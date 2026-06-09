El desopilante momento que protagonizaron Ruggeri y Morena Beltrán en la cobertura del Mundial: “¿Vos no te hacés el skincare?"

La periodista y el ex zaguero protagonizaron un divertido momento

Oscar Ruggeri y Morena Beltrán protagonizaron un momento inesperado en el marco de la cobertura del Mundial 2026: la periodista de ESPN le aplicó corrector en la cara al ex defensor campeón del mundo con Argentina en México 1986 para disimular un granito que le apareció antes de salir al aire.

El intercambio quedó registrado en el vlog que Beltrán lleva adelante para documentar su trabajo en el torneo. En el video, es el propio Ruggeri quien tomó la iniciativa: “Dale, Morena. Me salió. Tapame esto”, le pide al ver el granito.

PUBLICIDAD

Ella accedió sin dudar, saca el maquillaje y le diagnosticó con humor: “Este es un granito adolescente que te salió”. Ruggeri, lejos de incomodarse, lo atribuye a la presión del torneo: “Los nervios”, respondió. “¿Estás nervioso? ¿Es por el partido?”, le preguntó Beltrán. “Sí, claro”, confirmó el ex zaguero.

El momento en el que Morena Beltrán le aplicó corrector

El momento más llamativo llegó cuando la periodista le preguntó sobre su rutina de cuidado de la cara: “Vos no te hacés el skincare, ¿no?“. La respuesta de Ruggeri fue contundente en su desconocimiento: “¿El quién?”. La frase arrancó la carcajada de Beltrán, que repitió la pregunta entre risas antes de terminar de aplicarle el corrector.

PUBLICIDAD

El vlog de Beltrán sumó más de 11.000 visualizaciones en las primeras horas desde que se publicó. Allí, la reportera revela parte de la cobertura argentina del Mundial, con escenas que muestran el detrás de cámara de la transmisión de ESPN. La periodista, de 27 años, es una de las figuras centrales del equipo que la señal desplegó en Estados Unidos, México y Canadá para los 104 partidos del torneo.

Ruggeri, por su parte, es una presencia fija en el ciclo F90 de ESPN, donde comparte pantalla con Sebastián Vignolo, Mariano Closs y la propia Beltrán, entre otros.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Ruggeri protagoniza un momento así en el contexto mundialista. Semanas antes del inicio del torneo, durante la grabación del spot publicitario “El plantel de ESPN alienta por la 3+1”, el ex zaguero de 64 años confundió a un actor que hacía de mozo con un empleado real del lugar y le pidió un café con leche.

Oscar Ruggeri reconoció que confundió a un actor con un mozo de verdad en la filmación de la una publicidad

Fue Mariano Closs quien reveló la anécdota al aire: “El primer mozo que aparece en escena era un actor, pero Ruggeri creyó que trabajaba allí y le pidió un café con leche”. El actor tuvo que aclararle: “Yo soy actor, Oscar”. La pieza, que reúne a figuras como Sebastián Vignolo, Sergio Agüero, Diego Latorre, Beltrán y Luciana Rubinska, entre otros, gira en torno a la cábala de evitar mencionar el número cuatro en alusión al título que Argentina buscará revalidar.

PUBLICIDAD

Ruggeri jugó tres Mundiales con la Selección —México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994— y fue referente del proceso dirigido por Carlos Salvador Bilardo, además del primer capitán de la gestión de Alfio Basile al frente de la Albiceleste.

Como jugador, Ruggeri vistió las camisetas de Boca Juniors, River Plate, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Real Madrid y América de México, y fue elegido Futbolista del Año en Sudamérica en 1991. Con la Selección conquistó el Mundial 1986, dos Copas América (1991 y 1993) y la Copa FIFA Confederaciones de 1992, además de llegar a la final del Mundial de Italia 1990.

PUBLICIDAD

Con River sumó una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental y una Copa Interamericana, todas en 1986 y 1987, mientras que con América obtuvo la Copa de Campeones de la Concacaf en 1992. Disputó tres Mundiales con la Albiceleste —México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994— y fue el primer capitán de la gestión de Alfio Basile al frente del seleccionado. Tras su retiro como futbolista, dirigió hasta 2006, año en el que comandó a San Lorenzo.