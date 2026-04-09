Detalles exclusivos: por qué la exhibición de Colapinto buscará ser un “mini GP de F1″ y cómo será el equipo que mandará Alpine

El equipo de F1 ya envió hacia Buenos Aires el Lotus E20

La expectativa es enorme y crece a medida que se acerca el domingo 26 de abril, cuando Franco Colapinto llevará a cabo su exhibición con un auto de Fórmula 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Infobae accedió a detalles exclusivos sobre cómo será el evento en el que se espera -como mínimo- medio millón de personas en Palermo.

El dato de la cantidad de público surge porque desde la organización se espera mucha más gente y por eso debieron extender en 400 metros el circuito que pasará por las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Las entradas agotadas en menos de una hora en la venta general del martes es un indicio del furor por el piloto argentino de 22 años.

Los responsables del evento apuntan a que la gente viva una experiencia lo más cercana a un fin de semana de F1. Se aspira a recrear “un mini GP” por la envergadura que ameritará un despliegue con los sectores corporativos más conocidos como hospitality, con 200 personas afectadas a las áreas de servicios.

En el sector de los hospitality se buscará recrear lo que es el paddock por el nivel de los lugares VIP que tendrán las empresas que son sponsors de Colapinto y que solventan la mayor cantidad del evento. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) puso su parte, pero corrió con la responsabilidad logística y del operativo de seguridad. También habrá seguridad privada que estará a cargo de uno de los sponsors de Franco.

Franco Colapinto cumplirá uno de sus sueños al conducir un auto de F1 ante su gente (Prensa Alpine)

La producción está a cargo de Dale Play, la productora de Bizarrap (clave en la campaña de Colapinto por su ayuda con los sponsors). Además de la actividad de Franco con el auto, habrá entretenimientos, sectores gastronómicos, shows musicales y pantallas gigantes para seguir el evento.

El evento durará seis horas y la Fan Zone se abrirá el domingo a las 8.45 y se cerrará a las 16.45. Dentro de las salidas de Colapinto con el Lotus E20 decorado como un Alpine, habrá cuatro o más situaciones para que Franco pueda interactuar con la gente.

Además, es posible que haya un segundo auto que gire durante la jornada. Hace unos días trascendió que podría ser el Benetton que está en el museo del Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, pero Infobae pudo averiguar que lo están preparando para que lo maneje Norberto Fontana el fin de semana de la carrera del TC el 10 de mayo. Además, el auto de F1 de 1996 tiene la caja rota y los repuestos no llegarán eventualmente para el evento de Colapinto.

Cabe recordar que este road show se viene gestionando desde hace varios meses y nada tuvieron que ver las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. El evento se gestó gracias la gran relación que Colapinto construyó con sus sponsors. Franco estará la semana previa en el país y el viernes 24 sería un hecho una conferencia de prensa.

La exhibición también será una prueba de fuego para el GCBA, que buscará demostrar que puede estar a la altura de un evento de F1, y una semana más tarde habrá una reunión en el marco del Gran Premio de Miami entre emisarios del Estado porteño y Stefano Domenicali, CEO de Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la Máxima para poder tener una fecha a partir de 2028.

Este mapa detallado presenta el trazado del circuito, las zonas de hospitalidad, fanzone y gradas para la Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.

En tanto, este medio también pudo averiguar cómo será el equipo que Alpine mandará a Buenos Aires. Se trata de un grupo de personas que está involucrado con los road shows y serán unas cinco o seis personas. El número puede variar dependiendo de la cantidad de kilometraje que se haga. También viajará gente del área de marketing, comunicaciones y equipo de filmación. En total podrían ser unas diez personas. Por lo pronto, el monoplaza que manejará el corredor bonaerense ya está en viaje.

Colapinto lleva a cabo su primera temporada completa en la F1 y cosechó su unidad inicial con Alpine al ser décimo en China. El Alpine A526 representó un salto de calidad y, pese a algunos inconvenientes en la previa a la carrera de China y Japón, quedó demostrado que Franco y su compañero de equipo, Pierre Gasly, tienen un arma para poder pelear por la zona de puntos. De hecho, el francés sumó 15 de los 16 tantos que le permiten al team galo ser quinto en el Campeonato Mundial de Constructores.

Se va acercando la fecha y en poco más de dos semanas la zona del Monumento a los Españoles tendrá una multitud que vibrará con la sinfonía del motor V8 Renault del auto que usará Franco Colapinto para cumplir uno de sus sueños: manejar un F1 en su casa.