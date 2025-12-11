Es italiana, decidió competir para la Argentina y ya es la número uno del país en dobles: la historia de Nicole Fossa Huergo

"Conozco Rosario desde que soy chiquita", dijo Nicole (Crédito: Instagram / @nicolefossah)

Sobre el final de la temporada, el tenis argentino sumó una incorporación inesperada a su universo profesional. No se trató del surgimiento de una joven promesa ni de una aparición meteórica en el ranking WTA, sino de una elección de vida: Nicole Fossa Huergo, nacida en Isernia, Italia, hace 30 años, hija de padres rosarinos y con una extensa trayectoria representando a su país natal, decidió competir desde ahora bajo la bandera argentina. El cambio fue inmediato y contundente: de un lunes para otro, pasó a ser la mejor doblista del país, cerrando el año como número 105 del mundo en esa modalidad.

La historia de esta decisión tiene raíces familiares profundas. “Mi madre era jugadora de vóley profesional y en su juventud Italia era potencia en ese deporte. Se fue a jugar allá y al año siguiente la siguió mi padre: fue a visitarla, hizo un curso como profesor de tenis, consiguió trabajo en el deporte y allí se quedaron. Con los años, nací yo”, cuenta Fossa Huergo en charla con Infobae.

Aunque creció en Europa, Argentina siempre fue parte de su identidad. “Conozco Rosario desde que soy chiquita, así que siempre me sentí como en casa. Tengo amigas en la ciudad y me encantan el mate, los asados, las empanadas y los alfajores”, enumera.

El tenis entró temprano en su vida y fue casi por inercia. “Desde pequeña iba al club con mi padre. Él trabajaba ahí y yo estaba todo el día. Probé con el vóley, como mi mamá, pero me aburrí. Con el tenis, en cambio, me enganché”, recuerda.

Nicole mostró dotes con la raqueta desde temprano. Sin embargo, y pese a tener todo para vivir del tenis, el salto al profesionalismo no fue sencillo: “No tener dinero fue complicado, pero yo quería dedicarme a esto. Entonces, a los 18, decidí irme al college (universidad) en Estados Unidos”.

Ese camino -hoy una vía consolidada para muchos y muchas tenistas- fue determinante. “Las becas cambiaron muchísimo. Ahora son impresionantes. Te pagan todo: estudiás, competís y el nivel es altísimo”.

Allí, Nicole completó una licenciatura en Economía y Comercio Internacional. Luego, con un nivel en ascenso y una cabeza más madura, dio el salto al circuito profesional.

A los 30 años, Nicole Fossa Huergo decidió competir para la Argentina (Crédito: Instagram / @nicolefossah)

Después de alternar entre singles y dobles durante los últimos años, Fossa Huergo sintió que no podía con todo. “Llegaba un momento del año en el que mi cuerpo me decía basta. Entonces dije: ‘Bueno, enfoquémonos en algo’. Y elegí el dobles”.

Hoy, con su ranking en el umbral del top 100, la apuesta dio resultados.

“Estoy muy emocionada y no veo la hora de jugar para Argentina”

La decisión de cambiar de nacionalidad deportiva no fue impulsiva. “Me vengo informando desde hace años. No fue que un día me desperté y dije ‘Argentina’. Pero el problema era que no tenía el pasaporte argentino”, explica.

Con el tiempo, reunió la documentación, tramitó la ciudadanía y avanzó: “Cuando empecé a jugar giras en Sudamérica me informé más. Hasta que, finalmente, tomé la decisión”.

El proceso, asegura, fue más simple de lo esperado: “Mandás el pasaporte a la ITF y ven si es elegible. En una semana ya estaba”.

Su primera gran experiencia con Argentina llegará pronto: la United Cup, que se jugará en enero en Australia. “Seguramente, si juego, será en dobles. Representar al país es una emoción enorme. Tener a toda mi familia en casa alentando... Voy a estar nerviosa, pero no veo la hora”, se ilusionó.

Fossa Huergo sabe que llega para reforzar un área donde Argentina tiene margen para crecer. “Hay grandes singlistas y chicas que juegan bien dobles, pero siento que puedo sumar”, dice, y resume su estilo: “Me gusta moverme en la red y tengo un buen saque”.

Fossa Huergo, que esta semana participa de las Finales de la Liga de Primera División de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en representación de Ferro Carril Oeste, se refirió a la exigencia del circuito y sus límites. “Viajo sola y compito sola. No tengo entrenador. Este año además hice Interclubes y cursé un máster en Italia. Llegué a fin de año agotada”.

La especialidad de Nicole Fossa Huergo es el dobles (Crédito: Instagram / @nicolefossah)

Esa dinámica también influyó en su decisión de reordenar prioridades. “Cuando estás enfocada podés hacer las cosas bien, pero llega un momento en el que necesitás ayuda: alguien que te dé un plan, que te marque cuándo descansar o qué torneo jugar. Sola es más difícil”, explica.

Fossa Huergo inicia un capítulo diferente en su vida. Una jugadora hecha, con recorrido, formación universitaria y una identidad dividida entre dos culturas que siente como propias. Su elección amplía el mapa del tenis argentino. Y a ella, le da licencia para soñar.