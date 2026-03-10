Los divertidos videos de Franco Colapinto en China: del “Messi, Dios” a la canción que quiso aprender

El divertido momento de Franco Colapinto recién llegado a China: su diálogo con ciudadanos locales y la presencia de Lionel Messi

Franco Colapinto cautiva a la afición china a cuatro días del arranque del Gran Premio de Fórmula 1, donde por primera vez afrontará el desafiante Circuito Internacional de Shanghái. El joven piloto argentino, convertido en favorito del público aún antes de conquistar grandes resultados, desembarcó rodeado de muestras de admiración y cariño. Luego salió a recorrer la mencionada ciudad y protagonizó un divertido momento.

El corredor bonaerense de 22 años salió a caminar también y aprovechó para interactuar con habitantes locales y pese a no hablar en el idioma local, les mostró su termo y enfatizó con la figura de Lionel Messi como parte del intercambio cultural. “Argentina. Messi, número uno. Dios”, se lo escuchó a Colapinto en un video subido en una historia de Instagram.

Luego publicó otro material en dicha red social, en el que presenció un encuentro musical encabezado por un guitarrista. A modo de broma, Franco escribió “el estribillo ya nos lo aprendimos”, mientras intentó entonar la canción. Ambas publicaciones fueron furor entre sus seguidores.

Franco Colapinto siguió su recorrida en Shanghái en la previa al Gran Premio de China de Fórmula 1

Este lunes llegó al país asiático y en su arribo al aeropuerto de Shanghái, el pilarense fue recibido por fanáticos locales que le entregaron obsequios: un panda, una figura que replica su imagen y un juguete de Rayo McQueen. Vestido con un piluso de Boca Juniors que llevaba el lema “Nunca hicimos amistad” -asociado a la hinchada xeneize, pero reinterpretado por Colapinto a su manera- el piloto de Pilar consolidó su conexión con los seguidores asiáticos.

Luego aprovechó su paso por el distrito central de Jing’an, donde se fotografió para las redes sociales y compartió el entusiasmo previo a su estreno en el trazado chino.

El Circuito Internacional de Shanghái, sede del próximo compromiso de Colapinto, fue inaugurado en 2004 y diseñado por el ingeniero alemán Hermann Tilke, responsable también de la remodelación en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Este trazado representa todo un reto por su primera secuencia de curvas —con giros ondulantes alternados— y sus rectas extensas en el sector final.

l piloto argentino desembarcó en Shanghai para la carrera

Considerado inédito para el argentino, el escenario es emblemático por haber sido testigo de la última victoria de Michael Schumacher en la Fórmula 1, la número 91 alcanzada por el piloto alemán en 2006.

Colapinto viene de ser distinguido por la organización del campeonato como el “maestro de la velocidad” en el circuito semipermanente del Albert Park, en Melbourne, donde alcanzó un registro de 344 km/h. En el escenario australiano resultó 14° luego de una penalización en los boxes por un error de su equipo. También se lució con una maniobra a puro reflejos para evitar el impacto contra el Racing Bulls de Liam Lawson en la largada.

Otra simpática postal de Colapinto en China (@francolapinto)

La agenda del Gran Premio de China en Shanghái implica una exigencia especial para los seguidores argentinos: la primera sesión de entrenamientos se desarrollará a la medianoche del viernes, hora local, mientras que las instancias de clasificación y competencia están previstas para los días siguientes a las 4 de la madrugada. Fox Sports y Disney+ Premium emitirán en directo las actividades.

La expectativa recae en si el monoplaza A526 de Alpine, el actual vehículo de Franco Colapinto, mantiene el nivel de potencia que lo distinguió días atrás en Australia, proyectando al piloto hacia nuevos desafíos en una de las competencias más esperadas de su calendario.