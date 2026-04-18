El golazo de Julián Álvarez que envió la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad al alargue

La Araña anotó el empate del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey estaba complicada para el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que perdía 2-1 con Real Sociedad en La Cartuja de Sevilla, a falta de diez minutos para el cierre del partido. Cuando el Colchonero intentaba, sin demasiadas ideas, conseguir la igualdad, Julián Álvarez salió al rescate con un golazo para el empate a los 83 minutos.

El ex delantero de River Plate y Manchester City se las arregló para sacarse de encima a su defensor y rematar desde afuera del área con su pierna izquierda. La pelota viajó a gran velocidad y se incrustó en el ángulo del arco defendido por Unai Marrero, quien quedó inmóvil.

Luego del tanto que envió el partido al alargue, la Araña volvió a tener una chance para ganar el encuentro, con otro disparo desde afuera del área. Con gran gesto técnico, Julián remató con dirección, pero la pelota se estrelló en el travesaño.

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