Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Horarios del partido:
21.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
20:30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
19:30 Colombia, Ecuador y Perú
18:30 México
02.30 (miércoles) España
*Televisarán en Argentina Telefé, Fox Sports, Disney+ y Pluto TV
La espera terminó y este martes, con una gran cantidad de partidos, comenzará la acción en la fase de grupos de las dos competencias más importantes a nivel clubes de Sudamérica. Estas ediciones contarán con la particularidad de un importante aumento en su estructura de premios, lo que puede cambiar el rumbo de cualquier club a lo largo de la temporada.
Los grupos de la Copa Libertadores 2026:
La espera por el inicio de la competencia internacional en Latinoamérica llegó a su fin y comenzará la actividad principal de las Copas Libertadores y Sudamericana. Desde el martes 7 de abril hasta el jueves 28 de mayo se disputará la fase de grupos de ambos certámenes que reunirán a 32 equipos distribuidos en ocho grupos de cuatro. Habrá 12 equipos argentinos repartidos entre los dos torneos.
Boca Juniors ya se encuentra en Chile con una delegación que llamó la atención por la cantidad de variantes y la inclusión de futbolistas en recuperación, en la antesala de su estreno en la Copa Libertadores ante Universidad Católica, este martes desde las 21:30 por el Grupo D. El equipo dirigido por Claudio Úbeda presentará seis cambios en la formación titular respecto al último partido disputado en Córdoba ante Talleres correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura.
Boca arranca su ilusión por la Séptima Libertadores:
El Xeneize pone en marcha su sueño en un reducto complicado como el estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo. El anhelo de todo el Mundo Boca es llegar a la última instancia de este certamen continental que se le niega desde el año 2007, cuando derrotó en la final a Gremio de Porto Alegre (luego perdió las finales de 2012 ante Corinthians, 2018 ante River y 2023 ante Fluminense). Los dirigidos por Claudio Úbeda, que encontraron cierta regularidad en el ámbito local, ahora pretenden exhibir esa supremacía en el internacional. A partir de las 21:30, dirigirá el uruguayo Gustavo Tejera (televisarán Telefé, Fox Sports, Disney+ y Pluto TV -streaming-).
Probables formaciones:
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda
¡Bienvenidos a la previa de Universidad Católica-Boca Juniors por la primera fecha de la Copa Libertadores!