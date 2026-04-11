A los 41 años, Cristiano Ronaldo tiene una edad biológica de 28: las claves de su método

Cristiano Ronaldo mantiene una diferencia de 13 años entre su edad cronológica y biológica gracias a su disciplina diaria

La rutina diaria de hábitos saludables y disciplina férrea ha permitido que Cristiano Ronaldo presente, a sus 41 años, una edad biológica de apenas 28, según datos biométricos analizados en 2024 por especialistas y recogidos por Hello! Magazine.

El futbolista portugués alcanza un estado físico comparable al de una persona de 28 años gracias a una planificación rigurosa del entrenamiento y la recuperación. Su método combina sesiones de alta intensidad con pausas estratégicas, a lo que suma rutinas de sueño regulares, un nivel de actividad elevado, tecnología aplicada a la recuperación y una alimentación equilibrada.

La disciplina forma el núcleo del método de Cristiano Ronaldo. En una entrevista reciente para el pódcast WHOOP, explicó la importancia de gestionar el esfuerzo de forma inteligente. “Si entrenas dos horas, deberías igualar con dos horas de descanso”, afirmó.

El futbolista portugués combina entrenamiento, descanso y tecnología para optimizar su rendimiento físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Alberto Ortegón, PhD en Ciencias del Ejercicio, recomienda matizar esta regla. Señala que no existe una correspondencia estricta entre horas de entrenamiento y descanso, pero confirma que la recuperación debe intensificarse a medida que aumenta la carga física. Resalta que la nutrición, el manejo del estrés y la adaptación del régimen a cada individuo son elementos fundamentales del proceso.

Por su parte, vale aclarar que aunque el estudio se publicó en marzo de 2026, parte de los datos se originan en 2024, cuando el futbolista inició su colaboración con WHOOP. Sin embargo, las conclusiones clave se basan en mediciones actualizadas entre fines de 2025 y comienzos de 2026, lo que mantiene la vigencia de los resultados.

El secreto detrás de la edad biológica de Cristiano Ronaldo

El descanso nocturno ocupa un lugar central en la rutina diaria de Ronaldo. Según relató al medio, suele acostarse entre las 23:00 y la medianoche y despertar alrededor de las 8:30 u 8:45, asegurando una media diaria de siete horas y cuarto de sueño ininterrumpidas.

Especialistas destacan la importancia del equilibrio entre actividad física y descanso en la longevidad deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biotecnóloga y experta farmacéutica Tamara Martín explica que la edad cronológica —la que figura en el documento— no siempre coincide con la realidad del cuerpo. Mientras la primera solo indica los años transcurridos desde el nacimiento, la edad biológica refleja el estado funcional del organismo, incluyendo músculos, órganos, metabolismo y capacidad de recuperación.

En perfiles “altamente optimizados”, como el de los deportistas de élite, Martín precisa que la diferencia entre ambas edades puede superar los 15 años. Destaca que una buena calidad muscular, la actividad física continua, el entrenamiento de fuerza, el descanso y la nutrición equilibrada son esenciales para mantenerse joven a nivel biológico. “El músculo funciona como órgano metabólico regulando la glucosa y reduciendo inflamación”, detalla, de acuerdo con Hello! Magazine.

Tecnología, actividad física y alimentación en la rutina de Ronaldo

La rutina de recuperación de Cristiano Ronaldo incluye crioterapia, baños de hielo y compresión (REUTERS)

Además del entrenamiento estructurado, Cristiano Ronaldo mantiene una “actividad física diaria” intensa, superando los 17.000 pasos promedio al día. Esta cifra lo coloca muy por encima de la recomendación estándar de 10.000 pasos y señala la importancia del movimiento más allá del régimen deportivo formal.

Después de los 30 años, el jugador ha incorporado a su rutina diversas tecnologías orientadas a la recuperación. Son habituales en su día a día la compresión, las duchas frías, la crioterapia y los baños de hielo, según informa Hello! Magazine. Considera que estas intervenciones optimizan su regeneración física.

Especialistas destacan la importancia del equilibrio entre actividad física y descanso en la longevidad deportiva (Instagram)

En cuanto a alimentación, busca el equilibrio y no se obsesiona con la perfección: su dieta es en su mayoría saludable, pero incluye ocasiones en que disfruta alimentos como hamburguesas, sin castigarse ni compensar con sobreesfuerzo posterior. Para Ronaldo, este balance mental es parte de una vida sostenible y placentera.

Consistencia y mentalidad: la filosofía de Ronaldo

El propio Ronaldo advierte contra la obsesión con la perfección absoluta en los hábitos y recomienda cuidar la salud sin rigidez extrema. En su experiencia, el verdadero secreto del bienestar y la longevidad deportiva reside en la regularidad y la perseverancia mantenidas en el tiempo.

Así, la constancia y la disciplina a lo largo de los años, reflejadas en la vida diaria de Cristiano Ronaldo, demuestran que los esfuerzos cotidianos, sumados sin pausa, pueden cambiar el modo en que el paso del tiempo afecta al cuerpo y a la salud, tal y como subraya la valoración de Hello! Magazine.