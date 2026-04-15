Sigue el escándalo por la relación extramatrimonial entre una periodista y un entrenador: la explosiva carta de renuncia

La periodista deportiva Dianna Russini posa sonriente junto al entrenador Mike Vrabel en una instalación deportiva cubierta para una entrevista antes de la temporada.

Un escándalo de infidelidad sacude al mundo deportivo tras la publicación de fotografías que muestran a Mike Vrabel, el entrenador de los New England Patriots de la NFL, con la cronista Dianna Russini en una situación afectiva en un resort de Sedona, Arizona. Tras la suspensión inmediata de la periodista de The Athletic, el sitio deportivo del periódico The New York Times, se desató una investigación interna que ahora acabó con la renuncia de la profesional de los medios en medio de los comentarios sobre la relación extramatrimonial .

“Steve, acepta esta carta como mi renuncia a The Athletic, con efecto inmediato. He tomado esta decisión con profunda tristeza, pero con claridad sobre lo que es correcto para mí, mi familia y el trabajo que he construido a lo largo de mi carrera. Tú y yo ya hemos abordado públicamente los recientes ataques en mi contra, y no tengo nada más que añadir. Cuando apareció por primera vez la nota en Page Six, The Athletic me apoyó de manera inequívoca, expresó confianza en mi trabajo y orgullo por mi periodismo. Por ello, estoy agradecida”, dijo la primera parte de la carta de Russini a la que accedió el medio Page Six, el mismo que fue el que destapó el escándalo por infidelidad.

“En los días siguientes, lamentablemente, comentaristas en diversos medios han recurrido a especulaciones que se retroalimentan y que simplemente no tienen base en los hechos. Además, esta vorágine mediática avanza sin considerar el proceso de revisión que The Athletic está tratando de completar. Continúa escalando, impulsada por filtraciones repetidas, y no tengo interés en someterme a una investigación pública que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesto a aceptar. En vez de permitir que esto continúe, he decidido apartarme ahora, antes de que venza mi contrato actual el 30 de junio. Lo hago no porque acepte la narrativa que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más oxígeno o a permitir que me defina a mí o a mi carrera”, agregó la cronista que tiene más de 15 años trabajando como reportera del fútbol americano en los Estados Unidos.

Acto seguido, el jefe Russini en The Athletic, Steven Ginsberg, se refirió a la sorpresiva renuncia de la reportera en un comunicado al que también accedió el mencionado sitio. “Si bien no puedo compartir los detalles de nuestra investigación sobre la conducta de Dianna, quiero enfatizar que la dirección de The Athletic se ha tomado este asunto en serio desde el momento en que tuvimos conocimiento de él”, dijo.

“Cuando esta situación se nos presentó la semana pasada, había preocupaciones claras, pero recibimos una explicación detallada y nuestro instinto fue apoyar y defender a una colega mientras continuábamos revisando el asunto. Luego, surgió información adicional y surgieron nuevas preguntas que pasaron a formar parte de nuestra investigación”, sumó Ginsberg sobre el caso.

Las imágenes de la discordia entre Dianna Russini y Mike Vrabel (Page Six)

La filtración, que comenzó con la difusión de imágenes en Page Six, muestra a Vrabel y Russini en traje de baño, tomados de la mano, abrazados e incluso ensayando un baile al atardecer con las montañas de fondo, según los detalles obtenidos por varios medios estadounidenses. El punto álgido de la polémica reside en el cuestionamiento de la versión inicial de los protagonistas. Mientras ambos sostienen que formaban parte de un grupo de seis personas, testigos oculares dijeron a medios locales que no había otros acompañantes en la terraza, contradiciendo así la defensa pública de la periodista y del entrenador.

La notoriedad de este caso vuelve a poner la vida privada de Russini bajo el foco. En 2015, fue objeto de una acusación pública por parte de Jessica McCloughan, esposa del gerente general de los Washington Commanders en ese momento, quien insinuó a través de X (antes Twitter) una relación inapropiada entre la cronista y Scot McCloughan. Cuando esto ocurrió, Russini trabajaba en ESPN, que salió en su defensa y calificó los dichos como “vulgares”. La esposa del ejecutivo de la NFL se disculpó después, admitiendo que sus comentarios eran “infundados e inapropiados”.

