Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize pone en marcha su sueño en un reducto complicado como el estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo. El anhelo de todo el Mundo Boca es llegar a la última instancia de este certamen continental que se le niega desde el año 2007, cuando derrotó en la final a Gremio de Porto Alegre (luego perdió las finales de 2012 ante Corinthians, 2018 ante River y 2023 ante Fluminense). Los dirigidos por Claudio Úbeda, que encontraron cierta regularidad en el ámbito local, ahora pretenden exhibir esa supremacía en el internacional. A partir de las 21:30, dirigirá el uruguayo Gustavo Tejera (televisarán Telefé, Fox Sports, Disney+ y Pluto TV -streaming-).