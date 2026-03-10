Deportes

Nicole Fossa Huergo, la italiana que eligió representar a la Argentina y tendrá su debut en la Billie Jean King Cup

De 30 años y raíces rosarinas, la doblista forma parte de la primera convocatoria de Paola Suárez. Es la 104° del mundo en la especialidad y viene de ser campeona en Antalya, Turquía

Nicole Fossa Huergo, una de las caras nuevas del equipo argentino (Crédito: Instagram / @nicolefossah)

El equipo argentino de tenis femenino tendrá una cara nueva en la próxima serie de la Billie Jean King Cup. En la primera convocatoria de Paola Suárez como capitana del equipo nacional aparece un nombre todavía poco conocido, pero que ya genera expectativa: Nicole Fossa Huergo.

La doblista de 30 años fue incluida en el equipo que disputará el Grupo Américas I del certamen, instancia que se jugará entre el 8 y el 11 de abril en Ibagué, Colombia. Allí, Argentina buscará avanzar hacia los Play-offs de la competencia. La convocatoria se completa con Julia Riera, Luisina Giovannini, Martina Capurro Taborda y Carla Markus.

Para Fossa Huergo, la citación representa un momento especial: será su estreno oficial con la camiseta argentina, después de haber tomado una decisión que marcó un punto de inflexión en su carrera. Hasta el año pasado representó a Italia, país donde nació y creció, pero decidió cambiar de nacionalidad deportiva y competir por Argentina, la tierra de sus padres.

Nicole nació en la ciudad de Isernia -Italia meridional-, n el seno de una familia ligada al deporte. Sus padres son rosarinos y emigraron a Europa en su juventud: su madre jugaba vóley profesional y su padre trabajaba como profesor de tenis. En ese contexto, la raqueta apareció naturalmente en su vida.

Aunque se formó y desarrolló lejos del país, el vínculo con Argentina siempre estuvo presente. “Conozco Rosario desde que soy chiquita, así que siempre me sentí como en casa. Tengo amigas en la ciudad y me encantan el mate, los asados, las empanadas y los alfajores”, contó en una entrevista con Infobae en diciembre, durante Las Finales del Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

El camino hacia el profesionalismo no fue sencillo. Ante la falta de recursos para competir en el circuito internacional, Fossa Huergo optó por una alternativa cada vez más habitual entre los tenistas: aceptar una beca universitaria en Estados Unidos.

Nicole Fossa Huergo saca la selfie tras consagrarse en Turquía el último fin de semana

“No tener dinero fue complicado, pero yo quería dedicarme a esto. Entonces, a los 18, decidí irme al college (universidad)”. detalló. Allí jugó para Arizona State Sun Devils, donde combinó el tenis universitario con sus estudios y se graduó en Economía y Comercio Internacional.

Esa experiencia resultó decisiva. Con mayor madurez deportiva y académica, regresó al circuito profesional y comenzó a construir una carrera que, con el paso de los años, la llevó a especializarse en dobles.

A lo largo de su trayectoria, Fossa Huergo fue consolidándose como una jugadora competitiva en la modalidad de parejas. De hecho, apenas concretado su cambio de nacionalidad deportiva, pasó a convertirse automáticamente en la mejor doblista argentina en el ranking WTA, donde ocupa el 104° lugar.

Su presente, además, llega acompañado de resultados recientes. El último fin de semana levantó el trofeo en el WTA 125 de Antalya, en Turquía, donde se consagró campeona junto a la francesa Estelle Cascino.

“Me gusta moverme en la red y tengo un buen saque”

La convocatoria de Fossa Huergo también simboliza el inicio de una nueva etapa para el equipo argentino femenino. Tras la salida de Mercedes Paz de la capitanía, la histórica exdoblista Paola Suárez asumió el mando con el objetivo de renovar el plantel y potenciar el desarrollo de nuevas jugadoras. Otra de las novedades de la lista es la presencia de Carla Markus, de 19 años y ubicada en el 479° de la clasificación de mujeres.

Nicole Fossa Huergo (izquierda) y la francesa Estelle Cascino, con el trofeo del WTA 125 de Antalya

La experiencia de Nicole y su especialización en dobles pueden ser determinantes en una competencia como la Billie Jean King Cup, donde el punto de parejas suele definir muchas series. “Me gusta moverme en la red y tengo un buen saque. Siento que puedo sumar”, había adelantado en diciembre. Entonces, amplió: “No veo la hora de jugar para Argentina”

El debut le llega en un momento ideal: con confianza, títulos recientes y la ilusión de aportar su granito de arena en el nuevo ciclo del tenis femenino argentino.

