El regalo de Colapinto que sorprendió a Messi durante la práctica del Inter Miami: el especial mensaje del piloto

Messi recibió un casco de Colapinto

Fue un fin de semana cargado de acción para los dos deportistas argentinos del momento. El sábado, Lionel Messi hizo su estreno con el Inter Miami en el Mundial de Clubes que se disputa en los Estados Unidos. Y a lo largo del fin de semana, Franco Colapinto salió a pista en Montreal para disputar el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 a bordo de su Alpine.

Más allá de los resultados de cada uno, este lunes se produjo un acontecimiento que se hizo viral en las redes sociales. Después del entrenamiento del equipo que es parte del Grupo A del máximo certamen de clubes de la FIFA, el astro rosarino fue sorprendido con un regalo de su compatriota. Messi recibió en sus manos uno de los cascos que Colapinto utilizó el año pasado durante su participación en la Fórmula 2.

En la imagen, que el propio Franco subió a su cuenta de Instagram, se puede ver al número 10 del Inter Miami con el elemento en las manos y se destacó el mensaje que le escribió el piloto de Alpine en la Fórmula 1: “Gracias por tantas alegrías y aprendizajes. Todo lo mejor”, fue lo que escribió el corredor oriundo de Pilar en un costado del casco.

Hay que recordar que durante 2024, Messi le había enviado a Colapinto una remera de entrenamiento de la selección argentina firmada justo antes de ganar su primera carrera en la F2. En aquella ocasión, el piloto publicó un video en sus redes sociales y dijo: “No lo puedo creer, la verdad muchas gracias. Como ves, me trajo mucha suerte. Tiene la firma del mejor del mundo. Yo esta camiseta la voy a encuadrar ya. Estoy super feliz, agradecido a vos Leo”. Siempre que puede, Colapinto se encargó de destacar la figura del capitán de la selección argentina que se consagró campeona del mundo en Qatar 2022.

Franco Colapinto le agradeció a Lionel Messi por la remera firmada

No fue un fin de semana fácil para ninguna de las estrellas del deporte argentino. Por el lado de Messi, su equipo no logró quedarse con la victoria ante el Al Ahly, de Egipto, en lo que fue el partido inaugural del Mundial de Clubes. A pesar de tener varios intentos, el 10 no logró batir al arquero del conjunto africano y Las Garzas no pasaron del empate. Por su parte, Colapinto tuvo un gran sábado que no pudo refrendar el domingo en la carrera por la fecha 10 del calendario 2025 de la F1.

Luego de clasificar en el puesto 12, Franco se vio beneficiado con dos sanciones a otros pilotos y largó desde el puesto 10 el GP de Canadá. Pero como viene ocurriendo, el ritmo del monoplaza A525 no fue bueno, lo mismo que la estrategia de carrera que propuso el equipo, y el argentino acabó en la posición 13° la competencia en el circuito Gilles Villeneuve, de la ciudad de Montreal.

“Una pena, creo que teníamos un buen auto para hoy en aire limpio. Después, en aire sucio, muy complicado, las gomas se gastaban mucho. No fue el finde ni el domingo que esperábamos. Tuvimos bastante mala suerte con cómo se fue dando la carrera, si no hubiéramos estado en los puntos. Hay que enfocarse en lo que viene y a sacar todo lo bueno de este finde”, dijo Colapinto en diálogo con los medios en el paddock.

El mensaje del piloto para el astro rosarino

“Con el auto estuve bien, creo que fue una mala estrategia. Definitivamente, la otra estrategia fue mucho más rápida. Creo que fue lo que me hizo quedar fuera de los puntos. No la llamada tan temprana, sino por el tráfico después de los compañeros de equipos de los demás, que se quedaron afuera esperando a que lleguemos nosotros para frenarnos. Esa jugada táctica nos mató. Los que estaban adelante... Sainz, Ocon, Tsunoda, todos los que no pararon y lo hicieron muy tarde, salieron adelante nuestro después de la parada”, argumentó.

A la hora de hablar sobre las próximas carreras, las cuales se llevarán a cabo en el Red Bull Ring de Austria y en Silverstone de Inglaterra, comentó: “Hay que ver cómo nos caen a nosotros, porque son circuitos que dependen mucho del motor. Y este, acá, vimos lo vulnerable que está en las rectas. Hay enfocarse en adelante, en lo que viene. Este finde dimos un pasito en general, así que hay que mantener eso y mirar para adelante”.