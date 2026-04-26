El impactante cierre de la exhibición de Colapinto con el auto en llamas: “Se quemó, amigo”

El argentino hizo historia al girar con un auto de Fórmula 1 tras 14 años en la ciudad

Más de 500 mil personas presenciaron este domingo el retorno de un Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires, donde Franco Colapinto condujo un Lotus E20 (ploteado como un Alpine, su actual escudería) y la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. El piloto argentino, de 22 años, protagonizó el primer recorrido oficial en catorce años de un monoplaza de la máxima categoría por la capital, en una jornada que duró más de seis horas.

La exhibición incluyó maniobras extremas y un momento destacado: en su última vuelta a bordo del Lotus E20 de 2012, el vehículo terminó con los caños de escape en llamas, luego de varios trompos y de que el piloto incluso soltara el volante durante su conducción. El evento también reunió a figuras nacionales y ofreció espectáculos musicales sobre el circuito callejero de Palermo.

Al término de sus tres salidas con los monoplazas, cada una de aproximadamente 20 minutos, Colapinto recorrió el trazado saludando a los aficionados desde un micro descapotable. En uno de los momentos más simbólicos, el piloto argentino se puso una réplica del casco de Fangio para rodar con la Flecha de Plata, el Mercedes-Benz W196 con el que Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955.

“Se quemó, amigo, me habían dicho que lo cuidara, lo traté de cuidar, pero al final me calenté un poquito”, le reveló Colapinto al periodista Juan Fossaroli sobre el episodio de las llamas, que obligó a que los mecánicos invadieran la pista para accionar los matafuegos.

“La rompimos, pero quedé preocupado porque se quemó un poquito. El Fórmula 1 tiene mucha potencia y se me acababa la goma”, añadió el protagonista, que ya había advertido que la pintura se había percudido notoriamente luego de su primera salida.

La palabra del argentino tras el multitudinario evento

“Fue un gran día, personalmente lo disfruté un montón. A la gente la amo, me acompaña siempre. Estoy cayendo de a poco. Es algo difícil de entender. La verdad es que soy un agradecido por la chance de representar a mi país, no me lo voy a olvidar más”, expresó el pilarense, emocionado.

“Fue muy especial. Siempre estamos empujando para dejar a Argentina en lo más alto. Hicieron un evento único. A seguir luchándola en la pista y a tener un buen finde en Miami”, concluyó. Entre las varias sorpresas que vivió el corredor, aparecieron en la exhibición dos de sus ídolos de su club, Boca Juniors: Leandro Paredes (campeón del mundo y bicampeón de América con Argentina) y Miguel Merentiel.

Después de firmar uno de los autos y compartir con los seguidores desde las vallas de seguridad, Franco Colapinto tratará de cambiar el chip tras la catarata de emociones: afrontará la próxima semana su participación en el Gran Premio de Miami por el campeonato de Fórmula 1, en el que ya sumó un punto en la temporada (en el Gran Premio de China).

La actividad comenzará el viernes 1° de mayo desde las 13.30 (hora de Argentina) con las prácticas libres. A las 17.30, por su parte, se desarrollará la clasificación para la carrera sprint.

El sábado 2 será el turno de la sprint desde las 13 y de la qualy para la carrera principal, que se iniciará a las 17. Y el domingo 3 será el momento del Gran Premio, que arrancará a las 17.

Los trompos sin manos del final