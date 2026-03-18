Deportes

Recuperación en defensa, corrida de arco a arco y definición al ángulo: el golazo de Julián Álvarez en la revancha ante el Tottenham

Atlético de Madrid logró el primer empate transitorio en la revancha de los octavos de final de la Champions League con una estupenda acción del delantero argentino, quien luego brindó una asistencia para el tanto de Hancko

Guardar

Julián Álvarez marcó un golazo clave en Londres y el Atlético de Madrid se mantiene en carrera hacia los cuartos de final de la Champions League. El delantero argentino igualó el encuentro frente al Tottenham con una definición precisa que amplió la ventaja global del conjunto dirigido por Diego Simeone.

En el Tottenham Hotspur Stadium, Atlético de Madrid visitó al equipo inglés con una diferencia de tres goles tras el 5-2 conseguido en la ida. El Tottenham abrió el marcador en la primera parte con un tanto del francés Randal Kolo Muani. El conjunto español generó situaciones para igualar, destacándose un remate de Julián Álvarez que rozó el travesaño y una intervención de Giuliano Simeone que exigió al arquero Guglielmo Vicario.

El inicio del segundo tiempo resultó determinante. Julián Álvarez recuperó la pelota cerca de su propia área y lideró una jugada de transición que culminó con un remate de zurda al ángulo, estableciendo el 1-1 en el partido y el 6-3 global para el Atlético. El gol del argentino brindó tranquilidad al equipo madrileño en un momento de presión.

Julián Álvarez celebra, junto a
Julián Álvarez celebra, junto a Marcos Llorente, su golazo ante el Tottenham Hotspur por la revancha de los octavos de final de la Champions League (REUTERS/David Klein)

La acción fue reclamada por el Tottenham porque entendieron que hubo infracción de la Araña sobre Xavi Simons en la medialuna. Pese a las protestas, el árbitro alemán Jan Seidel indicó que fue una lucha de hombro con hombro y desestimó los reclamos. Johnny Cardoso se hizo del rebote, enganchó y salió jugando con Griezmann, quien le dio continuidad al ataque con un toque de primera para Giuliano Simene.

El hijo del Cholo rápidamente mandó a correr a Ademola Lookman, quien llegó hasta el área, enganchó y lo ve en soledad a Julián Álvarez casi en el punto penal. El delantero argentino, que venía de correr de arco a arco, tuvo la lucidez y tranquilidad de controlar la pelota, perfilarse para la derecha y, si bien tenía la opción de pase de Marcos Llorente, sacó entre siete rivales un remate fortísimo al ángulo. Golazo de la Araña, el octavo en esta Champions League y tercero en la serie ante este rival, además de los dos de la ida.

*Julián Álvarez asistió y Hancko puso el 2-2 transitorio ante el Tottenham.

A pesar de la reacción de los locales, que se pusieron arriba rápidamente con un gol de Xavi Simons, el conjunto español mantuvo la ventaja en el global y controló los tiempos del encuentro. Julián Álvarez contó con otras situaciones más de peligro y hasta brindó una asistencia desde un tiro de esquina para que David Hancko se anticipara de cabeza y marcara el empate 2-2. Esta fue la cuarta asistencia en la actual Champions League de de Julián Álvarez, quien fue reemplazado a cinco del final y ovacionado por sus hinchas y el entrenador Cholo Simeone.

Sobre el final, tras un penal de Josema Giménez, Xavi Simons anotó el segundo personal para el triunfo final 3-2 de los Spurs, pero que no le alcanzó para la clasificación ya que el Atlético avanzó a la siguiente ronda con un global 7-5.

El encuentro entre el Atlético de Madrid y Tottenham tuvo presencia de varios futbolistas argentinos, entre ellos Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Juan Musso y Cuti Romero en el equipo inglés. La serie dejó al conjunto de Simeone clasificado a los cuartos de final, tras una seguidilla de tres victorias consecutivas en distintas competencias.

El Colchonero espera al Barcelona, que superó al Newcastle por 7-2 en el Camp Nou. La jornada de octavos de final de la Champions League también incluyó los duelos entre Liverpool y Galatasaray, así como el cruce entre Bayern Múnich y Atalanta. Liverpool intentó revertir el 0-1 de la ida en Anfield, mientras que Bayern llegó con una amplia diferencia tras ganar 6-1 en Bérgamo, aunque afrontó el partido con bajas en el arco.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJulián ÁlvarezAtlético de MadridChampions LeagueTottenham

Últimas Noticias

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

Las Garzas intentarán hacer su localía ante el conjunto de Tennessee. En la ida igualaron 0 a 0. Desde las 20, por ESPN

El Inter Miami de Lionel

La arenga de Colapinto ante el staff de Alpine tras sumar su primer punto en 2026: “Estamos esforzándonos para luchar por podios”

En la sede de la escudería en Enstone, el argentino tomó la palabra luego del buen fin de semana en el Gran Premio de China

La arenga de Colapinto ante

Con un golazo de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid empata con Tottenham y se está clasificando a los cuartos en la Champions League

El Colchonero goleó 5-2 a los Spurs en la ida. Barcelona apabulló a Newcastle y está en la siguiente ronda. Además, jugarán Liverpool-Galatasaray y Bayern Múnich-Atalanta

Con un golazo de Julián

El exabrupto de Neymar contra Carlo Ancelotti en vivo al no ser convocado para la selección brasileña

La estrella del Santos volvió a ser marginado de la nómina justo antes de la Copa del Mundo. Su reacción

El exabrupto de Neymar contra

Fernando Gago asumirá como entrenador de un grande de Sudamérica

Pintita asumirá las riendas de la Universidad de Chile, que no tendrá competencia internacional en 2026 y está obligado a repuntar en el plano local

Fernando Gago asumirá como entrenador
DEPORTES
El gesto de Raphinha con

El gesto de Raphinha con una niña que temblaba de frío antes de su colosal actuación en la goleada del Barcelona ante Newcastle

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

La arenga de Colapinto ante el staff de Alpine tras sumar su primer punto en 2026: “Estamos esforzándonos para luchar por podios”

Con un golazo de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid cae con Tottenham y se está clasificando a los cuartos en la Champions League

El exabrupto de Neymar contra Carlo Ancelotti en vivo al no ser convocado para la selección brasileña

TELESHOW
Lizy Tagliani confirmó el levantamiento

Lizy Tagliani confirmó el levantamiento de Arriba bebé, su programa de radio: “Se termina”

Laurita Fernández disfruta de los últimos días de playa con su novio y mostró en un video sus dotes de acróbata en el mar

El look que eligió Sofía Gonet para la final de MasterChef Celebrity: en qué icónica producción de una diva se inspiró

Una participante de Ahora Caigo contó que se distanció de sus amigas y Darío Barassi la aconsejó: “Puliendo las amistades”

Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes tras la actitud de Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky alertó sobre la falta

Zelensky alertó sobre la falta de suministros militares en Ucrania y pidió apoyo a la Unión Europea ante la ofensiva rusa

Irán atacó la principal refinería de gas de Qatar y lanzó drones contra instalaciones clave en Emiratos Árabes Unidos

Siete panameños al día caen en estafas financieras

El Alzheimer podría originarse por una “competencia” entre proteínas en el cerebro

La Fundación FESA anuncian nueva edición de Cancha de Oportunidades para la formación deportiva de niños salvadoreños