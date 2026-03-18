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El Atlético de Madrid de Simeone y Julián Álvarez irá por el pase a cuartos de la Champions League ante Tottenham: la agenda completa

El Colchonero goleó 5-2 a los Spurs en la ida. Además, jugarán Barcelona-Newcastle, Liverpool-Galatasaray y Bayern Múnich-Atalanta

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Julián Álvarez y Antoine Griezmann
Julián Álvarez y Antoine Griezmann celebran el quinto gol en el partido de ida ante el Tottenham por la Champions League (EFE / Kiko Huesca)

Continúa la acción en las revanchas de los octavos de final de la Champions League con cuatro partidos que se llevarán las miradas de la jornada. A las 14.45 (hora de Argentina), Barcelona recibirá al Newcastle en el Camp Nou, buscando obtener la victoria que le permita avanzar a cuartos. Luego, desde las 17, Liverpool, con Alexis Mac Allister, será local ante Galatasaray, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone visitará al Tottenham y Bayern Múnich será local ante Atalanta.

Hay que recordar que ayer Real Madrid, París Saint-Germain, Arsenal y Sporting Lisboa avanzaron a la instancia de cuartos de final.

BARCELONA VS NEWCASTLE

Lamine Yamal durante el partido
Lamine Yamal durante el partido de ida del Barcelona y Newcastle por la Champions League (Europa Press)

El Camp Nou será el escenario del duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Barcelona y Newcastle. La eliminatoria está pareja, ya que la semana pasada en Inglaterra terminaron 1-1 con los goles de Harvey Barnes y Lamine Yamal, de penal, en tiempo de descuento.

El conjunto que dirige Hansi Flick llega en un gran momento, ya que marcha como único puntero de La Liga de España, con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid. En su última presentación, los catalanes golearon 5-2 al Sevilla y arrastran cuatro victorias consecutivas.

Por su parte, el Newcastle arrastra dos triunfos en fila por la Premier League, el último ante el Chelsea como visitante, lo que le da ilusión a las Urracas de dar el golpe en Catalunya.

*El resumen del partido de ida en Inglaterra

Estadio: Camp Nou

Árbitro: Francois Letexier

Hora: 14.45

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

TOTTENHAM VS ATLÉTICO DE MADRID

Julián Álvarez anotó en la
Julián Álvarez anotó en la ida frente al Tottenham (Europa Press)

Atlético de Madrid buscará dar un nuevo golpe en la Champions League y visitará desde las 17 al Tottenham. En el encuentro de ida, el conjunto que dirige Diego Simeone ganó 5-2 en el Metropolitano y quedó cerca de la clasificación a cuartos de final, aunque los Spurs tendrán la localía para poder remontar la serie.

El dato particular de este partido es la participación de varios futbolistas argentinos, que forman parte de la Selección. Por el lado del Atlético estarán Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Juan Musso. En tanto que en Tottenham jugará uno de sus mejores hombres, el Cuti Romero.

El Colchonero llega con tres victorias consecutivas, la última conseguida ante el Getafe por 1-0 en La Liga. Por su parte, el elenco inglés no atraviesa su mejor momento, con una racha de 8 partidos sin triunfos (6 derrotas y 2 empates).

*La goleada del Atlético de Madrid ante Tottenham

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Árbitro: Jan Seidel

Hora: 17.00

TV: ESPN, Disney+ Premium

LIVERPOOL VS GALATASARAY

Alexis Mac Allister en el
Alexis Mac Allister en el partido ante Galatasaray en Turquía (REUTERS/Umit Bektas)

Liverpool tendrá la misión de revertir el 0-1 que sufrió en la ida de los octavos de final de la Champions League ante Galatasaray en Turquía. Con la presencia de Alexis Mac Allister, el equipo inglés buscará aprovechar su fuerte localía en Anfield para avanzar de fase.

El conjunto de Estambul, que tiene entre los convocados al argentino Mauro Icardi, se impuso en su estadio gracias al gol de Mario Lemina, llega al duelo con cinco triunfos consecutivos y como único líder de la Superliga turca.

Los Reds, en tanto, vienen de empatar 1-1 con Tottenham por la Premier League en la que están quintos, fuera de puestos de Champions.

*El partido de ida en Turquía

Estadio: Anfield

Árbitro: Szymon Marciniak

Hora: 17.00

TV: ESPN 2 y Disney+ Premium

BAYERN MÚNICH VS ATALANTA

Bayern Múnich goleó en la
Bayern Múnich goleó en la ida 6-1 al Atalanta en Bérgamo (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Bayern Múnich aplastó 6-1 al Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions League en Bérgamo y ahora tendrá la chance de “picar” su boleto a los cuartos en el Allianz Arena.

Tras la impactante goleada que obliga a los italianos a ganar por al menos cinco tantos de diferencia en Alemania para forzar una prórroga, el elenco bávaro tendrá un contratiempo importante: sus cuatro arqueros están lesionados y no podrán jugar, por lo que Leonard Prescott, de 16 años, se perfila como el titular.

*El resumen de la goleada del Bayern Múnich ante Atalanta

Estadio: Allianz Arena

Árbitro: Benoit Bastien

Hora: 17.00

TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium

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