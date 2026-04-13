La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River

La caída de Racing Club frente a River Plate en el estadio Presidente Perón dejó como saldo no solo la pérdida de puntos en el torneo Apertura, sino también la polémica por la expulsión de Marcos Rojo. El defensor central se ganó la roja directa tras un golpe sin pelota a Lucas Martínez Quarta, situación que generó cuestionamientos internos y dejó al equipo de Gustavo Costas con diez jugadores durante un tramo decisivo del partido. En los primeros análisis postpartido, el entrenador de la Academia reconoció la gravedad del hecho y enfatizó: “No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes”.

Costas admitió que no había visto la repetición de la jugada y prefirió evitar juicios definitivos en caliente: “Lo hablaremos mañana. Hoy, en caliente, no vamos a hablar. Todavía no la vi bien. Cambeses y Maravilla me dijeron que no era para expulsión”. Pese a la cautela inicial, fue contundente respecto a la responsabilidad colectiva: “No nos pueden pasar esas cosas. No podemos dejar al equipo con diez y cuando vamos perdiendo...”. El entrenador adelantó que la ausencia de Rojo obligará a buscar variantes defensivas para el próximo compromiso ante Aldosivi.

Tras un nuevo traspié en Avellaneda, Racing quedó fuera de la zona de clasificación a los octavos de final. El equipo de Avellaneda complicó el presente, que lo tiene con los mismos puntos que Tigre pero por debajo en diferencia de gol. El propio Costas valoró la actuación general de sus dirigidos, aunque lamentó el desenlace: “En el primer tiempo, en el segundo también, si no metés los goles es difícil. Tanto con Independiente como hoy, fueron los mejores partidos del campeonato. En el final nos alocamos y tuvimos muchas fallas. Faltó meterla, al igual que el sábado”.

El partido para el olvido de Marcos Rojo.

La expulsión de Rojo no fue el único foco de la autocrítica. El técnico subrayó que la falta de eficacia en el arco rival volvió a condicionar al equipo. “Nos falta meterla. La pelota no entra. Generamos chances muy claras en el primer tiempo y en el segundo. Capaz que jugás mal y ganás y jugás bien y perdés. Contra Independiente y River jugamos nuestros mejores partidos. No merecíamos ni empatar y perdimos. Y eso duele”, remarcó Costas en diálogo con la prensa.

Por último, el entrenador de Racing anticipó que el lateral Gabriel Rojas podría reaparecer ante Aldosivi tras recuperarse de un desgarro. El equipo buscará recomponer su imagen y recuperar la plaza de clasificación en el torneo local. Antes, volverá a presentarse por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana frente a Botafogo, este miércoles a las 19:00 nuevamente en el Cilindro de Avellaneda.