En el presente escándalo, las reacciones dentro de la industria mediática han sido dispares. El propio Ginsberg, editor ejecutivo de The Athletic, declaró: “Las fotos no muestran una interacción en privado, sino en presencia de diversas personas”. Russini defendió su conducta explicando al mismo medio que “las fotos no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con fuentes lejos de los estadios y otros lugares”.

Desde el club neoyorquino, Mike Vrabel emitió otro comunicado recogido por The New York Post en el que afirmó: “Las fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula”. El entrenador de los Patriots sostiene una trayectoria que lo sitúa entre las figuras más exitosas recientes del fútbol estadounidense. Inició su carrera como linebacker en Ohio State, donde fue reconocido como All-American por consenso, y fue seleccionado en 1997 por los Pittsburgh Steelers en la tercera ronda del Draft de la NFL. Después de cuatro temporadas, pasó a los Patriots en 2001, equipo en el que fue titular y pieza clave durante ocho años y con el que logró tres títulos de Super Bowl. En ese periodo, fue el único jugador defensivo en la historia de la liga en anotar touchdowns en dos finales consecutivas (Super Bowls XXXVIII y XXXIX), un logro destacado en la liga que permanece vigente. Su récord de 12 recepciones con touchdowns (en temporada regular y playoffs) es otra marca distintiva de su paso como jugador.

Al finalizar su carrera en 2010 con los Kansas City Chiefs, Vrabel inició su etapa como entrenador en Ohio State, especializándose en linebackers y la línea defensiva. En 2014 ingresó a la NFL como entrenador de linebackers y luego como coordinador defensivo de los Houston Texans. En 2018 asumió la jefatura de los Tennessee Titans, cargo que ocupó hasta enero de 2024. Durante la postemporada de ese año, se incorporó a los Cleveland Browns como entrenador y consultor de personal. Tras concluir la temporada 2024, los New England Patriots anunciaron oficialmente su llegada como entrenador principal para la campaña 2025.

Actualmente, tanto Vrabel, que está casado desde 1999 con Jen Vrabel, como Russini, unida en matrimonio desde 2020 con Kevin Goldschmidt, enfrentan a la opinión pública tras un escándalo que, al menos por ahora, parece no terminar a pesar de la renuncia de la periodista a su medio de trabajo.

Russini junto a su esposo (@dmrussini)

La carta de renuncia de Dianna Russini:

Estimado Steven:

Por favor, acepta esta carta como mi renuncia a The Athletic, con efecto inmediato. He tomado esta decisión con profunda tristeza, pero con claridad sobre lo que es correcto para mí, mi familia y el trabajo que he construido a lo largo de mi carrera.

Tú y yo ya hemos abordado públicamente los recientes ataques en mi contra, y no tengo nada más que añadir públicamente a lo que hemos dicho. He cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación a lo largo de mi carrera, y respaldo cada historia que he publicado.

Cuando apareció por primera vez la nota en Page Six, The Athletic me apoyó de manera inequívoca, expresó confianza en mi trabajo y orgullo por mi periodismo. Por ello, estoy agradecido.

En los días siguientes, lamentablemente, comentaristas en diversos medios han recurrido a especulaciones que se retroalimentan y que simplemente no tienen base en los hechos. Además, esta vorágine mediática avanza sin considerar el proceso de revisión que The Athletic está tratando de completar. Continúa escalando, impulsada por filtraciones repetidas, y no tengo interés en someterme a una investigación pública que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesto a aceptar.

En vez de permitir que esto continúe, he decidido apartarme ahora, antes de que venza mi contrato actual el 30 de junio. Lo hago no porque acepte la narrativa que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más oxígeno o a permitir que me defina a mí o a mi carrera.

A lo largo de una carrera de más de quince años en el periodismo deportivo —en NBC, ESPN y The Athletic— he construido una trayectoria de la que me siento orgulloso. He dado primicias, he ganado la confianza de fuentes en toda la liga y me he guiado por los más altos estándares de conducta profesional. Ese historial habla por sí mismo.

Sigo agradecido a The Athletic y a los extraordinarios colegas con quienes he trabajado allí, por la plataforma que me brindaron y por el apoyo que me mostraste durante este tiempo difícil. Te deseo nada más que éxito continuo.