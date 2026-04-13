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La llamativa predicción de un medio especializado sobre la grilla de la F1 en 2027: por qué dejó afuera a Colapinto

El portal británico The Race realizó un pronóstico sobre cómo podría quedar la parrilla en la próxima temporada y le arrebató la butaca al argentino

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The Race dejó a Colapinto afuera de la F1 en 2027 en una predicción (REUTERS/Issei Kato)
The Race dejó a Colapinto afuera de la F1 en 2027 en una predicción (REUTERS/Issei Kato)

Franco Colapinto concretó destacadas actuaciones en las primeras tres carreras del 2026 de la Fórmula 1. El argentino peleó constantemente por los puntos en el arranque de la temporada y logró terminar décimo en el Gran Premio de China, donde sumó su primera unidad desde que llegó a Alpine. En medio del inusual mes de abril sin actividad en pista por las cancelaciones de las carreras en Baréin y Arabia Saudita, el portal especializado The Race realizó una predicción sobre cómo podría quedar configurada la grilla de pilotos en 2027 y, llamativamente, dejó al pilarense sin lugar entre las 22 butacas disponibles.

A pesar de que la temporada acaba de comenzar y el mercado de pilotos prácticamente no se movió, el medio británico realizó un análisis sobre el presente de los participantes y pronosticó cómo piensa que podrían ser las duplas titulares para el próximo año. En el caso de Colapinto, según la predicción de The Race perdería su lugar en Alpine y sería reemplazado por Alex Albon, su ex compañero en Williams.

Los periodistas Edd Straw, Jon Noble y Scott Mitchell-Malm explicaron sus motivos en The Race Podcast. “Una parte de la ecuación es fácil: Gasly tiene contrato. No van a querer perderlo. Así que debería estar allí, sobre todo teniendo en cuenta de que está rindiendo bastante bien”, indicó el conductor Straw sobre el corredor francés.

En este contexto, todas las miradas se enfocaron en el argentino. “Ese segundo puesto es la gran pregunta. Porque, obviamente, la temporada de Franco Colapinto no ha comenzado de forma brillante. Quizás no haya empezado tan mal como sugieren los resultados sobre el papel, pero hay una gran incógnita sobre su futuro”, comentó.

La principal crítica sobre Colapinto por parte de los periodista se centró en su rendimiento en clasificación (REUTERS/Franck Robichon)
La principal crítica sobre Colapinto por parte de los periodista se centró en su rendimiento en clasificación (REUTERS/Franck Robichon)

“Creo que, en este momento, el mayor obstáculo que podría jugar en su contra es que su déficit en clasificación se mantenga a lo largo del año. Digamos que él no puede estar a dos o tres décimas de Gasly, que es muy, muy bueno en el campo, especialmente cuando las cosas funcionan como él quiere. Por lo tanto, es un buen punto de referencia. Creo que Franco necesita mejorar su clasificación”, sumó Scott Mitchell-Malm.

Al igual que su compañero, en su análisis destacó que el argentino mereció sumar más puntos y que se vio perjudicado por ciertos aspectos en las carreras como los autos de seguridad, el golpe de Esteban Ocon en Shanghái y los problemas aerodinámicos que se le presentaron al monoplaza. No obstante, puntualizó en que el comunicado que tuvo que realizar Alpine para negar un “trato diferente” entre sus pilotos y un supuesto “sabotaje” contra el argentino podría perjudicarlo.

“El hecho de que Alpine tuviera que sacar el comunicado que emitió después de Japón apunta a otro potencial problema. Que es que si el equipo tiene que lidiar con esta narrativa masiva en torno a Colapinto con demasiada frecuencia, eso en última instancia jugará en contra suya. Principalmente si se llega a un punto de decisión que es 50-50 sobre si mantenerlo o reemplazarlo”, argumentó.

En esta misma línea, respecto a su rendimiento, añadió: “Desde la perspectiva de Alpine, uno va a tener ciertas dudas sobre si ese déficit de clasificación se puede erradicar o no. Llegará un punto en el que pensarás: ‘Oh, si tan solo esto no hubiera ocurrido, el resultado habría sido mejor’. Como si la paciencia fuera a desgastarse por eso”.

La predicción de The Race sobre cómo quedaría la grilla de la F1 en 2027 (The Race)
La predicción de The Race sobre cómo quedaría la grilla de la F1 en 2027 (The Race)

Edd Staw, por su parte, metió en la discusión a Flavio Briatore. “Él ya dijo después de Japón que necesita mejorar en la clasificación, tengo la sensación de que existe el riesgo de que Colapinto no tenga el tiempo suficiente para desarrollarse en esta primera temporada completa. Es difícil imaginar que se quede”, soltó sobre el asesor ejecutivo y su ética de trabajo.

Por último, Jon Noble brindó una postura similar a la de sus compañeros en The Race. “Flavio Briatore es absolutamente brutal con los pilotos. Él verá lo que Gasly ha estado haciendo y exigirá que quien sea su compañero esté a su altura. Le pondrá presión. No hay una brecha entre ellos. Así que la responsabilidad recae ahora sobre Franco y que en el comienzo de la temporada no ha demostrado su mejor nivel. Necesita mejorar su rendimiento en clasificación, conseguir resultados fuertes y no pensar sobre el papel que las circunstancias podrían ser diferentes”, argumentó.

¿Por qué su hipotético reemplazante podría ser Alex Albon? Los periodistas del medio citado puntualizaron en que Alpine ya buscó al tailandés antes de que fichara por Williams, y que el irregular inicio de temporada del equipo británico podría derivar en una posible salida para cambiar de aires.

Vale destacar que la predicción se basó simplemente en un análisis del portal mencionado. Después de su exhibición en Argentina el 26 de abril, Franco Colapinto volverá a tener actividad en la F1 a inicios de mayo con el Gran Premio de Miami.

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