El estudio que realizó Boca para mejorar la visibilidad en la Bombonera y la comparación con los estadios del Real Madrid y Bayern Múnich

Boca Juniors pretende llevar la Bombonera a una capacidad de 80 mil personas (REUTERS/Agustin Marcarian)

Justo antes del debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores con victoria ante la Universidad Católica en Chile, llegaron buenas noticias a la Ribera respecto al plan de ampliación de la Bombonera. La empresa Ferrosur notificó al club que el proyecto de construcción de cuatro torres de circulación de público y puentes peatonales sobre las vías contiguas al estadio ya ingresó formalmente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y ahora aguardan la aprobación definitiva de este organismo. Aunque a esta altura se dieron a conocer muchos detalles sobre la remodelación que afrontará el Alberto J. Armando en los próximos meses, Infobae accedió a más precisiones.

Dentro del resumen ejecutivo del proyecto al que tuvo acceso este medio se hizo referencia a un estudio de visuales denominado isóptica. ¿En qué consiste? Es un método de cálculo arquitectónico que define la curva de nivel de las gradas y la disposición de las butacas en espacios como auditorios, teatros y, en este caso, un estadio. Su función central es garantizar visibilidad sin obstáculos para todos los espectadores presentes, asegurando que cada asistente tenga una visión clara que no resulte bloqueada por la presencia de otras personas en filas anteriores. Ingenieros y arquitectos utilizan este sistema para optimizar tanto la altura vertical de las gradas como la ubicación horizontal de los asientos, con el objetivo de mantener una experiencia visual uniforme desde cualquier punto del recinto.

Boca informó que este estudio isóptico se llevó a cabo en las actuales gradas y también en las que se proyectan en el futuro, como la cuarta bandeja. Consideraron cuatro variables: 1) distancia con el campo de juego; 2) ángulo de visión; 3) altura de cada fila; y 4) pendiente de las tribunas. Lógicamente los sectores más complejos son los populares, sobre todo las tribunas bajas que casi están al ras del campo de juego. Es por esto que tanto la popular baja Norte como la Sur sufrirán una modificación en su pendiente, se rectificarán sus caídas (ya no tendrán curvatura) y se les suprimirá un tanto el descanso/pasillo en el que suelen ubicarse centenas de hinchas que optan por no ver la acción en cancha y simplemente alentar al equipo.

Las populares bajas de la Bombonera se rectificarán y contarán con capacidad para 1.500 nuevos espectadores cada una (REUTERS/Agustin Marcarian)

Esta reestructuración en las populares bajas no solamente brindarán una mejora en la visual de los asistentes, según adelantaron los ingenieros de la institución, sino que además brindará el beneficio de abrir espacio para 1.500 personas más en cada tribuna (o sea, 3.000 en total). Es uno de los puntos más destacados que llevarán a la Bombonera a la capacidad de 80.000 al igual que la quita de 500 butacas en el sector K, los asientos en toda la platea alta, la construcción de la cuarta bandeja (con capacidad para 6.500 nuevos espectadores) y la ampliación del sector preferencial y de palcos.

Una de las preguntas más recurrentes entre los socios e hinchas xeneizes pasa por la altura que tendrá la Bombonera ampliada una vez que quede conformada la cuarta bandeja y la zona de palcos, con la que el estadio se cerrará. Directivos de alto rango y con voz autorizada para referirse a este proyecto especificaron que el estadio Alberto J. Armando contará con una altura en su estructura de 40 metros. Y aquí surge la comparación con los principales estadios a nivel internacional. Por ejemplo, la tribuna más alta del ampliado Camp Nou del Barcelona llega a los 39 metros (el edificio alcanza los 55 metros) y se asemeja al de la futura cancha de Boca. Pero la grada más empinada del Allianz Arena del Bayern Múnich está ubicada a unos 42 metros del nivel del suelo (50 metros en su punto más alto) y la ubicación más alta en el Santiago Bernabéu del Real Madrid supera los 50 metros, mientras que el techo está a una distancia de 60 metros.

Aunque esto no fue mencionado en boca de los directivos xeneizes, seguramente haya habido una comparación respecto a la altura que tiene el nuevo Monumental de River Plate, que tendrá su pico máximo en el techo a 50 metros, mientras que su asiento más alto estará también a 40 metros.

A la espera de la aprobación de la CNRT para construir las columnas que servirán de comunicación para la cuarta bandeja, en Boca buscan finalizar cuatro obras que los socios podrán disfrutar una vez que termine la Copa del Mundo 2026: la remoción de las butacas que quedan en la ex Platea K (tribuna norte alta), el nuevo patio de comidas y pasillos en la Platea L, la inauguración del restaurante Hard Rock Café y la colocación de una pantalla led de 30 metros en la puerta principal ubicada en Brandsen 805, que quedará totalmente renovada.