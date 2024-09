El padre de Colapinto reveló quién hizo de nexo en la relación entre Messi y el piloto de F1: “Se van a juntar”

El padre de Colapinto contó quién hizo de nexo entre Messi y el piloto

Franco Colapinto generó una verdadera revolución en la Fórmula 1. En apenas tres carreras ya demostró su potencial y hasta sumó puntos (cuatro) en el Gran Premio de Azerbaiján. El argentino, de 21 años, no para de cosechar elogios del ambiente de la Máxima. Y, mientras se prepara para el reinicio de competencia tras el receso, que llegará el 20 de octubre, con su retorno al circuito de Austin, tanto el joven como su entorno disfrutan de la efervescencia que provocó, que incluye los puentes con otras celebridades, como Lionel Messi.

Aníbal Colapinto, ex corredor y padre de Franco, fue consultado sobre la reunión pendiente con el astro de la selección argentina y el Inter Miami, y la chance de que se concrete en octubre, en el inicio de la fira americana de la categoría reina del automovilismo. “Messi es el número 1, ¿a quién no le gustaría juntarse con Messi? Se van a juntar, en algún momento se van a juntar. Se van a enterar por ellos”, dijo en diálogo con Marina Calabró en La Nación +.

“Tienen un amigo en común, muy cercano de los dos, ya se imaginarán quién”, añadió Aníbal, dando pie a dar a conocer el nombre del nexo entre los ídolos. “El Kun (Agüero)”, arriesgó la periodista. “No precisamente”, devolvió el papá de Franco. “Biza”, insistió con acierto la conductora, haciendo alusión a Bizarrap, el artista que además es patrocinador del deportista.

“Por eso yo te admiro como mujer, sos muy inteligente, aparte preparada. Esto, si querés, grabalo, a vos te admiro de verdad”, concluyó Aníbal ante el acierto.

El 18 de mayo, tras su victoria en Imola en la Fórmula 2, el piloto compartió un video en sus redes sociales en el que mostraba su entusiasmo por un objeto especial: una camiseta de entrenamiento de la selección argentina firmada por el “mejor del mundo”. “Esta camiseta me trajo mucha suerte hoy”, comentó, refiriéndose a la prenda autografiada por el crack rosarino. Además, mostró orgulloso su casco con el número diez y el diseño de Biza (Bizarrap), y expresó su deseo de enviarle uno a Leo. “Esta camiseta la voy a mandar a encuadrar ya”, afirmó emocionado, destacando el orgullo y la suerte que había sentido gracias al gesto del campeón del mundo.

“Con Leo Messi no se conocieron personalmente, pero ya estuvieron hablando y se deben un almuerzo, quizá cuando vengan las carreras de Estados Unidos (Austin el 20/10 y Las Vegas 23/10) sí se pueden encontrar y cumplir con ese almuerzo”, había anticipado el padre de Franco hace diez días. Fue él quien le transmitió a su progenitor la simpatía por Boca, aunque Colapinto junior la llevó a un nivel exponencial.

Messi y Colapinto: una reunión próxima a desarrollarse

“A Franco lo hice yo de Boca, yo no soy fanático, pero éste sí, le agarró un fanatismo tremendo. Yo soy el culpable de todo”, confesó en la misma entrevista. La admiración entre el representante de Williams y el capitán del seleccionado es mutua. Más allá de esa química, cuando fue consultado por el trío de deportistas top de la historia, Franco optó por otros tres nombres.

Primero ubicó a Juan Manuel Fangio: “Leí mucho, miré documentales, videos y es el que me metió y me inculcó el automovilismo en la sangre”. Luego colocó a Diego Maradona: “Les dio tantas alegrías a los argentinos, que me encantaría en algún momento darles esas alegrías también”. Y sorprendió con el tercero en su nómina: Fernando Belasteguín. “Me está gustando mucho el pádel, me está gustando un montón, y la verdad es que me encantaría tener el talento que tiene él con la pala”, justificó.