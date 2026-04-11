Jack Doohan volverá a correr tras ser reemplazado por Franco Colapinto y aseguró que la Fórmula 1 “es el objetivo final”

Jack Doohan puntualizó en su objetivo de regresar a la Fórmula 1 (REUTERS/Mark Peterson)

Jack Doohan tuvo que reinventar su trayectoria profesional luego de quedar relegado en Alpine por Franco Colapinto en 2025. El australiano no pudo aprovechar su estadía en la Fórmula 1 con el equipo francés, donde no logró sumar puntos y protagonizó varios accidentes, y recaló a Haas como piloto de reserva. A casi 12 meses de su última carrera, el joven de 23 años disputará la European Le Mans Series 2026 en la categoría LMP2, aunque dejó en claro que su “objetivo final” es regresar al Gran Circo.

En la antesala de su participación en una carrera de resistencia de la mano de la escudería Nielsen ELMS, donde compartirá equipo con Roy Nissany y Edward Pearson, Doohan fue contundente respecto a su futuro y su anhelo de tener una nueva oportunidad en la F1. “Llevo casi un año sin competir, y durante ese tiempo tampoco he podido conducir un coche. Es mucho tiempo sin estar cerca de un coche, no solo compitiendo, sino conduciendo”, comentó sobre su preparación con el portal especializado RACER.

Sobre su inactividad en pista de manera oficial, argumentó: “Antes de mis siete carreras con Alpine (1 en 2024 y 6 en 2025), tampoco había competido el año anterior. Ha habido un lapso de tiempo, así que es importante hacer esto para recuperar la forma física y volver a tener regularidad”.

Más allá de que Doohan aseguró que no descarta en un futuro volcarse a las competiciones de autos deportivos por las “grandes oportunidades para estar en ese mundo” que se le presentaron, fue tajante sobre su meta en el corto plazo: “Sinceramente, la Fórmula 1 es el objetivo final, y ahora mismo todavía hay una buena oportunidad, no solo una esperanza en el aire. Todavía hay una posibilidad de entrar”.

Doohan perdió su lugar en Alpine después de mostrar un rendimiento inconsistente en la F1 (REUTERS/Manon Cruz)

“Sin embargo, si ese no fuera el caso, este sería un buen enfoque: se puede tener una gran carrera en el mundo de los coches deportivos”, añadió el australiano. El paso de Doohan por la temporada 2025 de la Fórmula 1 no entregó resultados destacados, un factor que reforzó la decisión de relegarlo de su puesto por el argentino Franco Colapinto, que es titular con Alpine en 2026 y completó buenas actuaciones.

Luego de debutar de manera oficial con 15° puesto en el GP de Abi Dhabi 2024, en Australia terminó en la posición 19° tras un incidente en la primera vuelta. En China, llegó 13° luego de tres descalificaciones en la parrilla, mientras que en la Sprint protagonizó un insólito accidente en la última vuelta.

Durante el fin de semana en Japón, donde quedó 15° en la carrera principal, sufrió un impactante choque contra los muros en la segunda práctica libre en la que destrozó su monoplaza. Posteriormente, cruzó la bandera a cuadros 14° en Bahréin, resultado condicionado por otra descalificación. En Arabia Saudita atravesó la meta en el 17° puesto, mientras que en Miami se accidentó en la primera vuelta y tuvo que abandonar.

Luego de quedar relegado en la F1 por Colapinto, Doohan tuvo un desastroso paso por la Super Fórmula Japonesa, donde no dejó buenas impresiones. Durante los test de postemporada, sufrió tres accidentes en tres días distintos en la misma curva del circuito de Suzuka, una racha que marcó de manera negativa su debut en la competencia nipona.

Doohan es piloto de reserva de Haas y espera una nueva oportunidad en la F1 (Haas)

“Me siento emocionado de volver a correr. Han pasado casi 12 meses desde mi última carrera. Es asombroso poder hacer esta transición a autos deportivos y hay mucho por aprender. Será extremadamente importante tener algún tiempo en el auto, pero confío en aclimatarme rápidamente. Tengo un gran equipo a mi alrededor”, comentó sobre su inminente participación en la European Le Mans Series 2026.

En esta misma línea, con el medio citado, mencionó: “Para mí es pura emoción. No siento mucha anticipación ni nerviosismo. Si no estuviera preparado, lo diría. Creo que cuando la preparación se hace correctamente, es normal sentir nervios, emoción e imprevistos. Pero en lo que respecta a los aspectos que puedo controlar, creo que los nervios están bien. Estará el factor de realizar mi primer cambio de piloto en directo. Hay primicias viniendo de la F1 y la F2, pero me siento bastante bien”.

Jack Doohan participará en la carrera de resistencia mientras sigue con sus tareas como piloto de reserva de Haas. El australiano fue confirmado por el equipo estadounidense en febrero de 2026 y acompañará a la dupla titular formada por Esteban Ocon y Oliver Bearman. El piloto reconoció que la confirmación llegó “un poco más tarde de lo que me hubiera gustado tener todo resuelto, pero justo a tiempo (para la nueva temporada)”.