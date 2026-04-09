Comenzó el debate en la Fórmula 1 para modificar el reglamento ante el malestar de los pilotos: los “ajustes” en estudio

Se llevó a cabo la primera reunión de la FIA para implementar cambios en el reglamento (REUTERS/Issei Kato)

En medio de un polémico inicio de temporada por la nueva normativa, la FIA y los equipos de Fórmula 1 comenzaron con una serie de reuniones técnicas destinados a ajustar ciertos aspectos del reglamento 2026, con especial atención a la gestión energética y la seguridad en pista. El proceso de revisión, que comenzó este jueves 9 de abril, busca ofrecer respuestas coordinadas a las inquietudes surgidas por la experiencia de las primeras carreras del año. La propia entidad que rige el automovilismo aseguró un “compromiso” para “realizar ajustes” a partir de un comunicado.

La preocupación central abordada en el primer cónclave por los ingenieros, técnicos y altos cargos de la FIA se centró principalmente en poner énfasis en la gestión de la energía eléctrica durante las sesiones de clasificación y el impacto que esto tiene en el desarrollo de la carrera, según señalaron portales especializados como The Race y Motorsport. Los riesgos de seguridad por las altas diferencias de velocidades entre monoplazas por la pérdida de potencia eléctrica cobraron notoriedad tras el accidente sufrido por el piloto de Haas, Oliver Bearman, durante el Gran Premio de Japón.

Pese a la diversidad de opiniones entre los participantes sobre el alcance de los ajustes necesarios, la FIA subrayó un “compromiso” general con la realización de ajustes en la normativa, ante lo que define como una “escasez de energía que ha desencadenado problemas más amplios”.

A pesar de no haber una sola línea de pensamiento entre las partes, en cada declaración se reitera la voluntad de diálogo y colaboración. La FIA plantea que “los eventos celebrados hasta la fecha han ofrecido carreras emocionantes”, pero recalca el objetivo de perfeccionar la gestión energética. El proceso, insisten los organizadores, surge de la “naturaleza competitiva” de las partes implicadas y del modo en que la reglamentación actual incide sobre el espectáculo y la seguridad.

El accidente de Bearman en Suzuka marcó un precedente importante en la F1 respecto a la seguridad de los pilotos (AP Photo/Hiro Komae)

“Se mantuvo un diálogo constructivo sobre temas difíciles, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza competitiva de las partes interesadas”, subrayó la FIA. La revisión del reglamento técnico y deportivo se produce en respuesta tanto a las advertencias de los pilotos, quienes dejaron en claro su malestar con la actualidad, como a incidentes derivados del modelo de distribución de la energía eléctrica.

Entre las alternativas en discusión figura la posibilidad de reducir la cantidad de energía eléctrica disponible para los pilotos o incrementar la recuperación en los periodos de “superclipping”, es decir, cuando la batería se recarga al utilizar el motor a máxima potencia.

No obstante, la FIA puntualizó en que se evitarán cambios radicales a corto plazo: cualquier modificación que se implemente antes de Miami consistirá en mejoras menores fundamentadas en el análisis de datos de las tres primeras carreras de la temporada y en la retroalimentación de los pilotos.

La FIA se mostró abierta a realizar cambios en el reglamento, aunque modificaciones importantes serán a largo plazo (REUTERS/Leonhard Foeger)

La FIA detalló que las conversaciones técnicas iniciadas el 9 de abril representan el primero de varios encuentros para ajustar el reglamento 2026. La secuencia aprobada prevé una reunión centrada en los aspectos deportivos de la normativa el 15 de abril y una nueva sesión técnica el 16 de abril para evaluar el avance de las discusiones y atender eventuales cuestiones emergentes.

El proceso continuará el 20 de abril, jornada en la que se convocará a una reunión de alto nivel que, por su composición, se asemejará a una sesión de la Comisión de Fórmula 1, con la presencia tanto de representantes de los equipos y la dirección de la F1 como de los fabricantes de unidades de potencia llamados a suministrar motores bajo la nueva reglamentación. En esta ocasión, se pretenden definir las propuestas consensuadas y someterlas, posteriormente, a votación electrónica.

“El 20 de abril está prevista una reunión de alto nivel con representación de todas las partes interesadas, en la que se espera que se consideren las opciones preferidas propuestas conjuntamente por los equipos técnicos y se busque un consenso sobre los pasos a seguir”, indicó la FIA. El organismo especificó en su comunicado que los resultados de esta votación se conocerán días después, y que cualquier ajuste aprobado deberá contar, para su entrada en vigor, con la ratificación final por parte del Consejo Mundial del Deporte del Motor.

Por último, la FIA hizo hincapié en que el reglamento de la F1 para 2026 fue inicialmente desarrollado y acordado “en estrecha colaboración con los equipos, los fabricantes de equipos originales (OEM), los fabricantes de unidades de potencia, el titular de los derechos comerciales y la FIA, todos ellos presentes en la mesa de negociaciones. Es con este espíritu de colaboración que se están debatiendo los posibles cambios”.

Ante la creciente expectativa por las modificaciones, la Fórmula 1 volverá a tener actividad en pista recién a principios de mayo en el marco del Gran Premio de Miami.