Deportes

A los 41 años, Cristiano Ronaldo tiene una edad biológica de 28: las claves de su método

El artículo explora cómo el rigor en la disciplina, el uso de tecnología y una mentalidad flexible han convertido al portugués en un referente de longevidad y rendimiento en el deporte

Guardar
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo mantiene una diferencia de 13 años entre su edad cronológica y biológica gracias a su disciplina diaria

La rutina diaria de hábitos saludables y disciplina férrea ha permitido que Cristiano Ronaldo presente, a sus 41 años, una edad biológica de apenas 28, según datos biométricos analizados en 2024 por especialistas y recogidos por Hello! Magazine.

El futbolista portugués alcanza un estado físico comparable al de una persona de 28 años gracias a una planificación rigurosa del entrenamiento y la recuperación. Su método combina sesiones de alta intensidad con pausas estratégicas, a lo que suma rutinas de sueño regulares, un nivel de actividad elevado, tecnología aplicada a la recuperación y una alimentación equilibrada.

La disciplina forma el núcleo del método de Cristiano Ronaldo. En una entrevista reciente para el pódcast WHOOP, explicó la importancia de gestionar el esfuerzo de forma inteligente. “Si entrenas dos horas, deberías igualar con dos horas de descanso”, afirmó.

Cristiano Ronaldo sin camiseta, con físico musculoso, sentado en bicicleta estática. Viste pantalones cortos azules y reloj deportivo negro. Mira enfocado
El futbolista portugués combina entrenamiento, descanso y tecnología para optimizar su rendimiento físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Alberto Ortegón, PhD en Ciencias del Ejercicio, recomienda matizar esta regla. Señala que no existe una correspondencia estricta entre horas de entrenamiento y descanso, pero confirma que la recuperación debe intensificarse a medida que aumenta la carga física. Resalta que la nutrición, el manejo del estrés y la adaptación del régimen a cada individuo son elementos fundamentales del proceso.

Por su parte, vale aclarar que aunque el estudio se publicó en marzo de 2026, parte de los datos se originan en 2024, cuando el futbolista inició su colaboración con WHOOP. Sin embargo, las conclusiones clave se basan en mediciones actualizadas entre fines de 2025 y comienzos de 2026, lo que mantiene la vigencia de los resultados.

El secreto detrás de la edad biológica de Cristiano Ronaldo

El descanso nocturno ocupa un lugar central en la rutina diaria de Ronaldo. Según relató al medio, suele acostarse entre las 23:00 y la medianoche y despertar alrededor de las 8:30 u 8:45, asegurando una media diaria de siete horas y cuarto de sueño ininterrumpidas.

Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo Jr., ambos sin camiseta y en pantalones cortos, flexionan los bíceps mientras sonríen en un gimnasio moderno
Especialistas destacan la importancia del equilibrio entre actividad física y descanso en la longevidad deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biotecnóloga y experta farmacéutica Tamara Martín explica que la edad cronológica —la que figura en el documento— no siempre coincide con la realidad del cuerpo. Mientras la primera solo indica los años transcurridos desde el nacimiento, la edad biológica refleja el estado funcional del organismo, incluyendo músculos, órganos, metabolismo y capacidad de recuperación.

En perfiles “altamente optimizados”, como el de los deportistas de élite, Martín precisa que la diferencia entre ambas edades puede superar los 15 años. Destaca que una buena calidad muscular, la actividad física continua, el entrenamiento de fuerza, el descanso y la nutrición equilibrada son esenciales para mantenerse joven a nivel biológico. “El músculo funciona como órgano metabólico regulando la glucosa y reduciendo inflamación”, detalla, de acuerdo con Hello! Magazine.

Tecnología, actividad física y alimentación en la rutina de Ronaldo

La rutina de recuperación de Cristiano Ronaldo incluye crioterapia, baños de hielo y compresión (REUTERS)
La rutina de recuperación de Cristiano Ronaldo incluye crioterapia, baños de hielo y compresión (REUTERS)

Además del entrenamiento estructurado, Cristiano Ronaldo mantiene unaactividad física diaria” intensa, superando los 17.000 pasos promedio al día. Esta cifra lo coloca muy por encima de la recomendación estándar de 10.000 pasos y señala la importancia del movimiento más allá del régimen deportivo formal.

Después de los 30 años, el jugador ha incorporado a su rutina diversas tecnologías orientadas a la recuperación. Son habituales en su día a día la compresión, las duchas frías, la crioterapia y los baños de hielo, según informa Hello! Magazine. Considera que estas intervenciones optimizan su regeneración física.

