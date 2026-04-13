Los detalles del escándalo de infidelidad que involucra a una periodista y a una figura del deporte: las imágenes de la polémica

Dianna Russini fue suspendida por la supuesta relación oculta que mantiene con Mike Vrabel (Mandatory Credit: Jeffrey Becker-Imagn Images)

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) quedó envuelta en un fuerte escándalo después de la filtración de fotografías privadas de la periodista deportiva Dianna Russini junto al entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel. Ambos estarían manteniendo una relación oculta a pesar de estar casados, según informaron portales locales. Incluso, el medio The New York Times, donde trabaja la reportera, la habría suspendido de forma inmediata.

La polémica comenzó después de que el portal Page Six divulgara imágenes captadas en un resort de Sedona, Arizona, donde se observa a la periodista y a Vrabel en traje de baño, tomados de la mano y abrazados en la azotea de un bungalow. Según el mismo medio, la directiva de The New York Times resolvió apartar a Russini de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación interna, proceso en el que participa también The Athletic desde el momento en que la reportera fue contactada para hacer comentarios.

A la par de la suspensión, según difundió El Diario NY, Steven Ginsberg, editor ejecutivo de The Athletic, respaldó a Russini y sostuvo que las imágenes no muestran una interacción en privado, sino en presencia de diversas personas. La controversia en torno al carácter de la relación entre ambos protagonistas escaló al comprobarse que, tanto Vrabel como Russini, mantienen relaciones desde hace años: el entrenador está casado con Jen Vrabel desde 1999 y la periodista contrajo matrimonio con Kevin Goldschmidt en 2020.

Las imágenes filtradas que habrían revelado la relación oculta que mantienen Dianna Russini y Mike Vrabel (Page Six)

En una declaración recogida por The New York Post, Mike Vrabel defendió la naturaleza de la situación: “Las fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula”. Por su parte, Dianna Russini explicó que las imágenes fueron tomadas fuera de contexto y no reflejan el contexto grupal del encuentro. “Las fotos no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con fuentes lejos de los estadios y otros lugares”, afirmó Russini a The Athletic.

La actual suspensión de Russini no constituye su primer enfrentamiento con controversias de índole similar. Según los medios citados, en 2015, poco después de integrarse a ESPN, fue señalada por Jessica McCloughan, esposa del entonces gerente general de los Washington Commanders, Scot McCloughan, quien la acusó públicamente mediante publicaciones en X de mantener una relación inapropiada con su esposo. Su empleador defendió en ese momento el profesionalismo de la periodista y condenó los comentarios como “vulgares”. Más tarde, Jessica McCloughan emitió una disculpa pública en la que admitió que sus propias afirmaciones eran “infundadas e inapropiadas”.

Dianna Russini está casada con Kevin Goldschmidt (@dmrussini)

Michael Vrabel es una de las figuras más exitosas en la historia reciente del fútbol americano. Nombrado como nuevo entrenador en jefe de los New England Patriots para la temporada 2025, su carrera comenzó como linebacker en Ohio State, donde fue distinguido con el premio All-American por consenso. Fue reclutado por los Pittsburgh Steelers en la tercera ronda del Draft de la NFL de 1997 y se desempeñó allí principalmente como jugador de reserva durante cuatro años.

El punto de inflexión llegó en 2001, cuando se incorporó a los New England Patriots como agente libre. Durante sus ocho años en el equipo, Vrabel fue titular destacado y una pieza clave en la defensa. Ganó tres Super Bowl con la franquicia y quedó registrado como el único jugador defensivo en anotar un touchdown en dos Super Bowls consecutivas, la Super Bowl XXXVIII y la XXXIX. Su marca de 12 recepciones convertidas en touchdowns, sumando juegos de temporada regular y playoffs, sigue siendo un dato único en la liga.

Mike Vrabel, que también está casado, es el entrenador de New England Patriots (Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Tras finalizar su carrera como jugador en 2010 —año en que cerró su etapa como miembro de los Kansas City Chiefs—, Vrabel inició su formación como entrenador en Ohio State, asumiendo la responsabilidad de entrenar a linebackers y la línea defensiva. Su trayectoria en la NFL como entrenador arrancó en 2014 junto a los Houston Texans, primero como responsable de linebackers y más tarde como coordinador defensivo.

En 2018 asumió el cargo de entrenador principal de los Tennessee Titans, puesto que mantuvo durante cuatro temporadas, hasta su desvinculación el 9 de enero de 2024. Más tarde, durante la postemporada de ese año, colaboró como entrenador y consultor de personal para los Cleveland Browns. Al concluir la temporada 2024, los New England Patriots anunciaron oficialmente su llegada como entrenador en jefe de cara a la siguiente temporada, reviviendo las expectativas de éxito para una de las franquicias más premiadas de la NFL.