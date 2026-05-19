Fin de una era: aseguran que Guardiola dejará el Manchester City y ya tiene reemplazante

Pep Guardiola dejaría el Manchester City luego de diez años en los que logró diez títulos, incluidos la única Champions League del equipo ciudadano y el Mundial de Clubes (Reuters/Carl Recine)

El ciclo de Pep Guardiola al frente del Manchester City se encamina a su desenlace, en una decisión que anticipa transformaciones de fondo tanto en la conducción técnica como en la estructura del plantel, cuando todavía resta un año de vigencia en su contrato. El domingo, el cierre de la Premier League frente al Aston Villa podría marcar el punto final para quien condujo al conjunto ciudadano a sus mayores éxitos, y ya hay un sucesor en camino.

La salida del entrenador español es un hecho, según informó Fabrizio Romano, considerado el gurú de las transferencias internacionales. “Decisión confirmada y comunicado oficial a continuación, ya que Pep se despedirá de los aficionados del Man City muy pronto”, afirmó en su cuenta de X. El italiano también anticipó el sustituto del catalán: “Solo un nombre para reemplazar a Pep: Enzo Maresca”.

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En sintonía con esa información, David Ornstein, otro de los periodistas más reconocidos y fiables del mundo, también aseveró que “el técnico catalán se irá al finalizar la temporada”, y coincidió en que Maresca será el elegido para continuar el proyecto.

El posteo de Fabrizio Romano sobre la salida de Guardiola del Manchester City

La inminente salida de Guardiola coincide con la expectativa de una renovación en la plantilla principal. El portugués Bernardo Silva, uno de los pilares del equipo, “ya está confirmado que no seguirá” en la próxima temporada.

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Se suman otras bajas de jugadores emblemáticos como Rodri, John Stones y Rúben Dias, quienes también podrían también abandonar el club, señalando un cambio profundo en la estructura deportiva del Manchester City.

La trayectoria de Enzo Maresca lo ubica como candidato natural para tomar el relevo de Guardiola, respaldado tanto por su paso previo en el club como por el estilo de juego heredero del juego de posición. El técnico italiano estuvo al frente del Manchester City Sub 23 entre agosto de 2020 y mayo de 2021, para luego regresar como asistente de Guardiola desde julio de 2022 a junio de 2023.

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Enzo Maresca hablando con Enzo Fernández. El DT italiano asoma como reemplazante de Guardiola en el City (REUTERS/Hannah Mckay)

Tras esa etapa, Maresca asumió la dirección técnica del Leicester, equipo al que condujo al ascenso desde el Championship a la Premier League, un dato clave que lo posiciona entre los estrategas emergentes con mejor recorrido en el fútbol inglés. El siguiente paso de su carrera fue su arribo al Chelsea en julio de 2024, club con el que logró el título del Mundial de Clubes 2025 tras imponerse en la final al PSG. Allí, tuvo como estandarte a Enzo Fernández, que suena como posible refuerzo de los Ciudadanos.

En su breve paso por el Chelsea, Maresca habría comunicado en dos ocasiones a la dirigencia de los “Blues” que había mantenido conversaciones con actores del Manchester City ante la posibilidad de relevar a Guardiola.

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Guardiola, de 55 años, en su década en el City conquistó un total de 20 títulos entre los que se destacan seis de Premier League y la única Champions League y el Mundial de Clubes en 2023. En 2024 renovó su contrato que vencerá al finalizar esta temporada y por lo informado no hará opción de extenderlo por un año más.

La partida de Pep Guardiola al término de la presente campaña dejará vacante un ciclo en el que transformó la historia reciente del Manchester City. El domingo, el duelo ante el Aston Villa podría ser su despedida oficial, abriendo paso a una nueva etapa bajo el comando de Enzo Maresca, con el desafío de replicar -y renovar- una era signada por la exigencia máxima tanto en Inglaterra como en Europa.

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