Cristiano Ronaldo publica una imagen en sus redes sociales (Instagram)
Especialistas destacan la importancia del equilibrio entre actividad física y descanso en la longevidad deportiva (Instagram)

En cuanto a alimentación, busca el equilibrio y no se obsesiona con la perfección: su dieta es en su mayoría saludable, pero incluye ocasiones en que disfruta alimentos como hamburguesas, sin castigarse ni compensar con sobreesfuerzo posterior. Para Ronaldo, este balance mental es parte de una vida sostenible y placentera.

Consistencia y mentalidad: la filosofía de Ronaldo

El propio Ronaldo advierte contra la obsesión con la perfección absoluta en los hábitos y recomienda cuidar la salud sin rigidez extrema. En su experiencia, el verdadero secreto del bienestar y la longevidad deportiva reside en la regularidad y la perseverancia mantenidas en el tiempo.

Así, la constancia y la disciplina a lo largo de los años, reflejadas en la vida diaria de Cristiano Ronaldo, demuestran que los esfuerzos cotidianos, sumados sin pausa, pueden cambiar el modo en que el paso del tiempo afecta al cuerpo y a la salud, tal y como subraya la valoración de Hello! Magazine.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoEdad BiológicaHábitos SaludablesLongevidad Deportiva

Últimas Noticias

La profunda reflexión de varios entrenadores por el uso excesivo de los teléfonos en el vestuario: “Cada jugador vive en su propio mundo”

La exposición de los futbolistas y la importancia que tomaron en las redes sociales generó un fuerte contrapunto para algunos técnicos que prohíben los celulares en la convivencia

La profunda reflexión de varios entrenadores por el uso excesivo de los teléfonos en el vestuario: “Cada jugador vive en su propio mundo”

Deportivo Riestra recibe a Instituto en busca de su primera victoria en el Torneo Apertura: la agenda completa

El Malevo se enfrenta a la Gloria en el inicio del día. Más tarde, Independiente Rivadavia-Argentinos (15:30), Estudiantes de La Plata-Unión (17:15) y Estudiantes de Río Cuarto-Barracas Central (21:45)

Deportivo Riestra recibe a Instituto en busca de su primera victoria en el Torneo Apertura: la agenda completa

El argentino Lucas Beltrán protagonizó uno de los goles errados del año

El ex delantero de River Plate dilapidó una chance inmejorable en la visita del Valencia al Elche

El argentino Lucas Beltrán protagonizó uno de los goles errados del año

El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic clasifican a la final del Montecarlo 2026

El equipo compuesto por un representante salvadoreño y un croata consiguió imponerse en las semifinales ante sus rivales argentino y francés, asegurando el paso al partido decisivo en el torneo sobre arcilla del circuito ATP.

El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic clasifican a la final del Montecarlo 2026

Calos Alcaraz y Jannik Sinner definen en Montecarlo el título y el N° 1 del mundo

El encuentro se disputará este domingo en la cancha central del Monte-Carlo Country Club. Hora y cómo ver el partido en vivo

Calos Alcaraz y Jannik Sinner definen en Montecarlo el título y el N° 1 del mundo
DEPORTES
La profunda reflexión de varios entrenadores por el uso excesivo de los teléfonos en el vestuario: “Cada jugador vive en su propio mundo”

La profunda reflexión de varios entrenadores por el uso excesivo de los teléfonos en el vestuario: “Cada jugador vive en su propio mundo”

Deportivo Riestra recibe a Instituto en busca de su primera victoria en el Torneo Apertura: la agenda completa

El argentino Lucas Beltrán protagonizó uno de los goles errados del año

El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic clasifican a la final del Montecarlo 2026

Calos Alcaraz y Jannik Sinner definen en Montecarlo el título y el N° 1 del mundo

TELESHOW
Sofía Martínez reveló el mensaje que le envió Antonela Roccuzzo luego de que la acusaran de coquetear con Leo Messi

Sofía Martínez reveló el mensaje que le envió Antonela Roccuzzo luego de que la acusaran de coquetear con Leo Messi

Daniel Grinbank fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

La sincera reflexión de Coni Mosqueira sobre la maternidad: “Nada fue como lo imaginé”

Stephanie Demner contó cuál fue la plata más fácil que ganó en su vida: “Más de tres mil dólares”

Mica Viciconte cambió su look y la encontraron parecida a una estrella internacional: “Sabés que me lo han dicho”

INFOBAE AMÉRICA

Golpe al narco en Bolivia: la Policía destruyó 46 laboratorios de cocaína y detuvo a 11 personas

Golpe al narco en Bolivia: la Policía destruyó 46 laboratorios de cocaína y detuvo a 11 personas

Laguna del Carbón, el sitio más bajo y misterioso de América que se ubica en la Patagonia

El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic clasifican a la final del Montecarlo 2026

Darién concentra la mayor población del águila harpía de Panamá y la región

El estreno mundial de la película sobre Michael Jackson en Berlín desata la euforia entre miles de fans