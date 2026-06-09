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Los impactantes videos de la tormenta en Alabama que puso en riesgo el partido entre Argentina e Islandia

Una lluvia torrencial anegó las instalaciones del Jordan–Hare Stadium, donde el elenco Albiceleste jugará su último amistoso

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El temporal en Jordan-Hare Stadium en la previa a Argentina-Islandia

Un diluvio con tormenta y relámpagos cayó este martes sobre Auburn (Alabama) horas antes del partido amistoso entre Argentina e Islandia, previsto para las 22:00 (hora de Argentina) en el Jordan–Hare Stadium.

En Estados Unidos rige el protocolo “Weather Delay”, que obliga a suspender eventos masivos ante amenaza de actividad eléctrica. Hasta el momento, no hubo comunicación oficial de la organización sobre una postergación o suspensión.

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argentina islandia estadio inundado
Así lució el estadio Jordan-Hare de Alabama donde Argentina enfrentará a Islandia (@nanisenra)

Cabe recordar que esta situación se vivió el año pasado en el Mundial de Clubes, con retrasos en los cotejos por los fuertes temporales. El protocolo indica que las tormentas persisten y se detectan descargas eléctricas cerca del estadio, las autoridades podrían demorar el inicio del encuentro o reprogramarlo. La eventual decisión quedaría sujeta a la continuidad del fenómeno y a la proximidad de la actividad eléctrica en la zona del recinto.

En esta oportunidad, la lluvia se mantuvo en las adyacencias del estadio y el terreno de juego presentó charcos y sectores anegados en las instalaciones del recinto. La acumulación de agua llamó la atención en las tribunas y pasillos del estadio.

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Pese a ese escenario, el partido se jugará. La delegación argentina tenía prevista su salida del hotel rumbo al estadio a las 20:00 (hora de Argentina). Según pudo advertir Infobae, el estadio tiene muy buen drenaje y no volverían las precipitaciones.

La posible falta de plena condición física de algunos jugadores llevó al entrenador Lionel Scaloni a evaluar cambios en la formación de Argentina para el próximo partido, ante un desarrollo que podría complicarse si hay futbolistas que no están al 100% en lo físico.

En ese escenario, Scaloni anticipó que Lionel Messi va a jugar, aunque no confirmó si lo hará desde el arranque. El capitán se recuperó de una molestia muscular que arrastraba desde uno de sus últimos encuentros con Inter Miami.

Los meteorólogos advirtieron sobre inundaciones repentinas en la ciudad hasta las 19.45 hora local, apenas 15 minutos antes del inicio previsto del partido, lo que podría complicar el acceso del público al estadio. Sin embargo, no habría complicaciones meteorológicas durante el encuentro. El evento sigue programado para arrancar a la hora pautada.

La advertencia se enmarca en un escenario climático que suele afectar a ciudades del sureste de Estados Unidos, una zona de clima tropical cercana al estado de Florida. En ese contexto, se anticipa que durante la Copa del Mundo puedan registrarse demoras en partidos por el protocolo ante amenaza de actividad eléctrica.

MÁS VIDEOS DE LA TORMENTA:

El temporal en Jordan-Hare Stadium en la previa a Argentina-Islandia

El temporal en Jordan-Hare Stadium en la previa a Argentina-Islandia

Anegaciones en el Jordan-Hare Stadium antes del partido Argentina-Islandia (Gustavo Yarroch)

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