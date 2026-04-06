Carla Markus, la sorpresa en la nueva era de la Selección Argentina: la historia detrás de su primer llamado

Carla Markus, una de las promesas del tenis argentino

El tenis argentino en la rama femenina atraviesa una etapa de renovación. Con la asunción de Paola Suárez como capitana de la Selección Argentina de Tenis YPF en reemplazo de Mercedes Paz, comenzó a delinearse un nuevo ciclo que apuesta por una combinación de presente y proyección.

En ese contexto, Suárez anunció su primera convocatoria de cara al Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup, que se disputará del 8 al 11 de abril en el Club Deportivo de Ibagué, Colombia. La nómina estará integrada por Julia Riera, Luisina Giovannini, Martina Capurro Taborda, Nicole Fossa Huergo y Carla Markus.

Para Markus, la gran sorpresa de esta primera lista, se trata de su debut absoluto en el seleccionado nacional. A sus 19 años, aparece como una de las jugadoras a seguir dentro de la nueva generación, con una historia familiar profundamente ligada al tenis y un crecimiento que no pasó desapercibido.

“Sinceramente no me la esperaba. Nunca estuvo en mi cabeza. Había conocido a Paola en un entrenamiento en Hacoaj, pero jamás imaginé que podía llegar a ser convocada, porque había varias chicas con mejor ranking”, cuenta en charla con Infobae.

Carla Markus viene de una buena actuación en el W35 Junín II

Hija de Gabriel Markus, ex número 36 del ranking ATP y recordado por ser el único argentino que logró vencer a Pete Sampras, Carla creció en un entorno atravesado por el tenis de alto nivel. Su padre, además, desarrolló una extensa carrera como entrenador, trabajando con figuras como David Nalbandian, Guillermo Coria, Richard Gasquet y Marat Safin.

El legado familiar no termina allí. Sus hermanas también están vinculadas al deporte: Katja, de 21 años, compite en el circuito universitario de Estados Unidos, mientras que Camila, de 17, se destaca en el ámbito juvenil. “Son una compañía extra. Hacen que todo sea más fácil, más llevadero. No te sentís sola. Son una ayuda muy importante en lo mental”, explica Markus.

Si bien durante su infancia practicó distintos deportes, el tenis le marcó el camino. Carla dio sus primeros pasos en la Asociación de Deportes Racionales (ADR) y luego continuó su desarrollo en el circuito nacional, donde compitió en torneos organizados por Haciendo Tenis, una plataforma clave para muchas jugadoras en transición hacia el profesionalismo.

Su paso por el circuito junior fue breve, en parte por cuestiones logísticas familiares. Sin embargo, eso no impidió su crecimiento. En el último año, Markus mostró una evolución sostenida que la llevó a alcanzar dos finales y dos semifinales en el circuito profesional. Actualmente se ubica en el puesto 472 del ranking WTA.

Carla Markus, a la izquierda de su papá, Gabriel. Sus hermanas Katja y Camila completan la imagen

“Cuando Paola me llamó una noche para hablarme sobre mi convocatoria, no sabía qué responder. Le dije ‘sí, obvio, me encantaría’. También lo hablé con mi papá para asegurarme de no tener compromisos. Es muy importante para mí”, relata sobre el momento en que recibió la citación.

La noticia, además, tuvo un componente emocional. “Justo había dicho en un reportaje que era mi sueño. Estoy muy contenta. Voy a aprovechar la oportunidad, vivir la experiencia y compartir con el equipo. Somos un grupo fuerte y vamos a darlo todo para clasificar”, agrega.

En cuanto al vínculo con el cuerpo técnico, Markus destaca el trato cercano en los primeros contactos. “A Paola y a Mariano Hood los conocí en Hacoaj. Me parecieron personas muy agradables, siempre predispuestas. Ya pude entrenar con Mariano en el Racket Club y trabajamos mucho el dobles”, señaló.

Tras una exigente pretemporada y un inicio de año con buenos resultados, la joven dice estar preparada para el desafío. La semana pasada, en el W35 Junín II organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en el Club Atlético Sarmiento, Markus derrotó a la brasileña Carolina Alves (250° del mundo y segunda favorita del certamen) y a la máxima promesa del tenis de aquel país, Victoria Barros (1103°), de 16 años. Luego, por los cuartos de final, cayó ante Martina Capurro (329°), otra de las convocadas por Suárez.

Con un juego completo, fortaleza mental y un mentor experimentado como guía, Markus se plantea un objetivo ambicioso para 2026: seguir escalando posiciones y medirse con rivales de peso en torneos de mayor exigencia.

Carla Markus durante las Finales del Interclubes, en diciembre pasado