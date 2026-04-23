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Las nuevas fotos del escándalo de infidelidad entre una periodista y un entrenador en un hotel de lujo

Las flamantes imágenes de Mike Vrabel, líder de los Patriots de la NFL, y la cronista Dianna Russini fueron tomadas durante un desayuno en un resort en Arizona

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Dianna Russini
Las imágenes del desayuno que publicó Page Six

La aparición de nuevas fotografías que muestran una interacción cercana entre el entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, y la reportera de la NFL, Dianna Russini, ha generado un intenso debate en el mundo deportivo de Estados Unidos. Las imágenes, difundidas en exclusiva por Page Six, volvieron a captar a ambos protagonistas durante la visita al resort Ambiente, en Sedona, Arizona, el pasado 28 de marzo.

Según el reporte, Vrabel y Russini, ambos casados y padres de familia, compartieron un desayuno y distintas actividades en el complejo turístico, lo que reavivó la atención mediática sobre su relación y sus implicancias personales y profesionales.

De acuerdo con Page Six, las fotos exclusivas muestran a Mike Vrabel y Dianna Russini desayunando juntos alrededor de las 10:15 de la mañana. Testigos citados por el medio aseguraron que la escena transcurrió sin la presencia de otros acompañantes, un punto que refuerzan las imágenes publicadas. No obstante, fuentes cercanas a Russini defendieron que ambos se encontraban acompañados por un grupo de amigos durante la jornada, una versión que no se reflejó en los registros fotográficos ni en los testimonios directos.

El mismo reporte detalló que, tras el desayuno, Vrabel y Russini optaron por moverse por separado dentro del resort, con la aparente intención de minimizar la atención. “Uno de ellos se adelantaba y el otro esperaba unos segundos, y luego lo seguían unos pasos más adelante”, relató una fuente a Page Six. Esta conducta alimentó las especulaciones sobre la naturaleza del vínculo entre ambos. Posteriormente, las imágenes muestran a los protagonistas compartiendo tiempo en la piscina y el jacuzzi del hotel, así como un momento en el que parecen bailar juntos durante el atardecer.

Dianna Russini
Russini busca demostrar que el vínculo entre ambos es "inocente"

La publicación de las fotografías desató una ola de reacciones en redes sociales y medios especializados, que pusieron el foco sobre el impacto de estas imágenes en la vida personal y profesional de ambos. Tanto Vrabel como Russini respondieron oficialmente a las insinuaciones derivadas de la difusión de las fotos. “Estas fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier insinuación en sentido contrario es ridícula”, afirmó Vrabel en declaraciones recogidas por el medio, agregando que la situación “no merece más respuesta”. Por su parte, Russini sostuvo: “Las fotos no representan al grupo de seis personas que estaban juntas durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con sus fuentes fuera de los estadios y otros lugares”.

La controversia tuvo consecuencias inmediatas. Una semana después de la viralización de las imágenes, Russini presentó su renuncia a The Athletic, el medio deportivo asociado a The New York Times, que había iniciado una investigación interna sobre el caso. En su carta de renuncia, la periodista explicó: “He decidido hacerme a un lado ahora, antes de que expire mi contrato actual el 30 de junio. No lo hago porque acepte la narrativa que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más importancia o a dejar que me defina a mí o a mi carrera”. También lamentó que “comentaristas en diversos medios han recurrido a especulaciones que se retroalimentan y que simplemente no tienen base en los hechos”.

Las primeras fotos del encuentro entre Dianna Russini y Mike Vrabel que se filtraron (Page Six)
Las primeras fotos del encuentro entre Dianna Russini y Mike Vrabel que se filtraron (Page Six)

Por su parte, Mike Vrabel abordó públicamente el tema durante una conferencia de prensa previa al draft de la NFL, celebrada en el Gillette Stadium, donde agradeció a los medios “su paciencia en lo que describió como un asunto personal y privado”. El entrenador reconoció la dificultad del episodio a nivel familiar y profesional. “Lo que puedo prometerles es que mi familia, esta organización, este equipo, el personal, los entrenadores y, sobre todo, los aficionados, verán la mejor versión de mí en adelante. Y eso es algo que sé y me entusiasma”, declaró Vrabel ante la prensa. El entrenador evitó profundizar en preguntas sobre Russini y eludió abordar el asunto en intercambios fuera de cámara.

El episodio se remonta al 28 de marzo, fecha en la que fueron captadas las imágenes en el resort Ambiente, cuyo costo por noche ronda los 2.000 dólares. La cobertura mediática incluyó declaraciones de testigos que insistieron en que Vrabel y Russini se encontraban solos durante las actividades registradas, en contraste con la versión de los protagonistas. La presión pública y la repercusión en redes incrementaron la tensión, en pleno inicio de la pretemporada de la NFL y con ambos protagonistas enfrentando cuestionamientos tanto en su entorno profesional como privado.

La publicación de estas imágenes ha situado a Mike Vrabel y Dianna Russini en el centro de la atención, marcando un nuevo capítulo en la cobertura mediática de figuras del deporte estadounidense. Hasta el momento, ninguno de los dos ha ampliado sus declaraciones sobre el episodio más allá de los comunicados difundidos y las respuestas ofrecidas en conferencias de prensa.

Dianna Russini y Mike Vrabel posan sonriendo dentro de una instalación deportiva cubierta con césped verde, un techo abovedado blanco y luces
La periodista deportiva Dianna Russini posa sonriente junto al entrenador Mike Vrabel en una instalación deportiva cubierta para una entrevista antes de la temporada

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