Ramiro Marra presentó a su nueva novia, una famosa ex jugadora de tenis italiana

Ramiro Marra y Camila Giorgi

Con una foto en sus redes sociales y en el día de su cumpleaños, el legislador porteño Ramiro Marra presentó este miércoles a su nueva novia. Se trata de Camila Giorgi, la famosa ex jugadora de tenis italiana que se retiró del deporte a principios de este año y que había llegado a ser la N.º 26 del mundo.

El romance entre el dirigente de La Libertad Avanza y la tenista fue confirmado por ambos a través de Instagram, donde ella posteó una selfie juntos en la que se los ve abrazados con la camiseta de Boca. En la imagen, que luego compartió Marra en su perfil, la deportista le deseó feliz cumpleaños en italiano: “Tanti auguri Amore”, escribió junto a un corazón.

Según supo Infobae, su relación comenzó cuando la joven de 32 años se mudó a Argentina junto a su familia. El nexo entre ellos fue Sergio Giorgi, padre de la ex jugadora y veterano de la Guerra de Malvinas, quien desde Italia seguía de cerca la actividad política de Ramiro Marra en CABA.

La primera cita de Marra y Giorgi en la Bombonera

Tras su vuelta a Buenos Aires -que estuvo motivada por la victoria de Javier Milei en las elecciones, según aseguraron fuentes cercanas a la pareja- el ex combatiente decidió presentarle su hija al legislador y fue ahí que comenzó el vínculo. “Fue amor a primera vista”, escribió ella en sus redes.

La primera salida que tuvieron fue a la Bombonera, una cita que quedó registrada en una foto donde Camila Giorgi y Marra posaron junto a sus familiares con camisetas y gorras del Xeneize.

Desde entonces la relación continuó avanzando hasta que finalmente este miércoles los protagonistas confirmaron su noviazgo. Además, en sus historias de Instagram, Camila Giorgi respondió algunas preguntas de sus seguidores en las que se refirió a su vínculo amoroso.

Las historias de Camila Giorgi sobre su relación

“¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?”, se lee en uno de los interrogantes que le hicieron a la ex jugadora. “Mi novio”, respondió junto a un corazón.

En la misma serie de publicaciones, la también modelo dijo que es fanática de Boca, afirmó que no tiene pensando irse de Argentina y reveló que su comida favorita son las empanadas. También remarcó que Buenos Aires es su ciudad favorita en el mundo, por encima de París y Venecia, que completan su podio.

Antes de postear la foto junto a Marra, la deportista respondió una última pregunta de sus seguidores. “¿Tienes novio argentino?”, decía. “Sí!”, contestó.

Camila Giorgi, tenista italiana, en la Bombonera

La carrera de Camila Giorgi como tenista

Camila Giorgi tiene 32 años y es campeona de cuatro títulos en el circuito WTA. Reconocida como una gran jugadora en el mundo del tenis, la joven tuvo su mejor rendimiento en un torneo de Grand Slam cuando alcanzó los cuartos de final de Wimbledon en 2018.

Sin embargo, tras su derrota en la segunda ronda del Miami Open contra la número 1 del planeta Iga Swiatek el pasado 20 de marzo, la italiana le puso punto final a su carrera en el tenis.

El mes pasado dialogó con la prensa por primera vez desde su retiro, dijo que su papá la apoyó en la decisión y señaló: “Hace años que quería dejarlo, ser tenista es una vida dura. Lo pospuse mucho tiempo”.

Y agregó: “El tenis me gusta, sigo jugando para divertirme, pero no podía seguir haciendo las valijas cada día y ver siempre a las mismas personas. Cada vez que tenía un problema físico me curaba, pero estaba muy bien en casa con mi familia y mis amigas, y volver a empezar siempre es difícil. Esta puerta se cerró para mí”

También mencionó que, aunque el deporte ya no es parte de su vida profesional, no descarta una posible carrera como actriz en el futuro.