La aparición de Leandro Paredes y Miguel Merentiel en la exhibición de Colapinto: su reacción al ver de cerca el Alpine

Franco Colapinto y los fanáticos argentinos vivieron una jornada única gracias a la exhibición del bonaerense con un vehículo de Alpine en el barrio de Palermo. El piloto de 22 años recibió un baño de cariño a una semana del regreso de la Fórmula 1 en Miami y a la vez unió dos de sus grandes pasiones: los autos y Boca Juniors.

Es que dentro de las figuras que desfilaron por la alfombra roja y disfrutaron del sonido del motor V8 y de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, que Franco condujo munido de una bandera argentina, surgieron Leandro Paredes y Miguel Merentiel, estrellas del Xeneize, que viene de ganarle a River Plate el Superclásico y de golear 4-0 a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura.

Los futbolistas aparecieron frente a las cámaras de Disney+ luego de la primera salida de Colapinto a bordo del el famoso Lotus E20 ploteado con los colores actuales del equipo Alpine. “La Fórmula 1 siempre nos agarra en pleno torneo, nunca tenemos posibilidades de conocer. Ahora, estando en Argentina, nos acercamos”, explicó el volante campeón del mundo con la selección argentina.

“Para mí es un placer, ojalá Franco pueda disfrutar de la gente, de lo que está logrando, que es algo increíble. Siendo Argentina, vamos a apoyar a todo lo que le venga bien al país. Es fanático de Boca y lo estamos acompañando. De su parte, sabemos que siempre nos apoya a nosotros y nosotros también a él”, completó el ex Roma y PSG.

Posteriormente, el que enfrentó los micrófonos fue Miguel Merentiel. “La gente motivó a Franco y que lo vengan a apoyar es muy lindo. En el Superclásico le pudimos dar una alegría a él y a la gente”, apuntó sobre el triunfo 1-0 en el Monumental, con gol de Paredes de penal.

Fue ahí que Merentiel pasó junto al auto y el periodista Juan Fossarolli le preguntó si se subiría. “Este es una Bestia. Vamo’ arriba”, respondió el atacante.

Y vaya si fue una bestia. Porque en su segunda y última salida, tras un concierto de trompos, Colapinto le sacó llamas, al punto que los mecánicos y empleados de Alpine tuvieron que saltar a la pista para apagar las llamas.

“Se quemó amigo, me habían dicho que lo cuide, lo traté de cuidar, pero al final me calenté un poquito”, bromeó el argentino con la transmisión oficial.

El argentino hizo historia al girar con un auto de Fórmula 1 tras 14 años en la ciudad

“Es increíble lo que aceleró. Me quedé un poco preocupado porque lo quemé”, se sorprendió con la prestación del vehículo. “La rompimos, fue un gran día, personalmente lo disfruté un montón. A la gente la amo, me acompaña siempre”, sumó el ex Williams, quien recorrió los 1000 metros del circuito a bordo de un descapotable y se dio otra ducha de cariño, tanto del público agolpada contra las vallas y en las tribunas del circuito, como desde los edificios.

“Estoy cayendo de a poco. Es algo difícil de entender. La verdad es que soy un agradecido por la chance de representar a mi país, no me lo voy a olvidar más”, cerró.