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La AFA eligió el hotel y el lugar de entrenamiento de la Selección para el Mundial 2026: las fotos y la fecha límite de la lista

Argentina hará base en Kansas City, donde debutará el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J de la Copa del Mundo

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Hotel Selección Kansas
La fachada del Hotel Origin de Kansas City, el lugar elegido por la AFA para el hospedaje de la Selección durante el Mundial (originhotel.com)

La selección argentina encara la preparación para los últimos dos amistosos oficiales ante Mauritania y Zambia antes del Mundial 2026, que se realizará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Antes de los partidos en La Bombonera ya hay confirmaciones acerca del lugar donde se alojarán los campeones del mundo para la cita máxima y las fechas para la presentación de la lista final que dará Lionel Scaloni.

El lugar elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde descansarán los jugadores de la Selección es el Hotel Origin de Kansas City. El alojamiento boutique cuenta con 118 habitaciones y abrió sus puertas en 2024, según describe en su página oficial. Además, cuenta con enormes salones para eventos privados, salas con vistas al río Misuri y amplias zonas verdes. Se espera que a partir del 30 de mayo, día en el que Scaloni deberá entregar la lista definitiva, comiencen a llegar los jugadores. La nómina preliminar, de 35 a 55 futbolistas se presentará el 11 de mayo. Por su parte, según pudo averiguar Infobae, las familias de los integrantes del plantel argentino estarán situados en el hotel Sheraton Overland Park.

Cabe recordar que la Selección debutará el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City ante Argelia por el Grupo J. El lunes 22/6 será la segunda fecha ante Austria, en el AT&T Stadium de Dallas y el sábado 27/6 cerrará la primera fase contra Jordania en el mismo escenario.

En cuanto al lugar de entrenamiento, será el Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals del Sporting Kansas City donde el cuerpo técnico y jugadores prepararán el debut en la Copa del Mundo. A comienzos de marzo, una delegación de la AFA estuvo presente en este sitio, observando las instalaciones que se perfilaban para ser el búnker argentino antes del comienzo de la competencia.

Vestuario moderno con pantalla azul mostrando el logo AFA, paredes rojas y azules de FIFA Kansas City, taquillas blancas y bancos rojos acolchados sobre moqueta gris
Un vestuario moderno en el Centro de Rendimiento Nacional Compass Minerals en Kansas City, con pantallas y mobiliario contemporáneo, mostrando la marca FIFA y el logo AFA. Allí entrenará la Selección durante el Mundial (@Argentina)

El predio visitado oportunamente impresionó a los representantes de la AFA por la amplitud y equipamiento de sus espacios. El centro de entrenamiento, perteneciente al Sporting Kansas City, equipo de la Major League Soccer (MLS), exhibe vestuarios personalizados con el escudo de la AFA en las pantallas de bienvenida y la leyenda “Welcome to Compass Minerals National Performance Center”, acompañada del logo de FIFA Kansas City.

En esas instalaciones, cada jugador dispondrá de guardarropas individuales, bancos tapizados y tecnología audiovisual integrada, con un vestuario principal dotado de pantallas de análisis táctico y un diseño que replica los estándares de los mejores clubes del mundo. El gimnasio completó la oferta con espacios amplios, techos elevados y luz natural, junto a máquinas de última generación como bicicletas Keiser y plataformas de fuerza, permitiendo entrenamientos multifacéticos para el plantel. La evaluación de la AFA posicionó a este centro de alto rendimiento a la par de los complejos más prestigiosos de Europa.

La delegación argentina desplazada a Kansas City combinó distintas áreas estratégicas. Estuvieron presentes Daniel Cabrera y Alberto Pernas en el área administrativa, Daniel Martínez y Alejandro Rolón del cuerpo médico, Matías Ferreyra como encargado de seguridad, Nicolás Novello como gerente de comunicación, además de Mario De Stefano (utilero) y los encargados de diseño Daniel Cannizzo y Agustín Spotorno.

Imagen de dos piscinas interiores pequeñas con barandillas de acero en un centro de ocio. Hay paredes de mármol y azulejos, pantallas de TV y el logo de Sporting Kansas City
Las piscinas del centro de entrenamientos de Kansas City, donde estará la selección argentina durante el Mundial

LAS FOTOS DEL HOTEL ORIGIN DE KANSAS CITY, DONDE SE ALOJARÁ LA SELECCIÓN EN EL MUNDIAL:

Hotel Selección Kansas
El hotel donde se alojará la selección argentina en Kansas City (Hotel Origin Kansas City)
Hotel Selección Kansas
Una vista desde uno de los balcones de las habitaciones (Hotel Origin Kansas City)
Hotel Selección Kansas
El gimnasio del hotel donde se hospedará la Selección durante el Mundial (Hotel Origin Kansas City)
Hotel Selección Kansas
Una de las salas de reunión del hotel de Kansas City, donde se alojará la Selección (Hotel Origin Kansas City)
Hotel Selección Kansas
Una imagen de la habitación doble del hotel de la Selección en Kansas (Hotel Origin Kansas City)
Hotel Selección Kansas
El salón comedor del Hotel Origin Kansas City, donde se hospedará la Selección durante la Copa del Mundo
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La sala de estar del hotel donde descansarán los campeones del mundo (Hotel Origin Kansas City)
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El amplio baño del hotel (Hotel Origin Kansas City)
Hotel Selección Kansas
Otra imagen del interior de las habitaciones (Hotel Origin Kansas City)

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