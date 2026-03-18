El Atlético de Madrid de Simeone y Julián Álvarez irá por el pase a cuartos de la Champions League ante Tottenham: la agenda completa

Continúa la acción en las revanchas de los octavos de final de la Champions League con cuatro partidos que se llevarán las miradas de la jornada. A las 14.45 (hora de Argentina), Barcelona recibirá al Newcastle en el Camp Nou, buscando obtener la victoria que le permita avanzar a cuartos. Luego, desde las 17, Liverpool, con Alexis Mac Allister, será local ante Galatasaray, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone visitará al Tottenham y Bayern Múnich será local ante Atalanta.
Hay que recordar que ayer Real Madrid, París Saint-Germain, Arsenal y Sporting Lisboa avanzaron a la instancia de cuartos de final.
BARCELONA VS NEWCASTLE
El Camp Nou será el escenario del duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Barcelona y Newcastle. La eliminatoria está pareja, ya que la semana pasada en Inglaterra terminaron 1-1 con los goles de Harvey Barnes y Lamine Yamal, de penal, en tiempo de descuento.
El conjunto que dirige Hansi Flick llega en un gran momento, ya que marcha como único puntero de La Liga de España, con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid. En su última presentación, los catalanes golearon 5-2 al Sevilla y arrastran cuatro victorias consecutivas.
Por su parte, el Newcastle arrastra dos triunfos en fila por la Premier League, el último ante el Chelsea como visitante, lo que le da ilusión a las Urracas de dar el golpe en Catalunya.
*El resumen del partido de ida en Inglaterra
Estadio: Camp Nou
Árbitro: Francois Letexier
Hora: 14.45
TV: Fox Sports y Disney+ Premium
TOTTENHAM VS ATLÉTICO DE MADRID
Atlético de Madrid buscará dar un nuevo golpe en la Champions League y visitará desde las 17 al Tottenham. En el encuentro de ida, el conjunto que dirige Diego Simeone ganó 5-2 en el Metropolitano y quedó cerca de la clasificación a cuartos de final, aunque los Spurs tendrán la localía para poder remontar la serie.
El dato particular de este partido es la participación de varios futbolistas argentinos, que forman parte de la Selección. Por el lado del Atlético estarán Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Juan Musso. En tanto que en Tottenham jugará uno de sus mejores hombres, el Cuti Romero.
El Colchonero llega con tres victorias consecutivas, la última conseguida ante el Getafe por 1-0 en La Liga. Por su parte, el elenco inglés no atraviesa su mejor momento, con una racha de 8 partidos sin triunfos (6 derrotas y 2 empates).
*La goleada del Atlético de Madrid ante Tottenham
Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
Árbitro: Jan Seidel
Hora: 17.00
TV: ESPN, Disney+ Premium
LIVERPOOL VS GALATASARAY
Liverpool tendrá la misión de revertir el 0-1 que sufrió en la ida de los octavos de final de la Champions League ante Galatasaray en Turquía. Con la presencia de Alexis Mac Allister, el equipo inglés buscará aprovechar su fuerte localía en Anfield para avanzar de fase.
El conjunto de Estambul, que tiene entre los convocados al argentino Mauro Icardi, se impuso en su estadio gracias al gol de Mario Lemina, llega al duelo con cinco triunfos consecutivos y como único líder de la Superliga turca.
Los Reds, en tanto, vienen de empatar 1-1 con Tottenham por la Premier League en la que están quintos, fuera de puestos de Champions.
*El partido de ida en Turquía
Estadio: Anfield
Árbitro: Szymon Marciniak
Hora: 17.00
TV: ESPN 2 y Disney+ Premium
BAYERN MÚNICH VS ATALANTA
Bayern Múnich aplastó 6-1 al Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions League en Bérgamo y ahora tendrá la chance de “picar” su boleto a los cuartos en el Allianz Arena.
Tras la impactante goleada que obliga a los italianos a ganar por al menos cinco tantos de diferencia en Alemania para forzar una prórroga, el elenco bávaro tendrá un contratiempo importante: sus cuatro arqueros están lesionados y no podrán jugar, por lo que Leonard Prescott, de 16 años, se perfila como el titular.
*El resumen de la goleada del Bayern Múnich ante Atalanta
Estadio: Allianz Arena
Árbitro: Benoit Bastien
Hora: 17.00
TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium