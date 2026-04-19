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La reacción de Julián Álvarez tras la derrota del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

El delantero argentino, clave en el empate, malogró su penal en la serie que definió el título para la Real Sociedad. Su tristeza tras el encuentro

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El delantero junto a su compatriota Giuliano Simeone y varios jugadores no pudieron ocultar su tristeza luego de caer con la Real Sociedad.

El Atlético de Madrid sufrió un nuevo revés al perder la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad en la tanda de penales, una derrota que profundiza una racha de casi cinco años sin títulos para los dirigidos por el Cholo Simeone. La caída, que tuvo lugar en el estadio de La Cartuja en Sevilla, expuso el peso emocional para los jugadores del Colchonero, como fue el caso de Julián Álvarez y Giuliano Simeone, dos de los protagonistas de las imágenes de desconsuelo tras la derrota en los penales.

El impacto de la derrota se reflejó de inmediato. Mientras los jugadores del equipo de Pellegrino Matarazzo festejaban su consagración tras el 2-2 y la posterior victoria en la definición desde los 12 pasos, varios futbolistas del Aleti no pudieron contener las lágrimas. Esa fue la reacción de La Araña y del volante de la selección argentina que capturaron las imágenes de Movistar+, ocultándose el rostro con las manos resumió el clima de frustración que dominó al plantel tras el 4-3 final en los penales.

El partido se definió después de 120 minutos de igualdad. En ese lapso, el ex delantero de River Plate anotó el empate (2-2) a los 83 minutos, cuando los de Simeone buscaban de manera desesperada la igualdad. Su disparo de zurda desde fuera del área dejó sin reacción a Unai Marrero, arquero de la Real Sociedad, y reavivó las esperanzas de su equipo. No obstante, la fortuna no lo acompañó en la tanda decisiva: Marrero adivinó la dirección de su remate y desvió el penal que podría haber cambiado la historia de la definición.

En la definición por penales, el conjunto de San Sebastián convirtió cuatro de sus cinco tiros (por medio de Soler, Susic, Muñoz y Marín) para asegurar el título. El Atlético de Madrid falló en los remates de Sorloth y Álvarez, mientras que Nico González, Thiago Almada y Alex Baena sí marcaron.

El equipo de San Sebastián venció en los penales al Aleti luego del empate 2-2.

El inicio del encuentro sorprendió a todos por la rapidez del primer gol. Apenas a los catorce segundos, Ander Barrenetxea adelantó a Real Sociedad con un cabezazo, tras una jugada iniciada desde el primer saque y un centro de Goncalo Guedes. La respuesta del Aleti no se hizo esperar: a los 18 minutos, Ademola Lookman igualó el marcador con un disparo rasante.

Antes del descanso, un penal cometido por el arquero Juan Musso en una salida a destiempo permitió a Mikel Oyarzabal marcar el 2-1 para los vascos. Ese resultado parcial se mantuvo hasta el espectacular tiro de Álvarez, quien forzó la prórroga con su gol desde media distancia. Durante el tiempo suplementario, el propio delantero argentino estuvo cerca de definir el encuentro, pero su remate se estrelló contra el travesaño.

Más allá de la derrota, el Atlético de Madrid no puede perder el tiempo y lamentarse, ya que deberá prepararse para una exigente serie contra el Arsenal de Inglaterra en las semifinales de la Champions League: el partido de ida está programado en Madrid para el 29 de mayo a las 16 (hora argentina), mientras que la revancha será una semana después en Londres.

La derrota del Atlético de Madrid frente a Real Sociedad en la definición de la Copa del Rey representó un nuevo golpe para el equipo madrileño. El conjunto dirigido por Diego Simeone acumuló casi cinco años sin campeonatos, una racha que comenzó tras la consagración en La Liga de 2021. El desahogo de Real Sociedad tras vencer en los penales contrastó con la frustración visible de Julián Álvarez, quien convirtió el empate pero falló su disparo en la tanda, y Giuliano Simeone, ambos protagonistas del drama en el estadio de Sevilla.

Simeone y los jugadores del Atlético tras la derrota en la final de la Copa del Rey (EFE/Julio Muñoz)
Simeone y los jugadores del Atlético tras la derrota en la final de la Copa del Rey (EFE/Julio Muñoz)

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