La frase del padre de Jack Doohan sobre la razón de Alpine para reemplazar a su hijo por Colapinto que generó polémica en la F1

Mick Doohan volvió a referirse al episodio que involucró a su hijo en 2025

Con las cancelaciones de de los Grandes Premios de Baréin (12/4) y Arabia Saudita (19/4) debido a la escalada bélica en Medio Oriente, los pilotos de la Fórmula 1 deberán esperar hasta principios de mayo para volver a las pistas. Sin embargo, fuera de ella hay declaraciones que siguen dando de qué hablar, como la reciente reacción de Mick Doohan, padre de Jack, quien volvió a pronunciarse sobre el reemplazo de su hijo por Franco Colapinto durante la temporada 2025.

Aquella edición estuvo marcada por la controversia tras la decisión de Alpine de reemplazar a Doohan, quien había disputado solo seis carreras con la escudería francesa antes sumar al argentino al volante tras una serie de malos resultados y accidentes que llevaron al equipo a degradar al australiano. Este movimiento generó una fuerte reacción en el entorno del deportista, especialmente desde la figura de su padre, cinco veces campeón de 500cc y leyenda del motociclismo.

El propio Mick Doohan expresó su desacuerdo sobre la gestión de Alpine en una entrevista con Marca. “Realmente, no puedo comentar eso. Pero creo que fue injusto. Lo fue desde el principio. Reemplazaron a un piloto antes de empezar la temporada. Y, básicamente, eso fue todo. Mi hijo tenía un contrato de larga duración, había sido el primer piloto júnior de Alpine en llegar. Estuvo claro, por razones que no puedo decir, que se tomó una dirección diferente. Y eso es todo“, mencionó.

Al mismo tiempo, agregó: “Jack es un joven fuerte y su plan es… Ahora está compitiendo, en Barcelona, con un coche de carreras. Él está ahora con Haas F1, como piloto reserva y buscando asegurarse un asiento y, tal vez, con un equipo que está más comprometido con los contratos”, manifestó el ex motociclista australiano en una entrevista con el periódico español.

Doohan es piloto de reserva de Haas y espera su oportunidad en la F1 (Reuters)

La polémica se intensificó después de seis carreras en la temporada, cuando Alpine confirmó a Colapinto como titular de cara al Gran Premio de Imola. De acuerdo con un reporte de DAZN durante esa temporada, la escudería francesa tomó la decisión tras los resultados poco favorables de Doohan, quien no logró sumar puntos y protagonizó varios incidentes en pista. Frente a esta situación, Mick Doohan ya había soltado duras críticas hacia la dirigencia del equipo galo: “Parece que Alpine es un equipo de pilotos de pago”, en diálogo con el medio especializado.

Este no fue el único canal por el cual el padre del piloto expresó su punto de vista. A través de su cuenta de Instagram, Mick Doohan compartió imágenes comparativas de los desempeños de su hijo y de Pierre Gasly, compañero de equipo en Alpine. Las publicaciones, originalmente difundidas por la cuenta RomanianF1, incluyeron el mensaje “Thoughts” (Pensamientos) y sugirieron la necesidad de analizar los datos expuestos. En una entrevista posterior, el ex campeón aclaró: “Era la historia de otra persona. Yo solo la he reposteado”.

Ante su salida de Alpine, Jack Doohan tuvo que buscar nuevas alternativas para su carrera. El piloto australiano se integró a principios de año al equio Haas F1 como piloto de reserva y, de manera paralela, confirmó su participación en la European Le Mans Series 2026 en la categoría LMP2. En sus declaraciones al portal especializado, Doohan reconoció el impacto que tuvo la inactividad: “Llevo casi un año sin competir, y durante ese tiempo tampoco he podido conducir un coche. Es mucho tiempo sin estar cerca de un coche, no solo compitiendo, sino conduciendo”.

Alpine se inclinó por Franco Colapinto y lo reemplazó durante la temporada 2025 (Reuters)

El joven de 23 años sostuvo que ha evaluado opciones en el automovilismo deportivo, aunque enfatizó su propósito principal: “Sinceramente, la Fórmula 1 es el objetivo final, y ahora mismo todavía hay una buena oportunidad, no solo una esperanza en el aire. Todavía hay una posibilidad de entrar”. Estas palabras reflejaron la determinación de Doohan por regresar a la máxima categoría, pese a los obstáculos recientes.

Tras el anuncio de su llegada a la escudería que tiene como titulares a Esteban Ocon y Oliver Bearman, el australiano admitió que la confirmación llegó “un poco más tarde de lo que me hubiera gustado tener todo resuelto, pero justo a tiempo (para la nueva temporada)”. Hay que recordar que Doohan protagonizó una serie de tres accidentes en días consecutivos cuando buscó sumarse a la Super Fórmula Japonesa de cara a la presente temporada.