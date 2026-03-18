El mensaje de Simeone a Julián Álvarez tras su golazo en la clasificación del Atlético de Madrid a los cuartos de la Champions

La palabra del Cholo tras la clasificación

Atlético de Madrid hizo valer el 5-2 que había conseguido en la ida y, pese a perder 3-2 ante el Tottenham en Londres, avanzó a los cuartos de final de la Champions League, instancia en la que se medirá ante el Barcelona, que goleó 7-2 al Newcastle con un Raphinha descomunal.

Julián Álvarez fue clave en la clasificación, dado que anotó un golazo de contragolpe para el 1-1 parcial en Inglaterra. En una misma secuencia, el Araña demostró todo lo que le ofrece a su equipo: presionó para recuperar la pelota en su campo, llegó al área contraria y resolvió con un remate al ángulo.

Tras el encuentro, el entrenador Diego Simeone destacó el pasaje a cuartos y le dedicó especiales palabras al delantero campeón del mundo, por el que el Colchonero le pagó más de 100 millones de dólares al Manchester City.

“Me encantó todo lo que hizo Julián, me encantó el trabajo que hizo sin la pelota, para hacer lo que necesitaba el equipo en la recuperación. Es un diferencial, es el mejor jugador de la plantilla, ojalá lo tengamos nosotros mucho tiempo”, subrayó el Cholo, y sus palabras parecieron elegidas con detalle.

Es que el delantero, de 26 años, había sembrado dudas sobre su futuro tras el partido de ida, cuando le preguntaron si se veía con la casaca del Atleti la próxima temporada. "Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente hoy me volvió a brindar su cariño”, soltó entonces. El punta tiene contrato hasta junio de 2030 y su cláusula de salida asciende a 500 millones de dólares.

Otras sentencias de Simeone

El análisis de la serie ante Tottenham

“Sabíamos que estos partidos son complicados, por más que llegamos con una ventaja de tres goles. Empieza el partido y te encontrás un gol abajo, pero reaccionamos y empezamos a jugar el partido como había que jugar. Vino el 2-1, el 2-2, tuvimos la chance de sentenciarlo y llegó ese penal al final. Creo que el 2-2 era lo más justo”.

“Vino un montón de gente, tuvimos el apoyo en un campo difícil y ante un equipo complicado. Estamos en cuartos de final, estamos contentos”.

El buen momento de Giuliano Simeone y cómo es entrenar a su hijo

“Nunca pensé en la posibilidad de tener a un hijo entrenando. Entendía que tenía rasgos que nos podían hacer bien, apostamos a contar con él, se fue ganando su lugar, creciendo, mejorando, teniendo un lugar importante en el equipo, porque sus características tanto para atacar como para defender nos hacen bien”.

El duelo con el Barcelona en cuartos de final

“Germán Burgos decía siempre que lo mejor que nos puede pasar es jugar seguido con el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern, porque cuanto más jugás con ellos, mejor vas a estar para enfrentarlos”.

El gran partido del arquero argentino Juan Musso

“Lo que destaco de Musso, más allá de su momento, es su personalidad, el trabajo dentro del grupo, porque empuja desde el lugar que le toca. Le tocó atajar y respondió muy bien”.