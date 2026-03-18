Recuperación en defensa, corrida de arco a arco y definición al ángulo: el golazo de Julián Álvarez en la revancha ante el Tottenham

Julián Álvarez marcó un golazo clave en Londres y el Atlético de Madrid se mantiene en carrera hacia los cuartos de final de la Champions League. El delantero argentino igualó el encuentro frente al Tottenham con una definición precisa que amplió la ventaja global del conjunto dirigido por Diego Simeone.

En el Tottenham Hotspur Stadium, Atlético de Madrid visitó al equipo inglés con una diferencia de tres goles tras el 5-2 conseguido en la ida. El Tottenham abrió el marcador en la primera parte con un tanto del francés Randal Kolo Muani. El conjunto español generó situaciones para igualar, destacándose un remate de Julián Álvarez que rozó el travesaño y una intervención de Giuliano Simeone que exigió al arquero Guglielmo Vicario.

El inicio del segundo tiempo resultó determinante. Julián Álvarez recuperó la pelota cerca de su propia área y lideró una jugada de transición que culminó con un remate de zurda al ángulo, estableciendo el 1-1 en el partido y el 6-3 global para el Atlético. El gol del argentino brindó tranquilidad al equipo madrileño en un momento de presión.

Julián Álvarez celebra, junto a Marcos Llorente, su golazo ante el Tottenham Hotspur por la revancha de los octavos de final de la Champions League (REUTERS/David Klein)

La acción fue reclamada por el Tottenham porque entendieron que hubo infracción de la Araña sobre Xavi Simons en la medialuna. Pese a las protestas, el árbitro alemán Jan Seidel indicó que fue una lucha de hombro con hombro y desestimó los reclamos. Johnny Cardoso se hizo del rebote, enganchó y salió jugando con Griezmann, quien le dio continuidad al ataque con un toque de primera para Giuliano Simene.

El hijo del Cholo rápidamente mandó a correr a Ademola Lookman, quien llegó hasta el área, enganchó y lo ve en soledad a Julián Álvarez casi en el punto penal. El delantero argentino, que venía de correr de arco a arco, tuvo la lucidez y tranquilidad de controlar la pelota, perfilarse para la derecha y, si bien tenía la opción de pase de Marcos Llorente, sacó entre siete rivales un remate fortísimo al ángulo. Golazo de la Araña, el octavo en esta Champions League y tercero en la serie ante este rival, además de los dos de la ida.

*Julián Álvarez asistió y Hancko puso el 2-2 transitorio ante el Tottenham.

A pesar de la reacción de los locales, que se pusieron arriba rápidamente con un gol de Xavi Simons, el conjunto español mantuvo la ventaja en el global y controló los tiempos del encuentro. Julián Álvarez contó con otras situaciones más de peligro y hasta brindó una asistencia desde un tiro de esquina para que David Hancko se anticipara de cabeza y marcara el empate 2-2. Esta fue la cuarta asistencia en la actual Champions League de de Julián Álvarez, quien fue reemplazado a cinco del final y ovacionado por sus hinchas y el entrenador Cholo Simeone.

Sobre el final, tras un penal de Josema Giménez, Xavi Simons anotó el segundo personal para el triunfo final 3-2 de los Spurs, pero que no le alcanzó para la clasificación ya que el Atlético avanzó a la siguiente ronda con un global 7-5.

El encuentro entre el Atlético de Madrid y Tottenham tuvo presencia de varios futbolistas argentinos, entre ellos Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Juan Musso y Cuti Romero en el equipo inglés. La serie dejó al conjunto de Simeone clasificado a los cuartos de final, tras una seguidilla de tres victorias consecutivas en distintas competencias.

El Colchonero espera al Barcelona, que superó al Newcastle por 7-2 en el Camp Nou. La jornada de octavos de final de la Champions League también incluyó los duelos entre Liverpool y Galatasaray, así como el cruce entre Bayern Múnich y Atalanta. Liverpool intentó revertir el 0-1 de la ida en Anfield, mientras que Bayern llegó con una amplia diferencia tras ganar 6-1 en Bérgamo, aunque afrontó el partido con bajas en el arco.