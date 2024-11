Lionel Scaloni reveló que se contactó con la manager de Franco Colapinto para organizar un encuentro

Lionel Scaloni se convirtió en un referente del deporte argentino. Líder de la Selección que consiguió el bicampeonato de América (en Brasil y Estados Unidos) y el histórico título en el Mundial de Qatar en 2022 (además de la Finalissima frente a Italia en Wembley), el estratega de Pujato se muestra comprometido con el progreso de sus dirigidos; pero también con los protagonistas que representan a la bandera albiceleste en el resto de las disciplinas.

En su última conferencia de prensa, previa al partido con Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del 2026, el DT se refirió al deseo de encontrarse con Franco Colapinto, el piloto que sorprendió al planeta en la Fórmula 1 a bordo de su Williams. “No hablé con él. Ha estado en Mallorca la semana pasada y yo estaba acá. Me hubiera gustado. Me escribió su manager, pero no faltará oportunidad para conocerlo”, deslizó el entrenador.

“Es un orgullo que haya un argentino en la Máxima categoría”, había manifestado el ex lateral de Estudiantes y Deportivo La Coruña cuando la noticia sobre la presencia de Franco en los circuitos internacionales entusiasmaba a los fanáticos del automovilismo.

Cabe recordar que Scaloni es confeso amante del deporte motor, dado que en su infancia se dirigía a ver las carreras de Turismo Carretera en el circuito semipermanente de San Lorenzo, ubicado a 325 kilómetros de Pujato. Iba con su padre y algunos amigos a la ruta en jornadas que se extendían entre la pasión por los fierros y anécdotas con su círculo íntimo. También admitió en su momento que es hincha de Ford, y que su ídolo de joven era Oscar “Pincho” Castellano, quien corrió y fue campeón con la marca del Óvalo en 1989.

“Genera un ilusión para todos los argentinos tener un piloto (en F1) y que lo haya hecho de la manera en que lo hizo. Nos representa y ya se vio en la gente en Monza con las banderas. Todos estaban alucinando con la gente. Lo felicito y estamos orgullosos de tener un piloto argentino ahí″, había dicho previamente.

Luego del fin de semana más difícil desde que desembarcó a la Fórmula 1, Franco Colapinto aprovechó el tiempo disponible hasta el arranque Gran Premio de Las Vegas para mantenerse físicamente y despejar su mente a bordo de una bicicleta. Si bien Franco no dio detalles sobre el lugar que eligió para andar en bici, muchos fanáticos recordaron que Lionel Scaloni había dicho que el corredor residía en España: “Tengo entendido que vive en Mallorca... Nunca lo pude ver, anda en bici también. Tenemos varias cosas en común como la pasión por los autos″.

Recibir el reconocimiento en plena conferencia de prensa de Scaloni fue algo que destacó el piloto, quien vio el video y le agradeció al DT. “¡Que crack que es! El verdadero numero uno”, escribió en su cuenta de X. Acto seguido, avisó: “Y el que diga lo contrario lo bloqueo”.

Fue entonces que muchos empezaron a especular con que el video se filmó por Mallorca e incluso plantearon que podría darse en algún momento el esperado crossover entre el corredor de F1 y el DT de la selección argentina, quien también es un apasionado por el ciclismo. Lo cierto es que mientras se debate el futuro del corredor en la F1 entre Williams, Alpine y Red Bull, la próxima aparición será a partir de las 23.30 (horario de Argentina) del jueves 21 de noviembre cuando salga a recorrer el circuito callejero de Las Vegas para afrontar la práctica libre 1 de la 22ª fecha del calendario de la Máxima. La carrera principal se iniciará a partir de las 3 de la mañana del domingo 24 de noviembre y será a 50 vueltas.