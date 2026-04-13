El brutal golpe de Marcos Rojo a Martínez Quarta por el que fue expulsado en el triunfo de River Plate ante Racing

Marcos Rojo tuvo una noche oscura en el clásico entre Racing y River Plate en el Cilindro de Avellaneda. El ex Boca Juniors no solo cometió el error en el gol de Facundo Colidio que abrió el marcador, sino que además fue expulsado por un incomprensible golpe en el rostro a Lucas Martínez Quarta en el segundo tiempo.

A diez minutos del epílogo, en una pelota quieta y mientras estaba apareado con Fausto Vera, el zaguero, de 36 años, giró y, con el antebrazo, golpeó en el rostro a Lucas Martínez Quarta, que venía marcando a Di Cesare.

Enseguida, el ex Fiorentina cayó al césped, sentido, pero el árbitro Sebastián Zunino no advirtió la agresión. Sin embargo, el VAR, a cargo de Ariel Penel, lo llamó a revisar. Rojo intentó amedrentarlo en su camino a la pantalla, pero una vez que observó la secuencia, el juez anunció la expulsión. El subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014 se le puso cara a cara a la autoridad del partido y lo insultó (“Es un hijo de mil puta”, se alcanzó a leer en sus labios), pero la decisión no se modificó.

Por la roja, Racing quedó con diez y Sebastián Driussi, tras una presión alta y una gran acción individual, firmó el 2-0 que sentenció el pleito por el Torneo Apertura.

Desde el análisis reglamentario, se trata de una agresión sin posibilidad de disputa, lo que encuadra claramente dentro de conducta violenta, una infracción sancionable con tarjeta roja directa según las Reglas de Juego.

Al no haber sido percibida en vivo por el juez, interviene correctamente el sistema VAR, que tras revisar las imágenes detecta el hecho y procede a invitar al árbitro a una On-Field Review (OFR). En la repetición, se aprecia con claridad la acción.

Luego de observar la jugada en el monitor, el árbitro toma la decisión adecuada: expulsión directa para el jugador de Racing, reanudando el juego conforme al la regla.

En síntesis, una correcta aplicación del protocolo VAR para sancionar una acción grave que había quedado fuera del campo visual del árbitro principal.

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