta en la defensa para la final de la UEFA Champions League contra PSG - crédito Reuters/Matthew Childs
Cristhian Mosquera es una opción para Mikel Arteta en la defensa para la final de la UEFA Champions League contra PSG - crédito Reuters/Matthew Childs

El defensor Cristhian Mosquera quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con España, una decisión del seleccionador Luis de la Fuente que lo dejó sin lugar en la lista de 26 convocados y sin presencia en la Copa que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, después de haber sido mencionado como una opción tanto para la selección española como para Colombia-

La ausencia toma dimensión también por su temporada de clubes: Mosquera, de 21 años, disputó 34 partidos en todas las competiciones con Arsenal, sumó más de 1.900 minutos y fue parte del plantel campeón de la Premier League, además de integrar un equipo finalista de la Champions League.

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El golpe deportivo es directo: Mosquera no jugará el Mundial 2026 con España, pese a su proceso en las categorías inferiores de esa federación y a haber estado en varias concentraciones. El zaguero tenía la posibilidad de representar a España o a Colombia por su doble nacionalidad, pero se decidió por la selección europea.

El colombo-español fue transferido al Arsenal desde el Valencia a cambio de 15 millones de euros - crédito REUTERS/Hannah Mckay
El colombo-español fue transferido al Arsenal desde el Valencia a cambio de 15 millones de euros - crédito REUTERS/Hannah Mckay

La convocatoria de España incluyó como defensores a Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo. Mosquera había sido convocado para los amistosos de marzo con la selección mayor de España y todo parecía encaminado a su presencia en el Mundial.

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Al presentar la lista, Luis de la Fuente expresó su confianza en el potencial competitivo de España: “¿Estamos entre los favoritos? Sí. ¿Somos capaces de ganar el Mundial? Sí. Pero esto no garantiza nada. Hay selecciones de nuestro nivel o incluso superiores. Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil y Portugal son tan candidatas como nosotros. Tenemos ilusión por pelear por lo máximo, pero en el fútbol, incluso siendo superior, puedes perder".

El seleccionador también se refirió a dos referentes que quedaron al margen de la convocatoria final: “Dani Carvajal y Álvaro Morata han sido muy importantes y ojalá vuelvan en el futuro. Han dejado un gran legado de liderazgo y capitanía, pero la generación que se queda está perfectamente capacitada. Les estoy muy agradecido”.

Estos son los 26 convocados por Luis de la Fuente a la selección de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La lista de convocados de Luis de la Fuente (RFEF)
La lista de convocados de Luis de la Fuente a la selección de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito RFEF
  • Porteros: Unai Simón, Raya y Joan García.
  • Defensas: Llorente, Porro, Eric García, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella y Grimaldo.
  • Centrocampistas: Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena y Merino.
  • Delanteros: Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine.

Por qúe Cristhian Mosquera no juega con la selección Colombia a pesar de tener la nacionalidad

Cristhian Mosquera no juega con la selección Colombia pese a tener nacionalidad colombiana porque el defensor prefirió esperar una oportunidad con el país donde nació, una decisión que lo mantiene sin estreno en la mayor de ninguno de los dos equipos mientras intenta consolidarse en el Arsenal tras su traspaso desde Valencia.

El central de 21 años fue transferido del Valencia al Arsenal por 20 millones de euros y ya suma 34 partidos y más de 1930 minutos con el equipo dirigido por Mikel Arteta. Su próximo partido será la final de la UEFA Champions League el 30 de mayo ante el PSG en el Puskas Arena de Budapest.

Nacido en España y de padres colombianos, Mosquera desarrolló su carrera en las divisiones inferiores del Valencia y se destacó por su regularidad defensiva, su fortaleza en el juego aéreo y su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, según el texto fuente. Esas condiciones lo llevaron a pasar por las selecciones sub-19 y sub-21 de España y a integrar el equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol sobre Cristhian Mosquera - crédito FCF
Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol sobre Cristhian Mosquera - crédito FCF

Aunque ya vistió la camiseta de los seleccionados juveniles de España, Mosquera sigue siendo elegible para jugar con la selección mayor de Colombia porque tiene pasaporte colombiano, según la normativa de la FIFA citada en el texto fuente. Esa es la razón por la que su nombre sigue apareciendo en el debate sobre posibles convocatorias de la Tricolor.

La Federación Colombiana de Fútbol lo incluyó en 2023 en la preselección de la sub-20 para el Mundial de la categoría, pero después fue desconvocado por motivos que la entidad no hizo públicos, según el texto fuente. Más tarde, en marzo del año pasado, el jugador rechazó una convocatoria de Colombia.

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