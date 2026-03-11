La declaración de Julián Álvarez sobre su futuro que encendió todas las alarmas en el Atlético de Madrid

Fue después de anotarle dos goles al Tottenham en el triunfo del Atlético de Madrid

Julián Álvarez fue un factor determinante en la victoria del Atlético de Madrid sobre el Tottenham por la ida de los octavos de final de la Champions League. El delantero argentino, con dos goles y una asistencia, impulsó el triunfo por 5-2, que dejó a su equipo en buena posición de cara a la revancha.

En el encuentro disputado en el Estadio Metropolitano, Álvarez brilló con su movilidad e incansable presión. Al inicio del partido, el Tottenham evidenció problemas en la salida y el conjunto español lo aprovechó. Julián Álvarez asistió a Marcos Llorente para el primer gol, mientras que Antoine Griezmann marcó el segundo tras una nueva recuperación. Un error del arquero Antonín Kinský permitió a Álvarez convertir el tercero antes del minuto quince, con el arco a su merced.

La segunda parte mostró el control absoluto del Atlético. El argentino lideró un contraataque y anotó su segundo gol con un remate cruzado. El Tottenham recortó distancias a través de Pedro Porro y Dominic Solanke, pero nunca comprometió la superioridad local, marcada por fallas defensivas del equipo inglés.

El resurgimiento goleador de Julián Álvarez en Europa

El presente de Álvarez representa una recuperación significativa: llevaba 16 partidos y 65 días sin marcar, una racha negativa que rompió en la Copa del Rey ante el Barcelona. Luego, anotó nuevamente en Champions contra el Brujas y en la liga española ante el Real Oviedo, recuperando confianza y continuidad.

En la actual Champions League, el delantero suma siete goles y tres asistencias en 10 partidos. También acumula 16 tantos en la temporada actual tras los 29 de la campaña anterior, consolidándose como uno de los principales artilleros del equipo.

Interrogado por los medios tras el triunfo, Álvarez se mostró sereno y autocrítico: “Yo siempre estuve tranquilo. Me encuentro bien, hubo unas semanas en las que las cosas no se me daban, pero doy todo en la cancha. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero siempre juego al 100%. Por eso me valoran el cuerpo técnico y los compañeros”.

Al analizar el desarrollo del encuentro, subrayó el trabajo grupal: “Estoy contento por el equipo, por el partido que se hizo, queda mucho por delante, pero es un gran paso este partido en casa. Los errores son parte del fútbol, supimos aprovechar esas fallas que tuvieron en esos minutos. Fue clave, nosotros las forzamos con la presión”.

Rumores sobre el futuro de Julián Álvarez

En medio de la euforia por su gran momento, el futuro de Julián Álvarez sigue siendo incierto, ya que continúan los rumores sobre el interés de clubes como el Barcelona, el Chelsea y el Arsenal. Tiene contrato hasta 2030 y su cláusula de salida asciende a 500 millones de euros. Sin embargo, luego de varias idas y vueltas, el club le propuso dialogar una mejora del vínculo, algo que quedó para el final de la temporada.

Vale remarcar que, durante su etapa de sequía, el Araña, “jugador franquicia” del Colchonero -que pagó más de 100 millones de dólares por su ficha- fue reemplazado por Diego Simeone en más de una oportunidad cuando los partidos todavía tenían mucho por ofrecer. Esas situaciones abrieron el debate en Europa sobre si era valorado de acuerdo a su estatura de futbolista, campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina.

Lo mejor del gran encuentro en Madrid

Al ser consultado sobre si se veía en el Atleti la próxima temporada, el cordobés, de 26 años, sorprendió: "Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente hoy me volvió a brindar su cariño”.

Ante el ruido que generaron sus palabras, las preguntas a la salida del vestuario arreciaron. Y el ex River y Manchester City aclaró: “¿Mi futuro? No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti. En las redes sociales se habla mucho, pero... nada. Son solo cosas que la gente dice. Cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, y la cosa no para de crecer. Yo nunca dije nada".

La plantilla dirigida por Diego Pablo Simeone encara un final de temporada decisivo en tres competiciones. El próximo sábado el Atlético jugará contra el Getafe en la liga española y, el miércoles siguiente, viajará a Londres para la revancha frente al Tottenham.

El equipo ocupa la tercera posición con 54 puntos en el campeonato local y tiene pendiente la final de la Copa del Rey ante el Real Sociedad. Además, espera al ganador entre Newcastle y Barcelona para conocer su posible adversario en los cuartos de final de la Champions League. El rendimiento de Álvarez se vuelve clave en una fase cargada de exigencias.