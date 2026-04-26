Los videos de la exhibición de Franco Colapinto a bordo del Alpine de Fórmula 1 en Buenos Aires que cautivó a los fanáticos

El piloto dio los primeros giros al circuito en el Road Show en las calles de Palermo.

La espera se terminó. Cuando el reloj marcaba las 12.55, el famoso Lotus E20 ploteado con los colores actuales del equipo Alpine de Fórmula 1 salió a pista en las calles de Palermo en el Road Show que protagonizó Franco Colapinto. En la primera salida con el monoplaza, el piloto argentino cautivó a los miles de seguidores que se acercaron al circuito establecido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de una histórica exhibición.

Fueron más de 20 minutos en los que Colapinto hizo todo lo que el público esperó de él a bordo del auto. Aceleró en medio de la Avenida Libertadores y dejó dibujado su “autógrafo” en medio del asfalto gracias a las tradicionales “donuts”, los trompos, que provocaron una acalorada ovación de la gente que se acercó.

Al mismo tiempo que recorría las calles del barrio de Palermo, Franco desaceleraba para saludar a todos los presentes en las cercanías del circuito, en un gesto de agradecimiento para todos aquellos que se acercaron desde todos los puntos de la Argentina. Una vez que se bajó del monoplaza, Colapinto hizo lo mismo pero a pie: recorrió el trazado especial para poder ver a los miles de fanáticos que se acercaron a una jornada especial.

Acto seguido, el oriundo de Pilar se paró para celebrar con el público, se dirigió de nuevo al paddock y allí se reencontró con su abuela, una de las personas por las cuales impulsó esta exhibición en Buenos Aires, y con el resto de su familia.

La impactante imagen del monoplaza de Fórmula 1 que manejó el argentino en Palermo

En la antesala de recorrer el circuito especial por primera vez antes de las tres ocasiones, Colapinto habló del valor de poder traer un monoplaza de la Fórmula 1 a la Argentina. “Lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo. Siempre de pollo”, fue la primera reflexión de Colapinto junto al periodista de ESPN Juan Fossaroli, el mismo que durante los fines de semana de los Grandes Premio de F1 tiene diálogo con el argentino en el paddock de la F1. “Es un placer, con tanta gente, disfrutar de un Fan Zone en Argentina. Es algo que soñaba y no pensé que iba a pasar tan pronto”, agregó Franco.

Acto seguido, bromeó cuando vio entre el público una cara gigante. “Es una tragedia”, dijo. Luego de eso, Fossaroli le pidió que haga un análisis del monoplaza del año 2012 al cual se subirá y dará varias vueltas en las calles del barrio de Palermo. “Tengo ganas de probarlo. Voy a ir despacito. Hay que respetar las normas de tránsito”, mencionó Colapinto con su ya clásico humor.

“Ahora damos unas vueltitas. A las 16 lo fundimos todos”, concluyó antes de saludar a todo el público que se sumó a una exhibición histórica para el deporte argentino y también para la Fórmula 1.

Después de ese mano a mano, Colapinto apareció en el escenario del Fan Zone y ahí volvió a reiterar su deseo de que, en el corto tiempo, el país pueda volver a tener una carrera de la Máxima. “Es un evento que quería hacer hace mucho. Volver a mi país es especial. Tanta gente que me apoya, es algo muy lindo. Ojalá que con este show podamos demostrarle lo que generamos y que podamos dentro de muy poquito tener un Gran Premio en la Argentina”, mencionó el número 43 de Alpine.

Además, en medio de la charla en el Road Show 2026 junto a Fossaroli y el conductor Nico Occhiato, Colapinto volvió a mencionar sobre su intención de conocer a Lionel Messi, justo en la antesala de lo que será el regreso de la F1 el próximo fin de semana con la carrera en Miami. “Ojalá, pero quiero que sea algo natural. Me encantaría conocerlo, pero que sea algo natural sin marketing”, comentó sobre el escenario y frente a miles de personas en Palermo.

El argentino hizo historia al manejar un Fórmula 1 en Buenos Aires