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El gesto de Raphinha con una niña que temblaba de frío antes de su colosal actuación en la goleada del Barcelona ante Newcastle

El brasileño anotó dos goles, regaló dos asistencias y provocó un penal en el 7-2 del conjunto blaugrana por la Champions League

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Ocurrió antes de su gran actuación ante Newcastle, por la Champions League

El Barcelona arrolló 7-2 al Newcastle en el Camp Nou y selló su pase a los cuartos de final de la Champions League, impulsado por una de las mejores actuaciones recientes de Raphinha. Tras anotar dos goles, dar dos asistencias y provocar un penal, el delantero brasileño, de 29 años, les agradeció a los fanáticos: “Puede ser que haya sido una de las grandes noches en el Camp Nou, aunque creo que hemos tenido otras”, afirmó. “La afición nos ayuda mucho. Cuando estamos todos juntos es más fácil lograr grandes cosas”, añadió, en declaraciones a la agencia EFE.

Con una contribución directa en cinco goles durante el partido, Raphinha fue elegido mejor jugador y se consolidó como la figura dominante en el pase del Barcelona a la siguiente ronda. El atacante resaltó el protagonismo colectivo y destacó el apoyo de los compañeros como clave para su rendimiento en la Champions League.

Pero el punta ex Leeds United -club en el que tuvo como entrenador a Marcelo Bielsa- brilló incluso en la previa del encuentro, con un gesto que dio la vuelta al mundo. En el momento de las presentaciones de los equipos y mientras sonaba el himno de la Champions, Raphinha quedó emparejado con una niña que estaba desabrigada y temblaba de frío. El atacante se quitó la campera y la posó sobre los hombros de la pequeña, que le devolvió una sonrisa.

Vendaval ofensivo del Barcelona liderado por Raphinha

El partido empezó con alternancia y momentos de incertidumbre defensiva. El Newcastle planteó un juego físico e hizo trabajar a la defensa local.

La primera mitad fue un ida y vuelta constante. El elenco blaugrana golpeó dos veces y dos veces los ingleses lograron la igualdad. Sin embargo, el equipo de Hansi Flick consiguió llegar al descanso con ventaja y mostró solidez en una situación exigente.

La segunda parte fue determinante. El Barcelona incrementó la intensidad, halló grietas en las filas rivales y arrolló al Newcastle. En este tramo, tanto Robert Lewandowski como el propio Raphinha brillaron y participaron activamente en la goleada, con el brasileño afianzando su liderazgo en el ataque azulgrana.

Raphinha: “Esta actuación no sería posible sin mis compañeros”

El delantero brasileño quiso compartir el mérito con el resto del plantel, que además lidera la Liga de España con 70 puntos, cuatro más que su escolta, el Real Madrid: “Esta actuación no sería posible sin mis compañeros”.

Profundizando en el análisis del partido, Raphinha reconoció: “Sabíamos que sería un partido complicado porque el Newcastle es un equipo físico y, si está bien, te puede complicar el partido -la ida había terminado 1-1-. Estábamos tranquilos, sabíamos que teníamos que controlar el desarrollo”. También admitió dificultades en el primer periodo: “Hemos perdido balones y en la segunda parte hemos podido manejar las acciones”.

Luego de un 2025 en el que peleó por el Balón de Oro, Raphinha lleva 11 goles en la Liga de España y tres en la presente Champions League. El máximo torneo continental europeo le sienta particularmente bien: suma 16 goles y acumula 10 asistencias en las últimas dos temporadas.

Barcelona disfruta su talento. Y la niña que lo acompañó en la presentación del partido agradece su sensibilidad.

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