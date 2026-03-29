Los mensajes hostiles que recibió Colapinto por el accidente de Bearman en el Gran Premio de Japón

El accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 desató una oleada de mensajes hostiles hacia Franco Colapinto en redes sociales. La secuencia ocurrió durante la vuelta 22 en el circuito de Suzuka: el piloto argentino fue blanco de acusaciones graves por parte de usuarios que, sin pruebas ni respaldo reglamentario, lo responsabilizaron del incidente.

Seguidores del inglés inundaron su cuenta de Instagram con mensajes como “Tentativa de homicidio”, “Por qué no fuiste tú el que se embarró en la pared con tu maniobra”, “Estúpido”, y “Mataste a Bearman”. Otro comentario apuntó: “¿Por qué ampliaste la trayectoria, obligando a Bearman a ir hacia la hierba y provocando que se estrellara?”. Estas expresiones reflejaron el nivel de hostigamiento que recibió Colapinto tras el accidente.

La situación escaló a tal punto que numerosos aficionados salieron en defensa del piloto argentino y solicitaron la intervención de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Algunos de los mensajes que recibió Colapinto

Frente a los ataques, la agencia Bullet Sports Management, que representa a Colapinto, difundió un mensaje de respaldo en redes sociales para subrayar la posición de su representado. “Una carrera para olvidar. Franco tuvo mala suerte con el momento en que salió el coche de seguridad, lo que arruinó sus posibilidades de luchar por los puntos. Tampoco podemos ignorar el incidente que provocó el accidente de Ollie Bearman, en el que Franco no tuvo la culpa. Fue consecuencia de las nuevas normas de gestión de energía, como confirmó el comunicado oficial de la FIA. A pesar de esto, Franco está recibiendo críticas y odio injustificados, así que mostrémosle todo el amor y el apoyo que se merece”, publicó la empresa en su cuenta oficial.

La polémica surgió a raíz de un choque de alta magnitud. Bearman, piloto británico de Haas, impactó contra las barreras de contención tras perder el control de su monoplaza mientras intentaba adelantar a Colapinto usando el modo Overtake. El accidente, ocurrido en la curva 13, tuvo una fuerza de 50G según el equipo Haas. Dos asistentes debieron ayudar a Bearman a salir del auto y, tras ser atendido en el centro médico, la escudería confirmó: “Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en su accidente”.

Las radiografías descartaron lesiones óseas, aunque se informó de una contusión en la rodilla derecha del piloto, que el 8 de mayo cumplirá 21 años.

"Pudiste matar a Bearman", fue una de las acusaciones infundadas

El jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, explicó los detalles de la maniobra a la televisora británica: “Tuvo que tomar acción evasiva y se fue por el pasto antes del choque. Fue impresionante”. Además, precisó: “Colapinto siempre estaba haciendo algo consistente, no es culpa suya en absoluto. No, no se movió. Por lo que vi, no hizo nada diferente. En la vuelta anterior, su velocidad era exactamente la misma, así que sabíamos con qué estábamos lidiando. Es solo que nosotros estábamos desplegando más energía ahí, así que incluso con vueltas normales, teníamos una ventaja de 20 km/h. Por eso quiso ir por ahí. Luego, Ollie usó el botón de impulso, pero eso significó que la diferencia de velocidad allí era de 50 km/h”. De esta forma, exoneró al argentino de cualquier nivel de culpabilidad.

La FIA se pronunció a través de un comunicado oficial, en el cual anunció: “una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario introducir alguna mejora”.

El resultado de la competencia dejó a Colapinto en la decimosexta posición, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó séptimo y la victoria fue para Kimi Antonelli. El podio lo completaron Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

La próxima cita del calendario de Fórmula 1 tendrá lugar en Miami, Estados Unidos, del 1 al 3 de mayo, tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita a causa del conflicto en Medio Oriente.