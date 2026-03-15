El elocuente mensaje de Flavio Briatore luego de que Colapinto sumara su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China

Briatore y Colapinto, juntos. El empresario y principal asesor de Alpine fue quien apostó por el argentino en la escudería

El piloto argentino Franco Colapinto obtuvo su primer punto en Fórmula 1 en el Gran Premio de China, tras una destacada actuación con Alpine y sobreponerse a un incidente con Esteban Ocon. Las valoraciones de Flavio Briatore, asesor principal del equipo, hablan de un mensaje esperanzador de cara a lo que viene, luego de un 2025 para el olvido.

La jornada estuvo marcada por un toque entre Ocon y Colapinto en la vuelta 33, tras la salida de boxes del piloto argentino. El galo embistió la parte trasera del auto de Colapinto, lo que casi deriva en el abandono del argentino. El francés fue sancionado con 10 segundos por los comisarios, reconociendo su error ante su equipo por radio.

Flavio Briatore evaluó la carrera como un éxito para Alpine: “Conseguir nueve puntos con Pierre y Franco es un resultado sólido”, destacó.

“Nuestros dos pilotos hicieron un trabajo excelente, brindando una gran recompensa a todo el equipo de Enstone después de esta difícil serie de dos carreras con las que comenzó esta temporada”, añadió. Vale recordar que, con el punto obtenido por Gasly en Australia, Alpine ya cuenta diez, y aparece séptima entre 11 escuderías en la tabla de constructores.

“Este es nuestro primer doble puesto entre los diez primeros del año y demuestra que podemos ser competitivos y luchar regularmente por los puntos. También sabemos que esta temporada será una carrera de desarrollo, así que el trabajo no termina aquí. Seguiremos esforzándonos antes de Japón y las próximas carreras para continuar avanzando en la dirección correcta”, completó su radiografía sobre el fin de semana.

“Felicitaciones también a Kimi (Antonelli) por su primera victoria en la Fórmula 1, la primera victoria para un piloto italiano y compatriota desde el triunfo de Fisi (Giancarlo Fisichella) con nosotros en 2006″, sumó el guiño a su compatriota, que brilló con Mercedes.

Reacción al incidente entre Colapinto y Ocon

La maniobra más controvertida se produjo durante la salida de Colapinto de los boxes. El francés se metió por adentro con dos gomas por el pasto y golpeó la parte trasera del A526 del argentino, que hizo un trompo pero pudo seguir su marcha.

Inmediatamente, Ocon asumió su responsabilidad por radio: “Lo siento por eso, fue mi error”. La penalización de 10 segundos lo relegó en la clasificación final, reflejando la gravedad del incidente para la carrera del francés y el riesgo que implicó para Alpine.

El gesto de desaprobación de Briatore desde el box evidenció la tensión en la escudería tras la maniobra que casi deja sin puntos a Colapinto. El asesor principal levantó la mano como señal de protesta. El resultado final le devolvió la calma.

Palabra de Franco Colapinto tras el GP de China

En declaraciones a ESPN, Franco Colapinto analizó su desempeño y expresó: “Fue bueno haber sumado un punto. No es positivo haber quedado detrás de autos más lentos que nosotros. Tuve muchísima degradación de neumáticos en el último tramo de carrera”.

Sobre los daños sufridos, el argentino, de 22 años, agregó: “La parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga”. Luego ahondó en su sentir: “Tuve mucha mala suerte. Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón. Está todo bien”.

El argentino además cuestionó las decisiones de la dirección de carrera. “Arranco con una estrategia distinta, con una largada muy buena, paso a muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado ponen un auto de seguridad que no tiene sentido. En Melbourne necesitábamos un auto de seguridad, pusieron el auto de seguridad virtual por todo y acá por cualquier cosa ponen un auto de seguridad virtual. Eso es lo que más bronca me da, que cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno haya algo que me frena”, planteó.

Tendrá revancha en dos semanas, cuando se desarrolle el Gran Premio de Japón. De todas formas, sumó su primer punto en Alpine. Y recibió el contundente respaldo de Briatore.