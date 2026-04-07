“Otro paso rumbo al sueño”: la noticia que recibió Boca de cara a la ampliación de La Bombonera

Boca Juniors avanza con las obras para remodelar La Bombonera

El proceso para la modernización de La Bombonera sumó este martes un avance clave: la empresa Ferrosur notificó a Boca Juniors que el proyecto de construcción de cuatro torres de circulación de público y puentes peatonales sobre las vías contiguas al estadio ya ingresó formalmente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con toda la documentación técnica respaldatoria y un expediente oficial. El club aguarda la respuesta del organismo para la aprobación definitiva que habilitaría el inicio de las obras.

La notificación de Ferrosur confirma el registro del proyecto bajo el expediente EX2026-34794418 – APN-GFTF#CNRT, un paso administrativo indispensable para continuar con la remodelación del estadio xeneize. Boca Juniors había anunciado días atrás que la CNRT validó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica, tras una evaluación que no detectó impedimentos para avanzar.

En un comunicado dirigido a socios e hinchas, la dirigencia del club destacó que el plan prevé la construcción de cuatro torres equipadas con ascensores y escaleras, unidas por puentes peatonales elevados sobre las vías ferroviarias, con el objetivo de optimizar el ingreso y la circulación hacia las distintas tribunas. “Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar”, expresó la institución.

Las estructuras con ascensores permitirá una vía más cómoda para acudir a los partidos a los hinchas de Boca

A partir de la aprobación de la concesionaria Ferrosur Roca S.A., el club inició la preparación de la documentación final para la instancia definitiva ante la CNRT. De acuerdo al presidente Juan Román Riquelme, la iniciativa representa una oportunidad histórica para ampliar la Bombonera en su ubicación original, sin trasladar el estadio: “La Bombonera es el corazón del club, no se puede mover de acá. Es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño que tienen todos los bosteros”, afirmó el dirigente a Canal de Boca.

Las obras de remodelación, que se activarían luego del Mundial 2026, buscan elevar la capacidad a 80.000 espectadores, lo que significaría sumar 23.000 lugares respecto del aforo actual. El Master Plan contempla, en una primera etapa, la reconversión del sector K en popular, la construcción de la cuarta bandeja y la transformación de la Platea Alta en espacio popular, lo que permitiría alcanzar 71.000 localidades tras el Torneo Apertura 2026. La altura total del estadio se elevaría a 40 metros, manteniendo un perfil más bajo en comparación con referencias europeas como el Santiago Bernabéu (60 metros) o el Allianz Arena (50 metros).

Es una obra inicial del máster plan de ampliación de La Bombonera a 80 mil espectadores

Según los documentos difundidos por el club, la ampliación incluye la remoción de asientos en el sector K para sumar 1.500 lugares populares, la construcción de una cuarta bandeja con 6.500 butacas, la transformación total de la Platea Alta en popular (6.000 plazas adicionales), la modificación de la pendiente de las populares bajas (3.000 lugares más) y la creación de 216 nuevas suites de palcos, además de plateas preferenciales, que elevarán ese sector a 6.500 plazas.

La última etapa de la obra, que se desarrollaría a partir de 2027, prevé la demolición de la estructura de palcos sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea y la reconfiguración de ese espacio para sumar capacidad. De acuerdo con lo informado por Infobae, la cifra final de 80.000 espectadores solo se alcanzará una vez completada la reestructuración de palcos y suites.

El club comunicó que los abonados actuales del sector K mantendrán su plaza sin costo durante un año como fase de transición. Además, en el sector de la Platea L se perderán unos 500 lugares debido al nuevo túnel por el que saldrán los equipos.

La directiva de Boca Juniors expresó su satisfacción por el avance y enfatizó que el ingreso del proyecto a la CNRT representa un hito en el camino hacia la transformación del estadio. Ahora, la expectativa se centra en la respuesta del organismo regulador, que definirá la viabilidad definitiva de la obra.

LOS SECTORES EN LOS QUE LA BOMBONERA SE AMPLIARÁ

La infografía de la nueva Bombonera que realizará Boca Juniors