Arranca el ciclo de Paola Suárez: la Selección Argentina debuta ante Perú en la Billie Jean King Cup

Paola Suárez inicia su ciclo al frente del equipo argentino en la Billie Jean King Cup (Fuente: Prensa AAT)

La Selección Argentina de tenis femenino pondrá en marcha este miércoles una nueva ilusión. Bajo la conducción de Paola Suárez, el equipo nacional debutará ante Perú en el Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup, con el objetivo de pelear por el ascenso. El inicio de la serie está previsto para las 13 (hora argentina) y TyC Sports Play transmitirá en vivo.

La serie inaugural se disputará en Ibagué, Colombia, sede elegida para esta instancia regional que se desarrollará hasta el 11 de abril sobre el polvo de ladrillo del Parque Deportivo local.

El debut ante el conjunto peruano marcará el inicio oficial del ciclo de Suárez como capitana, en reemplazo de Mercedes Paz. Acompañada por Mariano Hood como subcapitán, la ex número 1 del ranking mundial de dobles guiará a un equipo que atraviesa una etapa de renovación y crecimiento.

Argentina integra el Grupo A junto a Brasil, Chile y Perú, en un formato de round robin (todos contra todos), en el que cada serie se definirá con dos partidos de singles y uno de dobles.

El equipo albiceleste está integrado por Luisina Giovannini (186° en el ranking WTA en vivo), Julia Riera (203°), Martina Capurro (296°), Nicole Fossa Huergo (93° en dobles) y Carla Markus (465°).

Julia Riera y Paola Suárez Billie durante la práctica en Ibagué (Fuente: Prensa AAT)

Perú tiene a Dana Guzmán como su mejor clasificada (ocupa el puesto 569° del ranking WTA). Romina Ccuno (803°), Yleymi Muelle (1131°), Leticia Bazán (sin ranking) y Silvana Fajardo (sin ranking) completan la formación. Laura Arraya es la capitana.

“Nunca rechazaría representar a la Argentina”

Riera llega con confianza tras su paso por el WTA 250 de Bogotá, donde alcanzó los cuartos de final. “Es una de las semanas que más disfruto en el año”, dijo sobre el desafío de jugar la Billie Jean King Cup.

“Al equipo lo veo bien, con Nicole y Carla como nuevas compañeras. Nos llevamos muy bien entre todas y vamos a tirar para adelante juegue quien juegue. En los últimos años se fue armando un grupo muy lindo”, agregó.

La pergaminense, de 23 años, jugó todas las series de Billie Jean King Cup desde 2022, cuando debutó en Salinas, Ecuador. Este año, además, logró asegurarse un lugar en la clasificación de Roland Garros gracias a los puntos obtenidos en Bogotá.

La tenista se prepara para liderar al equipo que debutará este miércoles en la Billie Jean King Cup, en Colombia

“Siempre estuve segura de que iba a venir. Antes de jugar en Bogotá sabía que me estaba jugando la entrada a Roland Garros. Por suerte, se dio porque tuve una buena semana. Al principio jugué un poco presionada, pero ahora puedo estar acá con más tranquilidad”, explicó.

Y completó: “Disfruto mucho estos días. Representar a Argentina es algo que nunca rechazaría. Siempre me da un impulso para mi carrera. Me ha pasado de llegar sin buenas sensaciones y terminar jugando muy bien. Son semanas que, cuando me retire, no voy a olvidar”.

Fossa Huergo, italiana de padres rosarinos que el año pasado decidió representar al país, compartió sus sensaciones antes de su debut en el conjunto nacional.

“Es una competencia diferente, pero me siento muy cómoda. Los entrenadores están muy presentes y me están ayudando a mejorar. Todo lo que pueda aprender de ellos voy a intentar aplicarlo esta semana y en lo que viene”, dijo.

Sobre su historia y sus lazos, Nicole, de 30 años, contó: “Me siento argentina. Vivo un poco en todos lados porque viajo por el mundo, aunque con el corazón en Argentina. Siempre llevo mate. Cuando no encuentro yerba, me vuelvo loca”.

Y amplió: “Mi mamá fue jugadora de vóley y a los 20 años se fue a Italia en busca de sus sueños. Mi papá la siguió y por eso nací allá. Hace años que vengo a hacer giras por Sudamérica y eso me acercó mucho más a mi familia. Tengo a mi abuela, tías y primos acá”.

La doblista fue convocada por la capitana Paola Suárez para la Billie Jean King Cup

Formato de la competencia

En el Parque de Raquetas de Ibagué dirán presente 8 selecciones del continente americano divididas en dos zonas. Argentina (24°) será parte de la Zona A junto a Brasil (20°), Chile (29°) y Perú (39°). Mientras que la Zona B tendrá a México (22°), Colombia (25°), Venezuela (37°) y Ecuador (49°).

Los dos primeros de cada zona jugarán un cruce interzonal (1A Vs. 2B y 2A Vs.1B) en busca del ascenso a la siguiente instancia, los Play-offs, a disputarse en noviembre. En tanto, el 3° y 4° se jugarán la permanencia para no bajar al Grupo Américas II.

Todas las jornadas comenzarán a las 13:00 (hora de Argentina) y tendrán transmisión en vivo por TyC Sports Play.