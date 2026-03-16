De la histórica tanda contra Holanda a los penales con Boca en la Libertadores: las mejores atajadas de Chiquito Romero

Chiquito se destacó con una notable actuación para darle el pase a la final al combinado albiceleste

Sergio Romero cerró una etapa emblemática en el fútbol al anunciar su retiro tras una destacada carrera profesional y con la decisión firme de iniciar un ciclo como entrenador. Tras su reciente paso por Argentinos Juniors, el excapitán de la selección argentina optó por poner fin a su trayectoria, pese a contar con propuestas para continuar en actividad hasta el año 2026.

Chiquito Romero se despide como el arquero con más partidos en la historia de la selección argentina con 96 presencias, cifra que lo coloca por delante de Emiliano Dibu Martínez, quien suma 57. El guardameta, surgido de Racing, debutó en la Mayor del combinado nacional albiceleste bajo la dirección de Alfio Basile en agosto de 2007.

Se consagró campeón olímpico en Beijing 2008 y participó de manera determinante en tres ediciones de la Copa América y dos mundiales (2010 y 2014). Su punto más álgido fue en la Copa del Mundo de Brasil 2014, con una actuación determinante en la semifinal ante Países Bajos: detuvo dos penales en la tanda decisiva para darle el pasaje a la final. Chiquito le tapó el disparo a Ron Vlaar en el primer tiro de los europeos y dejó la victoria a tiro con una fenomenal atajada sobre el disparo de Wesley Sneijder.

Una lesión en la rodilla derecha lo marginó del Mundial de Rusia 2018, y sus últimos partidos vestido con la celeste y blanca fueron ante Irak y Brasil durante la etapa inicial de Lionel Scaloni como entrenador. En total, Romero disputó 12 partidos mundialistas, quedando solo por detrás de Ubaldo Matildo Fillol (13) como el arquero albiceleste con más presencias en copas del mundo.

El arquero fue clave en las participaciones del Xeneize, principalmente cuando llegó a la final en 2023

Más allá de que el último capítulo de su carrera profesional se escribió el 6 de noviembre de 2025 cuando defendió el arco de Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, Sergio Chiquito Romero también dejó una huella en Boca Juniors.

Después de más de una década en Europa, el regreso al país se concretó en 2022, cuando Juan Román Riquelme selló su incorporación al Xeneize. En un paralelismo con su paso por la Selección, el apartado en el que más se lució el arquero de Misiones se centró en las definiciones de penales. Su rendimiento más destacado se ubica en la Copa Libertadores 2023, donde fue clave en las tandas de penales ante Nacional de Montevideo, Racing y Palmeiras. Esto le permitió al equipo de la Ribera llegar hasta la final en el Estadio Maracaná.

La derrota en el partido decisivo ante Fluminense dejó un sabor amargo, acentuado por el episodio que marcó su ruptura con el club: tras la caída en el Superclásico frente a River en septiembre de 2024, protagonizó un altercado con un hincha y, desde entonces, su presencia en el equipo se redujo a apenas dos partidos. Las molestias recurrentes en la rodilla forzaron una nueva intervención quirúrgica y su inclusión en la lista del Mundial de Clubes no se tradujo en minutos en el campo.

“El hincha de Boca me tiene un respeto muy grande y cada vez que me cruza me pregunta por qué me fui. ¿Por qué fue? Creo que por el episodio con el hincha y porque el último año que me tocó atajar no fue igual al anterior. Si el grupo de 2023 ganaba la Libertadores, todos los que estábamos en ese momento hubiésemos tenido un margen todavía más grande para seguir adentro del club”, sentenció Romero sobre su experiencia en Boca.

El salto de un adolescente de Misiones a la elite mundial

Sergio Romero se retiró después de una última etapa en Argentinos Juniors (Fotobaires)

Nacido en Bernardo de Irigoyen, Misiones, Sergio Romero inició su vínculo con el fútbol en la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, donde arribó tras un traslado de 2.700 kilómetros debido al trabajo de su padre, gendarme de profesión. De allí, el joven de 1,91 metros dio sus primeras señales de talento, lo que motivó a los dirigentes de Racing a llevarlo a Avellaneda con apenas 16 años.

Su debut oficial se produjo el 11 de febrero de 2007 ante Nueva Chicago, tras ocupar 47 veces el banco de suplentes. La temporada mostró una constante rotación táctica: tres entrenadores diferentes (Reinaldo Merlo, Miguel Micó y Gustavo Costas) lo dirigieron en apenas cuatro partidos. No obstante, el Sudamericano Sub 20 del año 2007 marcaría el verdadero punto de inflexión en su carrera. En esa competencia, bajo la dirección de Hugo Tocalli, fue titular en los nueve partidos y logró la clasificación al Mundial de Canadá, donde consiguió el título juvenil junto a Lionel Messi y Juan Román Riquelme.

El interés internacional llegó pronto. Romero firmó con el AZ Alkmaar de los Países Bajos, donde jugó 111 partidos y obtuvo dos títulos hasta 2011. Posteriormente, se incorporó a la Sampdoria en una transferencia valorizada en cuatro millones de euros, donde disputó dos temporadas, y fue cedido a préstamo al Mónaco durante la campaña 2013-2014, sumando nueve encuentros. Tras su paso fugaz por Francia, regresó a Italia hasta completar 74 partidos con el club italiano.

La etapa más extensa y mediática de su carrera europea la vivió en el Manchester United. Entre 2015 y 2021, defendió el arco de los Red Devils en 61 oportunidades, en las que obtuvo cuatro títulos, aunque nunca se estableció como titular indiscutido. El Venezia de Italia fue su destino posterior, con 16 partidos disputados antes de su regreso al fútbol argentino.

A lo largo de su carrera, Sergio Romero sumó casi 500 partidos oficiales entre clubes y selección nacional, con pasos destacados por Europa, triunfos en el plano juvenil y olímpico. A sus 39 años, la decisión de retirarse y dedicarse a la dirección técnica abre una nueva página para una de las trayectorias más relevantes del fútbol argentino de las últimas dos décadas.

LOS TÍTULOS DE SERGIO CHIQUITO ROMERO

A nivel clubes (7):

Liga Holandesa 2008/2009 - AZ Alkmaar

Supercopa de Holanda 2009 - AZ Alkmaar

FA Cup 2015/2016 - Manchester United

Community Shield 2016 - Manchester United

Europa League 2016/2017 - Manchester United

Copa de la Liga inglesa 2016/2017 - Manchester United

Supercopa Argentina 2022 - Boca Juniors

Con la selección argentina (2):

Mundial Sub 20 - Canadá 2007

Juegos Olímpicos - Beijing 2008