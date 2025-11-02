Deportes

Martina Capurro y un título que trasciende al tenis: la emocionante historia detrás de su conquista en el W35 de Neuquén

La tenista argentina conquistó el certamen patagónico tras una semana cargada de sentimientos, en la que mostró su mejor nivel y agradeció el apoyo de su equipo en un momento difícil

Martina Capurro se consagró campeona
Martina Capurro se consagró campeona del W35 de Neuquén al derrotar en la final a la chilena Fernanda Labraña

Martina Capurro, actual número 428 del ranking mundial, cerró una gran semana en la Patagonia al consagrarse campeona del W35 de Neuquén que se disputó sobre las canchas de polvo de ladrillo del Rincón Club de Campo. En la final, la tenista argentina de 27 años venció con autoridad a la chilena Fernanda Labraña por 6-1 y 6-0, y sumó así su cuarto título de la temporada y el undécimo en el circuito ITF.

El triunfo tuvo un valor especial, no solo por lo deportivo sino también por lo emocional. Durante la semana, Capurro y su equipo atravesaron un momento difícil: la madre de uno de sus entrenadores, César Chiappari, falleció el lunes. Pese al dolor, él decidió quedarse en Neuquén para acompañarla hasta el final del torneo. “Quiero agradecer a César, que se quedó acompañándome esta semana. Tuvo una pérdida muy grande en su familia. Espero que todo este esfuerzo que estamos haciendo se nos dé más adelante. Te quiero mucho, César, gracias por quedarte conmigo esta semana”, expresó la albiceleste con una emoción que conmovió a todos.

Martina Capurro tuvo palabras emotivas
Martina Capurro tuvo palabras emotivas en la premiación del W35 de Neuquén para su entrenador César Chiappari, quien este lunes perdió a su mamá

Sus palabras reflejan una parte poco visible del tenis profesional: la de quienes viajan constantemente, lejos de su casa y de los suyos, en busca de una oportunidad. Detrás de cada título hay esfuerzo, distancia, sacrificio y también la fortaleza de los equipos que acompañan a los jugadores día a día.

Este éxito llega después de un 2024 complicado para Capurro. A comienzos de ese año había alcanzado su mejor ranking histórico (149°), tras un 2023 brillante con cinco títulos y su convocatoria para ser parte de la Selección Argentina de Tenis de Billie Jean King Cup, pero luego su rendimiento cayó y le costó reencontrarse con su nivel. “El año pasado fue muy duro para mí, tanto en lo personal como en lo profesional. De a poco estoy volviendo a sentirme mejor”, había contado la zurda, dejando en claro que su lucha iba más allá del tenis.

El circuito ITF, donde compiten las jugadoras que buscan consolidarse en la élite, es exigente y muchas veces desgastante. En ese contexto, la argentina eligió volver a jugar en su país como una forma de reencontrarse con su mejor versión. El título en Neuquén, de categoría W35, representa un paso adelante respecto a las consagraciones previas de este año en los torneos W15 de Luján y Trelew.

Martina capurro consiguió este domingo
Martina capurro consiguió este domingo su cuarto título W35 en Neuquén y el cuarto de la temporada tras consagrarse en Luján I y II y en Trelew

Con el trofeo entre sus manos, la tenista se mostró agradecida con todo su entorno: “Todo el esfuerzo y el trabajo que venimos haciendo con mi equipo se están reflejando. La verdad es que volví a ser feliz, a disfrutar, a estar bien en el día a día. Estoy muy contenta con este nuevo proceso. La idea por la que trabajamos todos los días es volver al Top 149°”.

Con la temporada 2025 entrando en su tramo final, Capurro no solo levantó un trofeo en Neuquén: también recuperó la confianza, la alegría y las ganas de seguir soñando. Su undécimo título profesional confirma que las “mejores sensaciones” están de regreso y que, tras superar los momentos más difíciles, la argentina volvió a encontrar en el tenis su lugar en el mundo.

Martina Capurro a partir de
Martina Capurro a partir de este lunes será parte del cuadro principal del WTA 125 de Tucumán

A partir de la próxima semana, la tenista argentina jugará el cuadro principal del WTA 125 de Tucumán, gracias a la invitación que obtuvo por haber sido la jugadora que más puntos sumó en los W15 de Luján I y II, torneos en los que se consagró campeona en ambas ediciones.

Mientras tanto, en Neuquén, desde este lunes se disputará el último torneo del ITF World Tennis Tour femenino en Argentina, que marcará el cierre de una temporada con diez certámenes de este tipo en el país.

