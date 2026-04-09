Por qué los grandes campeones ya no se retiran jóvenes: los secretos del nuevo deporte de élite

Programas de entrenamiento personalizados y tecnología permiten que los deportistas extiendan sus carreras profesionales (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

En el deporte de élite, la edad es un factor que se redefine continuamente. Casos como el de Novak Djokovic, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Serena Williams o Fernando Alonso marcan una tendencia en entornos altamente competitivos. Con el correr de los años, cada vez son más los atletas que superan los límites de la longevidad y extienden sus carreras en disciplinas de alto rendimiento.

El desafío a los límites tradicionales se plasma en figuras como Novak Djokovic, que con 38 años alcanzó su undécima final de Australian Open y disputó tres semifinales de Grand Slam en 2025. Lionel Messi con 38 años y Cristiano Ronaldo con 41 se mantienen vigentes en sus respectivas ligas y con sus selecciones, a menos de tres meses del Mundial. Serena Williams ganó el Abierto de Australia a los 35 y jugando embarazada, mientras que Fernando Alonso cumplió 44 y alcanzó su vigésimo tercera temporada en la Fórmula 1.

El secreto de mantenerse competitivo en la élite no se limita al hambre de gloria o la búsqueda de éxitos constantemente, sino que se refleja en una evolución documentada por científicos. Expertos hallaron que, entre los Juegos Olímpicos de 1992 (Barcelona) y los de 2021 (Tokio), la edad promedio de los atletas masculinos pasó de 25 a 27 años, mientras que en el sector femenino fue de 24 a 26. En competencias como la Champions League, en el mismo periodo, la media también sufrió un cambio, explica un estudio.

Las novedosas técnicas de prevención y tratamiento de lesiones aceleran la recuperación de atletas de elite (REUTERS/Edgar Su)

El avance de la edad en el alto rendimiento responde a una combinación de cambios en la preparación, la medicina deportiva y la gestión de carreras, lo que permite que más deportistas sigan compitiendo al máximo nivel mucho después de la edad considerada “óptima” décadas atrás. Este fenómeno ha convertido a los deportistas más veteranos en protagonistas habituales de hazañas que, hasta hace poco, parecían reservadas solo para los más jóvenes.

Los factores detrás de la longevidad en el deporte

Gracias a la evolución de los entrenamientos, de la nutrición y la gran cantidad de profesionales que hay detrás de cada deporte, los atletas tienen la posibilidad de cuidar su cuerpo y gestionar la carrera deportiva.

Entrenamientos más inteligentes

Los programas genéricos han quedado atrás y los deportistas cuentan con planes de entrenamiento personalizados. Las tecnologías pasaron a formar parte de la rutina diaria con el seguimiento con GPS y la variabilidad de frecuencia cardíaca, equipamiento que permite ajustar la carga física y detectar cuándo el cuerpo necesita un descanso. El monitoreo constante es especialmente valioso para que los atletas más longevos, quienes requieren de procesos de recuperación más prolongados y otro tipo de entrenamiento, explica un ensayo científico.

Prevención de lesiones y apoyo médico

Serena Williams fue campeona y volvió a la élite (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Las lesiones, que en el pasado podían significar el fin de una carrera, hoy se abordan con técnicas de diagnóstico y tratamiento avanzadas. Los atletas se someten a evaluaciones musculoesqueléticas periódicas que identifican posibles debilidades antes de que se traduzcan en lesiones graves.

Cuando ocurren daños como la rotura de ligamento cruzado anterior, intervienen cirugías de última generación y terapias biológicas para acelerar la recuperación. Un ejemplo es el caso de Zlatan Ibrahimović, quien volvió a un campo de fútbol solo siete meses después de una grave lesión en su rodilla, una recuperación que habría parecido inalcanzable una década atrás.

La optimización de la nutrición

En relación a las lesiones, el proceso de recuperación posterior es fundamental para recuperar la forma física. Ejemplos de ello son la crioterapia, la terapia de compresión y los protocolos avanzados del sueño, aliados para reducir la inflamación muscular y acelerar la regeneración.

Cristiano Ronaldo se apoya en rutinas rigurosas de entrenamiento y firmó un contrato millonario en el Al Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La alimentación, a diferencia de épocas antiguas, juega un papel fundamental. El envejecimiento del cuerpo es un factor inevitable, por lo que las dietas surgen como métodos para posponer la vejez. De este modo, las dietas ricas en polifenoles (presentes en frutas, verduras de hoja verde y chocolate negro) son frecuentadas para favorecer la salud vascular y la recuperación. Además, se incorporan suplementos aprobados, como glucosamina y condroitina, que ayudan a proteger las articulaciones y retrasar el deterioro.

Experiencia en el deporte

Otro aspecto ineludible, y que marca la diferencia en la actividad, es la velocidad, rendimiento sostenido y potencia. Estos atributos tienden a menguar, pero la inteligencia táctica y la experiencia se vuelven ventajas decisivas. Los jugadores más grandes maximizan su aporte gracias a la lectura del juego. Tenistas como Roger Federer o Rafael Nadal, además del mencionado Novak Djokovic, adaptaron su estilo para poder seguir cosechando triunfos contra las grandes promesas del deporte.

Incentivos financieros

Finalmente, el único aspecto ajeno a los entrenamientos y el rendimiento físico. Los premios en varias disciplinas y deportes han aumentado, provocando que atletas prolonguen su carrera. Por ejemplo, Messi y Ronaldo han firmado contratos millonarios en la MLS y la liga árabe, respectivamente. En tanto, competencias como el Australian Open han incrementado las recompensas por avanzar de ronda.

Otros motivos de la longevidad en el deporte

Fernando Alonso tiene 44 años y se mantiene vigente en su 23° temporada en la Fórmula 1 (Europa Press)

La sarcopenia surge como otro desafío. Se trata de la pérdida gradual de la masa muscular asociada a la edad. Ben Herde, especialista citada por The Guardian, indica que es consecuencia de cambios hormonales, en la actividad física, la nutrición y la estructura muscular. Para contrarrestarla, se ha intensificado el enfoque en el entrenamiento de fuerza, buscando mantener o incluso aumentar la masa muscular y así proteger articulaciones, huesos y tejidos neuronales.

La capacidad de adaptación también se manifiesta en la gestión de las competencias. Los atletas de mayor edad suelen ser más selectivos al elegir los torneos o partidos en los que participan, priorizando aquellos que representan un menor riesgo de lesión o exigen menos desde el punto de vista físico. Además, es habitual que cambien de posición o rol dentro del equipo para reducir la carga física.

Otro aspecto central es la recuperación. El profesor Jeremiah Peiffer, citado por el medio británico, subraya que los deportistas veteranos dedican más tiempo a la recuperación tras los entrenamientos y las lesiones. Este enfoque permite que el cuerpo se adapte mejor a las exigencias continuas y reduce la probabilidad de recaídas.