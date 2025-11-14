Julia Riera igualó a Gisela Dulko y sigue agrandando su legado: “Cada vez que me pongo la camiseta argentina saco mi mejor tenis”

Julia Riera le dio el primer punto a la Selección Argentina de Tenis en los play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

La Selección Argentina de Tenis Femenina YPF dio un paso importante en la serie de playoffs al debutar con un triunfo por 3-0 frente a Eslovaquia. Si el equipo conducido por Mercedes Paz logra una victoria ante Suiza el próximo domingo, se clasificará a los Qualifiers 2026. Julia Riera fue la encargada de abrir la serie en el Córdoba Lawn Tenis Club y darle la primera alegría al equipo nacional al superar a Viktoria Hruncakova por 6-2 y 6-1.

Con la felicidad de haber conseguido un nuevo triunfo vistiendo los colores albicelestes, y después de pasar por el vestuario para alentar a Solana Sierra junto a todo el equipo antes del segundo partido de la jornada, Julia Riera analizó su actuación: “Sabía que ella es una jugadora que estira los puntos y que no juega demasiadas pelotas, una o dos como mucho. Tenía claro que iba a tener que bancarme algunos winners y después intentar moverla. Jugar en polvo de ladrillo también me favoreció y creo que por eso el resultado terminó siendo así”.

“A nosotras nos favorece jugar en canchas de polvo de ladrillo, y a ellas no les gusta tanto, así que es algo positivo para nuestro equipo. Por suerte pude sacar muy bien, porque Hruncakova se mete mucho dentro de la cancha con el segundo saque. En este tipo de semanas es muy importante que estemos unidas, que nos apoyemos y que nos llevemos bien. Durante el partido siempre sentí su apoyo: me alentaron todo el tiempo, me hacían reír, y eso me ayuda a jugar más distendida”, continuó.

Sobre la posibilidad de contar en la silla con un entrenadora, en esta oportunidad con Paz, a diferencia que en el Tour, la bonaerense comentó: “Ella siempre me apoya e intenta distender el ambiente. Obviamente, cuando el resultado es así jugás más tranquila, pero la idea era no relajarme nunca, seguir concentrada y mantenerme sólida”.

Julia Riera venció en el debut de los play-offs de la Billie Jean King Cup a la eslovaca Viktoria Hruncakova por 6-2 y 6-1 (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Con el triunfo obtenido este viernes ante la eslovaca Hruncakova, Riera alcanzó una marca histórica para el tenis femenino argentino: llegó a un registro de 16 en singles en la Billie Jean King Cup e igualó la línea de Gisela Dulko (16-7), para convertirse en la tercera jugadora argentina con más triunfos individuales en la competencia, solo por detrás de Paula Ormaechea (20-11) y Florencia Labat (19-13). La pergaminense, que ahora ostenta un notable récord de 16-2, continúa consolidando su lugar entre las tenistas más destacadas que vistieron la camiseta nacional en la historia del torneo.

Para Riera, estar al lado de nombres tan importantes para el tenis argentino es un verdadero honor. Según expresó, esa distinción refleja lo que significa el país para ella. Jugar para Argentina la motiva profundamente, y asegura que cada vez que se pone la camiseta saca su mejor versión dentro de la cancha, algo que queda demostrado en los resultados que viene obteniendo.

La serie de los playoffs continuará este sábado con el duelo entre Eslovaquia y Suiza, programado para las 11:00 (hora de la Argentina). En tanto, Argentina volverá a presentarse el domingo, también desde las 11:00, frente a Suiza, con el objetivo de asegurar la clasificación a los Qualifiers 2026.